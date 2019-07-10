Veja os cursos para aprender uma profissão em Vila Velha

Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar na Grande Vitória, Aracruz ou Santa Leopoldina Crédito: Pixabay

Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar no bairro onde está sendo oferecida a qualificação. É necessário ainda ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde o candidato tem que ter idade mínima de 18 anos.

No Qualificar ES Mulher a candidata tem que preencher os requisitados citados e ser do sexo feminino.

As inscrições podem ser feitas até 24 de julho, no endereço www.qualificar.es.gov.br . Os resultados estão previstos para ser publicados nos dias 1º e 2 de agosto.

CONFIRA OS CURSOS

Vila Velha

Local do curso

Casa do Menino, São Torquato

Cursos: Agente comunitário de saúde (30), auxiliar de logística e produção (30), informática (20), auxiliar de estoque e produção (30) e informática (20).

Local do curso

UMEF Alger Ribeiro Bossois, Cidade da Barra

Cursos: Auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), berçarista (30), cuidador infantil (30), design de sobrancelhas (30), marketing: divulgando o seu negócio (30), recepcionista (30)

Local do curso

EEEFM Professor Geraldo Costa Alves, Boa Vista II

Cursos: Agente comunitário de saude (30), auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de logística e produção (30), marketing: divulgando o seu negócio (30), montagem e manutenção de computadores (30), recepcionista (30).

QUALIFICAR ES MULHER

Local do curso

Igreja Embaixada da Família, Jockey de Itaparica