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Qualificação

Veja os cursos para aprender uma profissão em Vila Velha

Candidatos podem se inscrever até 24 de julho; interessados precisam morar no bairro onde está sendo oferecida a qualificação

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 12:21

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 jul 2019 às 12:21
Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar na Grande Vitória, Aracruz ou Santa Leopoldina Crédito: Pixabay
Quem quer aprender uma profissão para entrar no mercado de trabalho ou ter um conhecimento a mais no currículo deve ficar atento. O Programa Qualificar ES abre 700 vagas para os moradores do município de Vila Velha. O aluno não paga pelo curso. 
> Quase 5 mil vagas em cursos de graça para aprender uma profissão no ES
Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar no bairro onde está sendo oferecida a qualificação. É necessário ainda ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde o candidato tem que ter idade mínima de 18 anos.
No Qualificar ES Mulher a candidata tem que preencher os requisitados citados e ser do sexo feminino.
> Mais de 4 mil vagas em cursos de graça para estudar em casa
As inscrições podem ser feitas até 24 de julho, no endereço www.qualificar.es.gov.br. Os resultados estão previstos para ser publicados nos dias 1º e 2 de agosto.
CONFIRA OS CURSOS
Vila Velha
Local do curso
Casa do Menino, São Torquato
Cursos: Agente comunitário de saúde (30), auxiliar de logística e produção (30), informática (20), auxiliar de estoque e produção (30) e informática (20).
Local do curso
UMEF Alger Ribeiro Bossois, Cidade da Barra
Cursos: Auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), berçarista (30), cuidador infantil (30), design de sobrancelhas (30), marketing: divulgando o seu negócio (30), recepcionista (30)
Local do curso
EEEFM Professor Geraldo Costa Alves, Boa Vista II
Cursos: Agente comunitário de saude (30), auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de logística e produção (30), marketing: divulgando o seu negócio (30), montagem e manutenção de computadores (30), recepcionista (30).
QUALIFICAR ES MULHER
Local do curso
Igreja Embaixada da Família, Jockey de Itaparica
Cursos: Confeitaria (30), decoração de festas (30), design de sobrancelhas (30), preparação de salgados (30), doces para festas (30), maquiador (30)
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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