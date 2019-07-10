Veja os cursos para aprender uma profissão em Vila Velha

Quem quer aprender uma profissão para entrar no mercado de trabalho ou ter um conhecimento a mais no currículo deve ficar atento. O Programa Qualificar ES abre 700 vagas para os moradores do município de Vila Velha. O aluno não paga pelo curso.
Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar no bairro onde está sendo oferecida a qualificação. É necessário ainda ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde o candidato tem que ter idade mínima de 18 anos.
No Qualificar ES Mulher a candidata tem que preencher os requisitados citados e ser do sexo feminino.
As inscrições podem ser feitas até 24 de julho, no endereço www.qualificar.es.gov.br. Os resultados estão previstos para ser publicados nos dias 1º e 2 de agosto.
CONFIRA OS CURSOS
Vila Velha
Local do curso
Casa do Menino, São Torquato
Cursos: Agente comunitário de saúde (30), auxiliar de logística e produção (30), informática (20), auxiliar de estoque e produção (30) e informática (20).
Local do curso
UMEF Alger Ribeiro Bossois, Cidade da Barra
Cursos: Auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), berçarista (30), cuidador infantil (30), design de sobrancelhas (30), marketing: divulgando o seu negócio (30), recepcionista (30)
Local do curso
EEEFM Professor Geraldo Costa Alves, Boa Vista II
Cursos: Agente comunitário de saude (30), auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de logística e produção (30), marketing: divulgando o seu negócio (30), montagem e manutenção de computadores (30), recepcionista (30).
QUALIFICAR ES MULHER
Local do curso
Igreja Embaixada da Família, Jockey de Itaparica
Cursos: Confeitaria (30), decoração de festas (30), design de sobrancelhas (30), preparação de salgados (30), doces para festas (30), maquiador (30)