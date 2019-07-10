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Qualificação

Veja os cursos para aprender uma profissão em Viana

Candidatos podem se inscrever até 24 de julho; interessados precisam morar no bairro onde está sendo oferecida a qualificação

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 12:21

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 jul 2019 às 12:21
Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar na Grande Vitória, Aracruz ou Santa Leopoldina Crédito: Pixabay
Quem quer aprender uma profissão para entrar no mercado de trabalho ou ter um conhecimento a mais no currículo deve ficar atento. O Programa Qualificar ES abre 360 vagas para os moradores de Viana. Os alunos não pagam pelo curso.
> Quase 5 mil vagas em cursos de graça para aprender uma profissão no ES
Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar no bairro onde é oferecida a qualificação. É necessário ainda ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde o candidato tem que ter idade mínima de 18 anos.
> Mais de 4 mil vagas em cursos de graça para estudar em casa
As inscrições podem ser feitas até 24 de julho, no endereço www.qualificar.es.gov.br. Os resultados estão previstos para ser publicados nos dias 1º e 2 de agosto.
CONFIRA OS CURSOS
Viana
Local do curso
Centro de Qualificação Profissional de Viana, Centro
Cursos: Excel (30), inglês (30), auxiliar de estoque e armazenamento (30), recepcionista (30), informática (30), recreador (30), gestão financeira de pequenas e médias empresas (30), auxiliar de recursos humanos (30), informática (30), inglês (30), assistente de secretaria escolar (30) e auxiliar de departamento pessoal (30).
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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