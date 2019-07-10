Veja os cursos para aprender uma profissão em Viana

Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar na Grande Vitória, Aracruz ou Santa Leopoldina

Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar no bairro onde é oferecida a qualificação. É necessário ainda ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde o candidato tem que ter idade mínima de 18 anos.