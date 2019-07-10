Veja os cursos para aprender uma profissão em Viana

Quem quer aprender uma profissão para entrar no mercado de trabalho ou ter um conhecimento a mais no currículo deve ficar atento. O Programa Qualificar ES abre 360 vagas para os moradores de Viana. Os alunos não pagam pelo curso.
Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar no bairro onde é oferecida a qualificação. É necessário ainda ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde o candidato tem que ter idade mínima de 18 anos.
As inscrições podem ser feitas até 24 de julho, no endereço www.qualificar.es.gov.br. Os resultados estão previstos para ser publicados nos dias 1º e 2 de agosto.
CONFIRA OS CURSOS
Viana
Local do curso
Centro de Qualificação Profissional de Viana, Centro
Cursos: Excel (30), inglês (30), auxiliar de estoque e armazenamento (30), recepcionista (30), informática (30), recreador (30), gestão financeira de pequenas e médias empresas (30), auxiliar de recursos humanos (30), informática (30), inglês (30), assistente de secretaria escolar (30) e auxiliar de departamento pessoal (30).