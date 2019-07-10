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Qualificação

Veja os cursos para aprender uma profissão em Cariacica

Candidatos podem se inscrever até 24 de julho; interessados precisam morar no bairro onde está sendo oferecida a qualificação

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 12:20

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 jul 2019 às 12:20
Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar na Grande Vitória, Aracruz ou Santa Leopoldina Crédito: Pixabay
Quem quer aprender uma profissão para entrar no mercado de trabalho ou ter um conhecimento a mais no currículo deve ficar atento. O Programa Qualificar ES está  1.470 vagas abertas em cursos presenciais em Cariacica. Os alunos não pagam pelo curso.
> Quase 5 mil vagas em cursos de graça para aprender uma profissão no ES
Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar no bairro onde está sendo oferecida a qualificação. É necessário ainda ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde o candidato tem que ter idade mínima de 18 anos. 
E no Qualificar ES Mulher a candidata tem que preencher os requisitados citados e ser do sexo feminino.
> Mais de 4 mil vagas em cursos de graça para estudar em casa
As inscrições podem ser feitas até 24 de julho, no endereço www.qualificar.es.gov.br. Os resultados estão previstos para ser publicados nos dias 1º e 2 de agosto.
CONFIRA OS CURSOS
Cariacica
Local do curso 
Fundação Fé & Alegria, Rua Vitória, 353, Nova Esperança.
Cursos: Auxiliar de logística e produção (25), auxiliar de rotinas administrativas (25), auxiliar de departamento pessoal (25), recepcionista (25) e auxiliar de estoque e armazenamento (25).
Local do curso
EMEF Padre Anthonius Lute, Rua Paraguai, 16, Nova Esperança.
Cursos: Auxiliar de logística e produção (30) e operador de caixa (30).
Local do curso
EEEFM Teotônio Brandão Vilela, Rua Cento e Oito, 26, Nova Rosa da Penha II.
Cursos: Atendimento ao cliente (35), auxiliar de estoque e armazenamento (35), auxiliar de rotinas administrativas (35) e marketing: divulgando o seu negócio (35)
Local do curso
Multivix - Campo Grande, Rua Treze de Maio, 40, Campo Grande.
Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (35), maquiador (35) e informática (40).
Local do curso
EEEM Hunney Everest Piovesan, Rua Carlos Rogério de Jesus Gomes, s/nº, Santa Fé.
Cursos: Recepcionista (40), balconista de farmácia (40), marketing: divulgando o seu negócio (40), cuidador de idosos (40), auxiliar de recursos humanos (40) e inglês (40).
Local do curso
EEEFM Ana Lopes Balestrero, Rua Lourival de Almeida, 32, Flexal I.
Cursos: Informática (30), auxiliar de estoque e armazenamento (30), informática (30) excel (30) e recepcionista (30).
Local do curso
EMEF Rosa Penha, Rua Castelo Branco, 34, Rosa da Penha.
Cursos: Assistente de secretaria escolar (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), decoração de festas (30) e gestão financeira de pequenas e médias empresaS (30).
Local do curso
EMEF Noêmia Costa de Lima, Rua Ibiraçu, s/nº, Vista Mar.
Cursos: Auxiliar de logística e produção (35), decoração (35) e recreador (35).
Local do curso
Primeira Igreja Batista em Alto Lage, Rua Constância Novaes, 33, Alto Lage.
Cursos: Auxiliar de logística e produção (40) e auxiliar de rotinas administrativas (40).
Local do curso
Igreja Assembleia de Deus de Bela Aurora, Avenida Espírito Santo, 200, Bela Aurora.
Cursos: Auxiliar de recursos humanos (30), cuidador de idosos (30), decoração de festas (30), gestão financeira de pequenas e medias empresas (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), berçarista (30), recepcionista (30) e assistente de secretaria escolar (30)
Local do curso
Telecentro - Praça Ceu, Rua 74, s/nº, Nova Rosa da Penha
Curso: Auxiliar de logística e produção (40)
QUALIFICAR ES MULHER
Local do curso
Associação das Micro e Pequenas Empresas de Nova rosa da Penha.
Cursos: Maquiador(20), design de sobrancelhas (20) e maquiador (20).
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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