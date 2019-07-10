Veja os cursos para aprender uma profissão em Aracruz

Quem quer aprender uma profissão para entrar no mercado de trabalho ou ter um conhecimento a mais no currículo deve ficar atento. O Programa Qualificar ES abre 60 vagas em cursos presenciais para quem mora em Aracruz. Os alunos não pagam pelos cursos.
Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar em Aracruz. É necessário ainda ser alfabetizado. Nos cursos da área da saúde o candidato tem que ter idade mínima de 18 anos.
As oportunidades no município são para o Qualificar ES Indígena e os interessados precisam ter requisito ser do grupo étnico indígena.
As inscrições podem ser feitas até 24 de julho, no endereço www.qualificar.es.gov.br. Os resultados estão previstos para ser publicados nos dias 1º e 2 de agosto.
CONFIRA OS CURSOS
Aracruz
QUALIFICAR ES INDÍGENA
Local do curso
Associação Indígena Tupinikim e Guarani, Rodovia Primo Bitti, KM 2, Aldeia Caieira Velha.
Cursos: Marketing: divulgando o seu negócio (30), empreendedorismo: criando e planejando negócios (30).