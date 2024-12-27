Veja como se preparar para o concurso da Sedu do ES

01
Língua Portuguesa
02
Conhecimentos Específicos
03
Psicologia da Aprendizagem e Uso Tecnológico na Educação e Informática Básica
04
Estudo de Caso
Distribuição semanal, até 15 de fevereiro:
Segunda a sexta-feira:
-1h de Língua Portuguesa.
-1h de Conhecimentos Específicos.
-1h alternando entre Psicologia da Aprendizagem ou Uso Tecnológico/Informática.
Sábado e domingo:
-2h de revisão e exercícios de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos.
-1h de Psicologia da Aprendizagem.
-1h de Tecnologias/Informática ou simulados.
Distribuição semanal, de 16 de fevereiro a 14 de março
Segunda a sexta-feira:
-1h30 de revisão teórica (Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos).
-1h30 de exercícios e simulados.
-1h para prática de redação de estudo de caso.
Sábado e domingo:
-3h de simulados gerais.
-2h para revisão de erros.
-1h prática de estudo de caso.
- Conhecimentos básicos:
- Língua Portuguesa
- Uso tecnológico na educação e informática básica
- Atualidade
- Conhecimentos específicos
- Legislação básica
- Redação de expedientes
- Noções de relações humanas
- Noções de matemática e raciocínio Lógico
- Redação
- Conhecimentos básicos:
- Língua Portuguesa
- Psicologia de aprendizagem
- Conhecimentos pedagógicos
- Uso tecnológico na educação e informática básica
- Conhecimentos específicos
- Diretrizes, parâmetros, medidas e dispositivos legais para a educação
- Componente curricular do professor
- Estudo de caso