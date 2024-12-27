Veja como se preparar para o concurso da Sedu do ES

Prova de concurso público Crédito: Freepik

O plano de estudos prioriza as disciplinas de maior peso e o estudo de caso, com uma abordagem estratégica e objetiva. O cronograma foi elaborado pela diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, a pedido de A Gazeta.

Até 15 de fevereiro, o candidato deve construir uma base teórica, em que o aluno deverá, sobretudo, assistir a muitas aulas.

De 16 de fevereiro a 15 de março, será o período de incluir, além de aulas e revisões, muita resolução de questões e provas anteriores da banca examinadora (FCC) e estudos direcionados para o estudo de caso. Na véspera da prova, revisão e mentalização para o exame.

Ela orienta ainda que o ideal é uma carga horária de 3 a 4 horas/dia de segunda a sexta-feira e de 5 a 6 horas/dia em fins de semana e feriados.

Já considerando o peso e a quantidade de questões de cada disciplina, o candidato deve utilizar a seguinte estratégia de estudo:

01 Língua Portuguesa 30% do tempo total, com 2h semanais para assistir aulas, leitura e interpretação de textos; 2h semanais para teoria e exercícios de gramática, fazendo simulados quinzenais com análise de erros. 02 Conhecimentos Específicos 30% do tempo total, com 3h semanais para assistir aulas, leitura e resumo da legislação e diretrizes, bem como focando no componente curricular; 1h semanal para resolução de questões. 03 Psicologia da Aprendizagem e Uso Tecnológico na Educação e Informática Básica 15% do tempo total para cada uma, com 2h semanais para aulas, leitura e resumo dos conteúdos teóricos de cada disciplina, mais 1 hora semanal para revisões. 04 Estudo de Caso 10% do tempo total, aumentando na reta final, devendo, a partir de 15 de fevereiro, dedicar 3h semanais para prática de redação de estudos de caso.

Distribuição semanal, até 15 de fevereiro: Segunda a sexta-feira:

-1h de Língua Portuguesa.

-1h de Conhecimentos Específicos.

-1h alternando entre Psicologia da Aprendizagem ou Uso Tecnológico/Informática. Sábado e domingo:

-2h de revisão e exercícios de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos.

-1h de Psicologia da Aprendizagem.

-1h de Tecnologias/Informática ou simulados.



Distribuição semanal, de 16 de fevereiro a 14 de março Segunda a sexta-feira:

-1h30 de revisão teórica (Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos).

-1h30 de exercícios e simulados.

-1h para prática de redação de estudo de caso. Sábado e domingo:

-3h de simulados gerais.

-2h para revisão de erros.

-1h prática de estudo de caso.

“A véspera da prova deve ser utilizada da seguinte forma: 3 horas para revisão de última hora, sobretudo de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos, mais 1 hora para leitura de exemplos de estudo de caso”, comenta a diretora.

Já para o cargo de agente de suporte educacional, o plano de estudos pode ser adaptado, apenas alterando as disciplinas.

“Se o candidato seguir rigorosamente este plano, conseguirá ter uma excelente abrangência do edital, adquirindo muita competitividade”, orienta Ivone.

QUANDO SERÃO AS PROVAS

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 16 de março de 2025, nas cidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Cariacica, Linhares, São Mateus, Serra e Vila Velha.

COMO SERÁ A PROVA

As provas objetivas serão compostas por 60 questões de múltipla escolha.

Agente de suporte educacional

Conhecimentos básicos:

Língua Portuguesa

Uso tecnológico na educação e informática básica

Atualidade

Conhecimentos específicos

Legislação básica

Redação de expedientes

Noções de relações humanas

Noções de matemática e raciocínio Lógico

Redação

Professor e pedagogo

Conhecimentos básicos:

Língua Portuguesa

Psicologia de aprendizagem

Conhecimentos pedagógicos

Uso tecnológico na educação e informática básica

Conhecimentos específicos

Diretrizes, parâmetros, medidas e dispositivos legais para a educação

Componente curricular do professor

Estudo de caso

Sobre o concurso