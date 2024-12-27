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1.290 vagas

Veja como se preparar para o concurso da Sedu do ES

Provas serão aplicadas no dia 16 de março, nas cidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Cariacica, Linhares, São Mateus, Serra e Vila Velha

Publicado em 27 de Dezembro de 2024 às 11:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 dez 2024 às 11:18
Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik
As provas objetivas do concurso público da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) estão marcadas para o dia 16 de março. E mesmo com um pouco menos de três meses para os testes, é possível fazer um plano de estudos e estar muito bem preparado, uma vez que a expectativa é de que o certame deve ser bem concorrido.
Sedu do ES publica edital de concurso com 1.290 vagas
O plano de estudos prioriza as disciplinas de maior peso e o estudo de caso, com uma abordagem estratégica e objetiva. O cronograma foi elaborado pela  diretora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, a pedido de A Gazeta. 
Até 15 de fevereiro, o candidato deve construir uma base teórica, em que o aluno deverá, sobretudo, assistir a muitas aulas.
De 16 de fevereiro a 15 de março, será o período de incluir, além de aulas e revisões, muita resolução de questões e provas anteriores da banca examinadora (FCC) e estudos direcionados para o estudo de caso. Na véspera da prova, revisão e mentalização para o exame.
Ela orienta ainda que o ideal é uma carga horária de 3 a 4 horas/dia de segunda a sexta-feira e de 5 a 6 horas/dia em fins de semana e feriados.
Já considerando o peso e a quantidade de questões de cada disciplina, o candidato deve utilizar a seguinte estratégia de estudo:

01

Língua Portuguesa

30% do tempo total, com 2h semanais para assistir aulas, leitura e interpretação de textos; 2h semanais para teoria e exercícios de gramática, fazendo simulados quinzenais com análise de erros.

02

Conhecimentos Específicos

30% do tempo total, com 3h semanais para assistir aulas, leitura e resumo da legislação e diretrizes, bem como focando no componente curricular; 1h semanal para resolução de questões.

03

Psicologia da Aprendizagem e Uso Tecnológico na Educação e Informática Básica

15% do tempo total para cada uma, com 2h semanais para aulas, leitura e resumo dos conteúdos teóricos de cada disciplina, mais 1 hora semanal para revisões.

04

Estudo de Caso

 10% do tempo total, aumentando na reta final, devendo, a partir de 15 de fevereiro, dedicar 3h semanais para prática de redação de estudos de caso.

Distribuição semanal, até 15 de fevereiro:

Segunda a sexta-feira:
-1h de Língua Portuguesa.
-1h de Conhecimentos Específicos.
-1h alternando entre Psicologia da Aprendizagem ou Uso Tecnológico/Informática.

Sábado e domingo:
-2h de revisão e exercícios de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos.
-1h de Psicologia da Aprendizagem.
-1h de Tecnologias/Informática ou simulados.

Distribuição semanal, de 16 de fevereiro a 14 de março

Segunda a sexta-feira:
-1h30 de revisão teórica (Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos).
-1h30 de exercícios e simulados.
-1h para prática de redação de estudo de caso.

Sábado e domingo:
-3h de simulados gerais.
-2h para revisão de erros.
-1h prática de estudo de caso.

“A véspera da prova deve ser utilizada da seguinte forma: 3 horas para revisão de última hora, sobretudo de Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos, mais 1 hora para leitura de exemplos de estudo de caso”, comenta a diretora.
Já para o cargo de agente de suporte educacional, o plano de estudos pode ser adaptado, apenas alterando as disciplinas.
“Se o candidato seguir rigorosamente este plano, conseguirá ter uma excelente abrangência do edital, adquirindo muita competitividade”, orienta Ivone.
QUANDO SERÃO AS PROVAS
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 16 de março de 2025, nas cidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Cariacica, Linhares, São Mateus, Serra e Vila Velha.
COMO SERÁ A PROVA
As provas objetivas serão compostas por 60 questões de múltipla escolha.
Agente de suporte educacional
  • Conhecimentos básicos: 
  • Língua Portuguesa
  • Uso tecnológico na educação e informática básica
  • Atualidade
  • Conhecimentos específicos
  • Legislação básica
  • Redação de expedientes
  • Noções de relações humanas
  • Noções de matemática e raciocínio Lógico
  • Redação
Professor e pedagogo
  • Conhecimentos básicos: 
  • Língua Portuguesa
  • Psicologia de aprendizagem
  • Conhecimentos pedagógicos
  • Uso tecnológico na educação e informática básica
  • Conhecimentos específicos
  • Diretrizes, parâmetros, medidas e dispositivos legais para a educação
  • Componente curricular do professor
  • Estudo de caso

Sobre o concurso

O concurso público da Sedu tem como objetivo preencher 1.290 vagas, sendo 940 oportunidades para professores, 60 para pedagogos e 290 para agente de suporte educacional.
As inscrições podem ser feitas até 21 de janeiro de 2025, no site da Fundação Carlos Chagas. 

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