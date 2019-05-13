Vale abre 140 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,3 mil

Produção de minério da Vale Crédito: Vale/Divulgação

O estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho. E quem quer dar este importante passo na carreira deve ficar atento. A Vale está com 140 vagas abertas para o programa de estagiários no Espírito Santo. Os selecionados vão trabalhar em áreas corporativas, em minas, usinas, portos e ferrovias.

As oportunidades são para estudantes de cursos técnico e superior. As bolsas podem chegar a R$ 1,3 mil. Em todo o país, são mais de 500 chances, distribuídas por diversas unidades da empresa. De acordo com a mineradora, as vagas são para estudantes com formação entre agosto de 2020 e agosto de 2021.

A bolsa para o estágio de nível técnico varia de R$ 664,20 (4h) e R$ 996,30 (6h). Já para os de nível superior os valores vão de R$ 916,35 (4h) e R$ 1.375,14 (6h).

As inscrições podem ser feitas até 31 de maio pelo site www.vale.com/oportunidades . Os candidatos farão prova online e, nos meses de junho e julho, participarão de entrevistas e painéis. A contratação está prevista para agosto e setembro.

Pré-requisitos

Para concorrer às vagas de nível técnico é necessário estar matriculado na instituição de ensino, estar formado na parte teórica ou não ter cumprido ainda a carga horária obrigatória de estágio. A duração máxima do estágio é de um ano.

Já no caso de estudantes nível superior, é necessário apresentar a declaração da instituição de ensino autorizando a realização de estágio. Neste caso, a duração máxima do estágio é de dois anos.

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