Vale abre 140 vagas de estágio com bolsas de até R$ 1,3 mil

O estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho. E quem quer dar este importante passo na carreira deve ficar atento. A Vale está com 140 vagas abertas para o programa de estagiários no Espírito Santo. Os selecionados vão trabalhar em áreas corporativas, em minas, usinas, portos e ferrovias.
As oportunidades são para estudantes de cursos técnico e superior. As bolsas podem chegar a R$ 1,3 mil. Em todo o país, são mais de 500 chances, distribuídas por diversas unidades da empresa. De acordo com a mineradora, as vagas são para estudantes com formação entre agosto de 2020 e agosto de 2021.
A bolsa para o estágio de nível técnico varia de R$ 664,20 (4h) e R$ 996,30 (6h). Já para os de nível superior os valores vão de R$ 916,35 (4h) e R$ 1.375,14 (6h).
As inscrições podem ser feitas até 31 de maio pelo site www.vale.com/oportunidades. Os candidatos farão prova online e, nos meses de junho e julho, participarão de entrevistas e painéis. A contratação está prevista para agosto e setembro.
Pré-requisitos
Para concorrer às vagas de nível técnico é necessário estar matriculado na instituição de ensino, estar formado na parte teórica ou não ter cumprido ainda a carga horária obrigatória de estágio. A duração máxima do estágio é de um ano.
Já no caso de estudantes nível superior, é necessário apresentar a declaração da instituição de ensino autorizando a realização de estágio. Neste caso, a duração máxima do estágio é de dois anos.
CONFIRA OS CURSOS
Administração de Empresas
Administração Pública
Agrimensura
Agronomia
Análise de Sistemas
Arquitetura e Urbanismo
Artes Cênicas
Biblioteconomia
Biologia
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Ciências da Computação
Ciências Econômicas
Comércio Exterior
Comunicação Social
Design Gráfico
Direito
Engenharias
Estatística
Filosofia
Geografia
Geologia
Gestão Ambiental
Gestão de TI
Gestão pela Qualidade Total
História
Informática
Jornalismo
Letras
Logística Empresarial
Marketing
Matemática
Museologia
Música
Nutrição
Pedagogia
Processamento de Dados
Psicologia
Publicidade e Propaganda
Química
Rádio e TV
Recursos Humanos
Relações Internacionais
Sistemas de Informação
Socioeconomia
Técnico de Portos
Técnico em Administração de Empresas
Técnico em Agrimensura
Técnico em Automação
Técnico em Edificações
Técnico em Elétrica
Técnico em Eletroeletrônica
Técnico em Eletromecânica
Técnico em Eletrônica
Técnico em Eletrotécnica
Técnico em Enfermagem
Técnico em Enfermagem do Trabalho
Técnico em Estradas
Técnico em Ferrovia
Técnico em Informática
Técnico em Instrumentação
Técnico em Manutenção Industrial
Técnico em Materiais
Técnico em Mecânica
Técnico em Metalurgia
Técnico em Mineração
Técnico em Química
Técnico em Segurança do Trabalho
Técnico em Topografia
Tecnologia da Informação
Tecnologia de Processos
Telecomunicações
Turismo