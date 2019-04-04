Vagas de estágio no Espírito Santo com bolsa de até R$ 2 mil

Estágio Crédito: Reprodução internet

estágio Empresas deestão com mais de 70 vagas abertas para estudantes de diferentes cursos no Espírito Santo. A bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil, além de auxílio-transporte e alimentação.

Os estágios são para área de atuação na Grande e na região Norte do Estado, nos municípios de Linhares, Aracruz, São Mateus e Conceição da Barra.

Há oportunidades para engenharia química, administração, publicidade e propaganda, jornalismo, técnico em mecânica, entre outros.

IEL-ES

Vagas: 29

sne.iel.org.br/es Inscrições: Os interessados devem fazer o cadastro no site, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento.

Empresa do ramo educacional

Cursos: Publicidade e Propaganda/Marketing/Jornalismo

Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 09h00 às 17h00 (2h de intervalo)

Benefícios: R$ 700,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,70 Auxílio Transporte/ dia

Local: Enseada do Suá - Vitória

Empresa de soluções em telefonia e internet

Curso: técnico em administração

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 2º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 18h00

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 Auxílio Transporte/ Dia

Local: Praia do Suá – Vitória

Empresa do ramo de plástico

Curso: técnico em segurança do trabalho

Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 4º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 14h00

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 136,00 Auxílio Transporte

Local: Civit I - Serra

Empresa do ramo de eletromecânica e automação

Curso: administração/ciências contábeis

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 07h55 às 14h55 (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 420,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação

Local: Novo Horizonte - Serra

Empresa do ramo de eletromecânica e automação (2 vagas)

Curso: técnico em eletrotécnica

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 12h30 às 18h30

Benefícios: R$ 350,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Novo Horizonte - Serra

Empresa do ramo de eletromecânica e automação (2 vagas)

Curso: técnico em mecânica

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 350,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação

Local: Novo Horizonte - Serra

EDP

Curso: técnico em eletrotécnica

Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 687,00 Bolsa Auxílio + R$ 165,00 Auxílio Transporte + R$ 678,11 Auxílio Alimentação

Local: Enseada do Suá - Vitória

Indústria alimentícia

Curso: administração

Pré-requisitos: estudantes do 7º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 1.030,40 Bolsa Auxílio + 7,50/dia Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Marcílio de Noronha - Viana

Empresa especializada em estética automotiva

Curso: gestão de recursos humanos

Pré-requisitos: estudantes do 1º ao 2º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 18h00

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + R$ 7,50 Auxílio Transporte/ dia

Local: Santa Luíza - Vitória

Empresa do ramo de equipamentos hidráulicos e pneumáticos

Curso: técnico em mecânica

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo e concluintes (estudantes que precisam do estágio obrigatório)

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 às 11h00

Benefícios: R$ 0,00 + R$ 7,50 Auxilio Transporte/ dia – ESTÁGIO OBRIGATÓRIO – período de 3 meses

Local: São Diogo I - Serra

Escritório de contabilidade

Cursos: ciências contábeis

Pré-requisitos: estudantes do 5° ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 07h30 às 11h30

Benefícios: R$ 500,00 Bolsa Auxílio + R$ 75,00 Auxilio Transporte

Local: República - Vitória

Indústria alimentícia

Curso: administração

Pré-requisitos: estudantes do 2º ao 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 1.030,40 Bolsa Auxílio + R$ 7,50/dia Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Marcílio de Noronha - Viana

Conselho Regional de Odontologia (2 vagas)

Curso: administração

Pré-requisitos: estudantes do 3º ao 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 11h30 às 16h30

Benefícios: R$ 816,00 Bolsa Auxílio + R$ 165,00 Auxílio Transporte

Local: Gurigica - Vitória

Empresa do ramo de perícia técnica (2 vagas)

Curso: técnico em segurança do trabalho

Pré-requisitos: estudantes do 2º ao 4º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 13h00

Benefícios: R$ 816,00 Bolsa Auxílio + R$ 165,00 Auxílio Transporte

Local: Gurigica - Vitória

CESAN

Curso: engenharia química

Pré-requisitos: estudantes do 5° ao 8º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 17h00

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + R$ Auxílio Transporte

Local: Jardim Camburi - Vitória

SEBRAE

Curso: administração ou ciências contábeis

Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 11h30 às 17h30

Benefícios: R$ 725,00 Bolsa Auxílio + R$ Auxílio Transporte + R$ 500,06 Auxílio Alimentação

Local: Enseada do Suá - Vitória

Empresa do ramo vestuário

Curso: técnico em administração

Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 3º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 à 17h20

Benefícios: R$ 550,00 Bolsa Auxílio + R$ 134,20 Auxílio Transporte

Local: Juparanã - Linhares

Suzano

Vagas: 13

Área de atuação: Aracruz, São Mateus e Conceição da Barra

Cursos: todas as áreas de formação

Pré-requisitos: formatura entre julho de 2020 e julho de 2021

Bolsa: R$ 2 mil (variando de acordo com a carga horária) e benefícios de alimentação, transporte, assistência médica e seguro de vida

Super Estágios

Vagas: 32

Inscrições: cadastro completo no site www.superestagios.com.br e fazer a inscrição na área de interesse

Cursos: História, Artes, Turismo

Atividades: Atendimento aos turistas nos Centros de Informação ao Turista (CAT), em Vitória: promoção dos atrativos turísticos, história da cidade e monumentos, aspectos ligados à vegetação (mangue, mata atlântica), mobilidade na cidade; Registro dos atendimentos para posterior análise do perfil e sazonalidade dos turistas; Promoção do turismo de Vitória em eventos turísticos promovidos / apoiados pela CDV em estande para esse fim; Participação em treinamentos (reuniões, palestras, minicursos).

Benefícios: R$ 550,00 e auxílio transporte

Cursos: Educação Física

Atividades: Dar suporte para os professores, auxiliando os alunos na musculação.

Benefícios: R$ 500,00 e R$ 100,00 de auxílio transporte

Curso: Arquitetura e Urbanismo (ou Arquitetura)

Atividades: Auxiliar na especificação de produtos de acabamento/decoração; Sugerir composição de ambiência interna e externa de residências; Assessoria na interpretação de projetos de decoração; Apoio na solução de dúvidas ligadas à Arquitetura e design

Benefícios: R$ 800.00 e auxílio- transporte

Curso: Pedagogia

Atividades: Auxiliar o professor nas atividades pedagógicas em sala de aula; auxiliar em organização de eventos; recreio dirigido; auxiliar nos cuidados de higiene e alimentação; manter o espaço pedagógico organizado.