Vagas de estágio no Espírito Santo com bolsa de até R$ 2 mil

Empresas de estágio estão com mais de 70 vagas abertas para estudantes de diferentes cursos no Espírito Santo. A bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil, além de auxílio-transporte e alimentação.
Os estágios são para área de atuação na Grande e na região Norte do Estado, nos municípios de Linhares, Aracruz, São Mateus e Conceição da Barra.
Há oportunidades para engenharia química, administração, publicidade e propaganda, jornalismo, técnico em mecânica, entre outros.
IEL-ES
Vagas: 29
Inscrições: Os interessados devem fazer o cadastro no site sne.iel.org.br/es, se encaminhar para a vaga desejada e seguir as orientações do encaminhamento.
Empresa do ramo educacional
Cursos: Publicidade e Propaganda/Marketing/Jornalismo
Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 6º período
Horário: Segunda a Sexta – 09h00 às 17h00 (2h de intervalo)
Benefícios: R$ 700,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,70 Auxílio Transporte/ dia
Local: Enseada do Suá - Vitória
Empresa de soluções em telefonia e internet
Curso: técnico em administração
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 2º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 18h00
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,80 Auxílio Transporte/ Dia
Local: Praia do Suá – Vitória
Empresa do ramo de plástico
Curso: técnico em segurança do trabalho
Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 4º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 14h00
Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 136,00 Auxílio Transporte
Local: Civit I - Serra
Empresa do ramo de eletromecânica e automação
Curso: administração/ciências contábeis
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 6º período
Horário: Segunda a Sexta – 07h55 às 14h55 (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 420,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação
Local: Novo Horizonte - Serra
Empresa do ramo de eletromecânica e automação (2 vagas)
Curso: técnico em eletrotécnica
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)
Horário: Segunda a Sexta – 12h30 às 18h30
Benefícios: R$ 350,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte
Local: Novo Horizonte - Serra
Empresa do ramo de eletromecânica e automação (2 vagas)
Curso: técnico em mecânica
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 350,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Auxílio Alimentação
Local: Novo Horizonte - Serra
EDP
Curso: técnico em eletrotécnica
Pré-requisitos: estudantes do 3° ao 4º módulo Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h de intervalo)
Benefícios: R$ 687,00 Bolsa Auxílio + R$ 165,00 Auxílio Transporte + R$ 678,11 Auxílio Alimentação
Local: Enseada do Suá - Vitória
Indústria alimentícia
Curso: administração
Pré-requisitos: estudantes do 7º período
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)
Benefícios: R$ 1.030,40 Bolsa Auxílio + 7,50/dia Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa
Local: Marcílio de Noronha - Viana
Empresa especializada em estética automotiva
Curso: gestão de recursos humanos
Pré-requisitos: estudantes do 1º ao 2º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 18h00
Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + R$ 7,50 Auxílio Transporte/ dia
Local: Santa Luíza - Vitória
Empresa do ramo de equipamentos hidráulicos e pneumáticos
Curso: técnico em mecânica
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 4º módulo e concluintes (estudantes que precisam do estágio obrigatório)
Horário: Segunda a Sexta – 07h00 às 11h00
Benefícios: R$ 0,00 + R$ 7,50 Auxilio Transporte/ dia – ESTÁGIO OBRIGATÓRIO – período de 3 meses
Local: São Diogo I - Serra
Escritório de contabilidade
Cursos: ciências contábeis
Pré-requisitos: estudantes do 5° ao 6º período
Horário: Segunda a Sexta – 07h30 às 11h30
Benefícios: R$ 500,00 Bolsa Auxílio + R$ 75,00 Auxilio Transporte
Local: República - Vitória
Indústria alimentícia
Curso: administração
Pré-requisitos: estudantes do 2º ao 5º período
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 15h00 (1h intervalo)
Benefícios: R$ 1.030,40 Bolsa Auxílio + R$ 7,50/dia Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa
Local: Marcílio de Noronha - Viana
Conselho Regional de Odontologia (2 vagas)
Curso: administração
Pré-requisitos: estudantes do 3º ao 5º período
Horário: Segunda a Sexta – 11h30 às 16h30
Benefícios: R$ 816,00 Bolsa Auxílio + R$ 165,00 Auxílio Transporte
Local: Gurigica - Vitória
Empresa do ramo de perícia técnica (2 vagas)
Curso: técnico em segurança do trabalho
Pré-requisitos: estudantes do 2º ao 4º período
Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 13h00
Benefícios: R$ 816,00 Bolsa Auxílio + R$ 165,00 Auxílio Transporte
Local: Gurigica - Vitória
CESAN
Curso: engenharia química
Pré-requisitos: estudantes do 5° ao 8º período
Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 17h00
Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + R$ Auxílio Transporte
Local: Jardim Camburi - Vitória
SEBRAE
Curso: administração ou ciências contábeis
Pré-requisitos: estudantes do 2° ao 5º período
Horário: Segunda a Sexta – 11h30 às 17h30
Benefícios: R$ 725,00 Bolsa Auxílio + R$ Auxílio Transporte + R$ 500,06 Auxílio Alimentação
Local: Enseada do Suá - Vitória
Empresa do ramo vestuário
Curso: técnico em administração
Pré-requisitos: estudantes do 1° ao 3º módulo
Horário: Segunda a Sexta – 13h00 à 17h20
Benefícios: R$ 550,00 Bolsa Auxílio + R$ 134,20 Auxílio Transporte
Local: Juparanã - Linhares
Suzano
Vagas: 13
Área de atuação: Aracruz, São Mateus e Conceição da Barra
Cursos: todas as áreas de formação
Pré-requisitos: formatura entre julho de 2020 e julho de 2021
Bolsa: R$ 2 mil (variando de acordo com a carga horária) e benefícios de alimentação, transporte, assistência médica e seguro de vida
Super Estágios
Vagas: 32
Inscrições: cadastro completo no site www.superestagios.com.br e fazer a inscrição na área de interesse
Cursos: História, Artes, Turismo
Atividades: Atendimento aos turistas nos Centros de Informação ao Turista (CAT), em Vitória: promoção dos atrativos turísticos, história da cidade e monumentos, aspectos ligados à vegetação (mangue, mata atlântica), mobilidade na cidade; Registro dos atendimentos para posterior análise do perfil e sazonalidade dos turistas; Promoção do turismo de Vitória em eventos turísticos promovidos / apoiados pela CDV em estande para esse fim; Participação em treinamentos (reuniões, palestras, minicursos).
Benefícios: R$ 550,00 e auxílio transporte
Cursos: Educação Física
Atividades: Dar suporte para os professores, auxiliando os alunos na musculação.
Benefícios: R$ 500,00 e R$ 100,00 de auxílio transporte
Curso: Arquitetura e Urbanismo (ou Arquitetura)
Atividades: Auxiliar na especificação de produtos de acabamento/decoração; Sugerir composição de ambiência interna e externa de residências; Assessoria na interpretação de projetos de decoração; Apoio na solução de dúvidas ligadas à Arquitetura e design
Benefícios: R$ 800.00 e auxílio- transporte
Curso: Pedagogia
Atividades: Auxiliar o professor nas atividades pedagógicas em sala de aula; auxiliar em organização de eventos; recreio dirigido; auxiliar nos cuidados de higiene e alimentação; manter o espaço pedagógico organizado.
Benefícios: R$ 550.00 de bolsa-auxílio e R$ 7,50 por dia dia útil de auxílio-transporte