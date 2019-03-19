Vagas de emprego abertas no Sesi e no Senai

Algumas inscrições acabam nesta quarta-feira (20); é preciso ficar atento Crédito: Arquivo

O Sistema Findes divulgou oportunidades de emprego para o Sesi e o Senai com locais de atuação na Grande Vitória, Linhares e São Mateus. Para a vaga de médico, o salário chega a R$ 10.224,83.

As vagas ofertadas são para os cargos de professor de educação especial, médico do trabalho, analista de produtos e instrutor de educação profissional básica. Entre os benefícios estão vale transporte, plano de saúde e ticket refeição.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos, pois há inscrições que terminam nesta quarta-feira (20).

CONFIRA AS OPORTUNIDADES

Sesi

Professor de educação especial

Benefícios: Vale transporte, Vale refeição e Plano de Saúde.

Carga horária: 30 horas/aula semanais

Formação: Licenciatura em Pedagogia com Habilitação e/ou Especialização em Educação Especial ou Licenciatura Plena com Especialização em Educação Especial.

Experiência: Experiência comprovada em educação especial.

Local de trabalho: Linhares

Vagas: 01

Inscrição: Até o dia 25 de março de 2019 no site www.sistemafindes.org.br Até o dia 25 de março de 2019 no site. Para candidatos já cadastrados no Banco de currículos do Sistema FINDES, clicar no link “Trabalhe Conosco – Cadastre seu currículo – Painel de Vagas”, acessar a vaga na qual deseja se inscrever e clicar em Candidatar.

Médico do trabalho

Salário: R$ R$ 10.224,83

Benefícios: Vale Transporte, Plano de Saúde, Ticket Refeição.

Carga horária: 30 horas semanais

Formação: Superior Completo em Medicina, com especialização em Medicina do Trabalho. Indispensável inscrição no CRM com título de médico do trabalho.

Experiência: Experiência em consultas e exames médico ocupacionais. Desejável experiência em elaboração e coordenação de PCMSO.

Conhecimentos: Pacote Office e legislação da área. Necessária Carteira Nacional de Habilitação.

Local: Grande Vitória

Vagas: 01

Inscrição: até dia 25 de Março de 2019 no site até dia 25 de Março de 2019 no site www.sistemafindes.org.br . Para candidatos já cadastrados no Banco de currículos do Sistema FINDES, clicar no link “Trabalhe Conosco – Cadastre seu currículo – Painel de Vagas”, acessar a vaga na qual deseja se inscrever e clicar em Candidatar.

Senai

Instrutor de educação profissional básica - administração

Benefícios: Plano de Saúde, Ticket Refeição (para carga horária acima de 20 horas semanais).

Formação: Ensino médio completo. Desejável curso Técnico ou Superior em Administração em andamento.

Experiência: Experiência de pelo menos 2 anos na área administrativa. Desejável em regência de classe.

Conhecimentos: Conhecimentos em Pacote Office.

Local de Trabalho: São Mateus

Vagas: 01

Inscrição: Até o dia 20 de Março de 2019 no site www.sistemafindes.org.br . Para candidatos já cadastrados no Banco de currículos do Sistema FINDES, clicar no link “Trabalhe Conosco – Cadastre seu currículo – Painel de Vagas”, acessar a vaga na qual deseja se inscrever e clicar em Candidatar.

Analista de produtos SR

Salário: R$ 3.802,94

Benefícios: Vale Transporte, Plano de Saúde, Ticket Refeição.

Carga horária: 40 horas semanais.

Formação: Ensino superior completo, com pós-graduação completa.

Experiência: Experiência em elaboração de estudos de mercado, análise de dados para geração de inteligência competitiva, prospecção de novos fornecedores e serviços e consolidação de portfólio.

Informações relevantes: Desejável Carteira Nacional de Habilitação – categoria B.

Jornada de trabalho: 40 horas semanais.

Local da vaga: Grande Vitória

Vagas: 01