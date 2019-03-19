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Oportunidade

Vagas de emprego abertas no Sesi e no Senai

As vagas ofertadas são para os cargos de professor de educação especial, médico do trabalho, analista de produtos e instrutor de educação profissional básica

Publicado em 19 de Março de 2019 às 19:49

Publicado em 

19 mar 2019 às 19:49
Algumas inscrições acabam nesta quarta-feira (20); é preciso ficar atento Crédito: Arquivo
O Sistema Findes divulgou oportunidades de emprego para o Sesi e o Senai com locais de atuação na Grande Vitória, Linhares e São Mateus. Para a vaga de médico, o salário chega a R$ 10.224,83. 
As vagas ofertadas são para os cargos de professor de educação especial, médico do trabalho, analista de produtos e instrutor de educação profissional básica. Entre os benefícios estão vale transporte, plano de saúde e ticket refeição. 
Os interessados devem ficar atentos aos prazos, pois há inscrições que terminam nesta quarta-feira (20).
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CONFIRA AS OPORTUNIDADES
Sesi
 Professor de educação especial 
Benefícios: Vale transporte, Vale refeição e Plano de Saúde.
Carga horária: 30 horas/aula semanais
Formação: Licenciatura em Pedagogia com Habilitação e/ou Especialização em Educação Especial ou Licenciatura Plena com Especialização em Educação Especial.
Experiência: Experiência comprovada em educação especial.
Local de trabalho: Linhares
Vagas: 01
Inscrição: Até o dia 25 de março de 2019 no site www.sistemafindes.org.br. Para candidatos já cadastrados no Banco de currículos do Sistema FINDES, clicar no link “Trabalhe Conosco – Cadastre seu currículo – Painel de Vagas”, acessar a vaga na qual deseja se inscrever e clicar em Candidatar.
 Médico do trabalho 
Salário: R$ R$ 10.224,83
Benefícios: Vale Transporte, Plano de Saúde, Ticket Refeição.
Carga horária: 30 horas semanais
Formação: Superior Completo em Medicina, com especialização em Medicina do Trabalho. Indispensável inscrição no CRM com título de médico do trabalho.
Experiência: Experiência em consultas e exames médico ocupacionais. Desejável experiência em elaboração e coordenação de PCMSO.
Conhecimentos: Pacote Office e legislação da área. Necessária Carteira Nacional de Habilitação.
Local: Grande Vitória
Vagas: 01
Inscrição: até dia 25 de Março de 2019 no site www.sistemafindes.org.br. Para candidatos já cadastrados no Banco de currículos do Sistema FINDES, clicar no link “Trabalhe Conosco – Cadastre seu currículo – Painel de Vagas”, acessar a vaga na qual deseja se inscrever e clicar em Candidatar.
Senai
 Instrutor de educação profissional básica - administração 
Benefícios: Plano de Saúde, Ticket Refeição (para carga horária acima de 20 horas semanais).
Formação: Ensino médio completo. Desejável curso Técnico ou Superior em Administração em andamento.
Experiência: Experiência de pelo menos 2 anos na área administrativa. Desejável em regência de classe.
Conhecimentos: Conhecimentos em Pacote Office.
Local de Trabalho: São Mateus
Vagas: 01
Inscrição: Até o dia 20 de Março de 2019 no site www.sistemafindes.org.br. Para candidatos já cadastrados no Banco de currículos do Sistema FINDES, clicar no link “Trabalhe Conosco – Cadastre seu currículo – Painel de Vagas”, acessar a vaga na qual deseja se inscrever e clicar em Candidatar.
 Analista de produtos SR 
Salário: R$ 3.802,94
Benefícios: Vale Transporte, Plano de Saúde, Ticket Refeição.
Carga horária: 40 horas semanais.
Formação: Ensino superior completo, com pós-graduação completa.
Experiência: Experiência em elaboração de estudos de mercado, análise de dados para geração de inteligência competitiva, prospecção de novos fornecedores e serviços e consolidação de portfólio.
Informações relevantes: Desejável Carteira Nacional de Habilitação – categoria B.
Jornada de trabalho: 40 horas semanais.
Local da vaga: Grande Vitória
Vagas: 01
Inscrição: Até o dia 22 de março no site www.sistemafindes.org.br. Para candidatos já cadastrados no Banco de currículos do Sistema FINDES, clicar no link “Trabalhe Conosco – Cadastre seu currículo – Painel de Vagas”, acessar a vaga na qual deseja se inscrever e clicar em Candidatar.

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