O governo do Espírito Santo está com inscrições abertas para o novo processo seletivo público simplificado para a contratação de assistentes administrativos. Os profissionais atuarão em órgãos do Poder Executivo estadual como terceirizados e serão contratados pela empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS).
A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva nas 78 cidades capixabas. O salário é de R$ 1.913,82, além de vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida em grupo, plano de saúde e odontológico, entre outros benefícios. A carga horária é de 40 horas semanais.
Para participar, o candidato deve ter o ensino médio completo , mais de 18 anos e conhecimento em pacote Office, entre outros requisitos. Não é necessário ter experiência.
As inscrições podem ser feitas até 23 de setembro de 2024, no site Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). A taxa de participação é de R$ 59.
O candidato inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) pode pedir isenção do valor até o dia 29 de agosto.
O processo seletivo contará com prova objetiva, prevista para acontecer no dia 24 de novembro de 2024, na cidade escolhida pelo candidato.
A MGS informou que já foram contratados mais de 1.800 profissionais, em um pouco mais de um ano de atuação no Estado.
Vagas abertas para trabalhar como assistente administrativo no ES
O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, contados da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.
Atribuições do cargo
- Acompanhar, controlar e executar atividades de nível intermediário relacionadas com as funções de administração de recursos humanos, patrimoniais, orçamentários, financeiros e logística de suprimentos, bem como as administrativas e de desenvolvimento organizacional;
- Auxiliar a chefia imediata em serviços da sua competência;
- Prestar atendimento ao público interno e externo, telefônico ou presencial, bem como identificar, registrar e controlar a entrada e saída de visitantes;
- Elaborar, revisar, reproduzir, expedir, protocolar e arquivar documentos e correspondências;
- Operar equipamentos e sistemas de informática quando necessário ao exercício das atividades;
- Realizar trabalhos que exijam domínio do pacote Office (Word, Excel, Power Point e outros);
- Executar serviços de recebimento, conferência de notas fiscais e de mercadorias, realizar o armazenamento, controle de estoque, prazo de validade e distribuição de materiais de consumo;
- Fazer e receber pedido de compra de materiais e insumos;
- Controlar o empilhamento e segurança dos produtos e materiais estocados;
- Executar as atividades em conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de segurança, qualidade, higiene e preservação ambiental;
- Executar atividades correlatas, conforme necessidade do serviço e orientação superior.