Vagas abertas para trabalhar como assistente administrativo no ES

Prova da seleção será aplicada em novembro Crédito: Freepik

governo do Espírito Santo está com inscrições abertas para o novo processo seletivo público simplificado para a contratação de assistentes administrativos. Os profissionais atuarão em órgãos do Poder Executivo estadual como terceirizados e serão contratados pela empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS).

A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva nas 78 cidades capixabas. O salário é de R$ 1.913,82, além de vale-alimentação, vale-transporte, seguro de vida em grupo, plano de saúde e odontológico, entre outros benefícios. A carga horária é de 40 horas semanais.

Para participar, o candidato deve ter o ensino médio completo , mais de 18 anos e conhecimento em pacote Office, entre outros requisitos. Não é necessário ter experiência.

As inscrições podem ser feitas até 23 de setembro de 2024, no site Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) . A taxa de participação é de R$ 59.

O candidato inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) pode pedir isenção do valor até o dia 29 de agosto.

O processo seletivo contará com prova objetiva, prevista para acontecer no dia 24 de novembro de 2024, na cidade escolhida pelo candidato.

A MGS informou que já foram contratados mais de 1.800 profissionais, em um pouco mais de um ano de atuação no Estado.

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O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, contados da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Atribuições do cargo