União abre concurso público com 545 vagas em hospitais universitários

Empresa pública reservou vagas para o Hospital das Clínicas, em Vitória Crédito: Hucam/Divulgação

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), empresa pública federal que administra os hospitais universitários, vai abrir concurso público com 545 vagas imediatas, nas áreas administrativa, assistencial e médica. Ao todo, foram publicados três editais.

Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os postos são destinados a cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 2.707,15 a R$ 17.978,62.

Os selecionados vão trabalhar na sede administrativa e nos 45 hospitais universitários federais geridos pela estatal. Além do Distrito Federal, a Ebserh está presente em 24 estados (Acre e Rondônia são as exceções).

No Espírito Santo, as chances estão no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes). Há apenas uma vaga imediata no Estado.

As contratações serão realizadas sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Em relação às cotas, o concurso garante o percentual mínimo de 20% das vagas a negros, 10% a pessoas com deficiência e 3% a indígenas, conforme determina a legislação.

As inscrições poderão ser feitas de 23 de dezembro a 20 de janeiro de 2025, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV)

A taxa de inscrição varia de R$ 85 a R$ 150, dependendo da função escolhida. Os candidatos doadores de medula óssea e beneficiários do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) podem pedir isenção do valor até o dia 27 de dezembro.

O concurso contará com prova objetiva (todos os cargos) e discursiva (apenas para as carreiras da área administrativa). Os exames serão aplicados no dia 16 de março, em todos os 26 estados e no Distrito Federal.

Haverá também análise de títulos, com envio dos documentos à banca durante o prazo de inscrições. A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, conforme a necessidade do órgão.

Confira as vagas para o Espírito Santo

Oportunidades para profissionais no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes)

ÁREA MÉDICA

Médico - Acupuntura

Médico - Anestesiologia

Médico - Dor

Médico - Cardiologia

Médico - Cardiologia - Eletrofisiologia Clínica Invasiva

Médico - Cardiologia - Ergometria

Médico - Ecocardiografia

Médico - Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista

Médico - Cirurgia Cardiovascular

Médico - Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular

Médico - Cirurgia de Cabeça e Pescoço

Médico - Cirurgia do Aparelho Digestivo

Médico - Cirurgia Geral

Médico - Cirurgia Oncológica

Médico - Cirurgia Pediátrica (1)

Médico - Cirurgia Plástica

Médico - Cirurgia Torácica

Médico - Cirurgia Vascular

Médico - Coloproctologia

Médico - Ecografia Vascular com Doppler

Médico - Endoscopia Digestiva

Médico - Endoscopia Respiratória

Médico - Urologia

Médico - 40 horas

Médico - Alergia e Imunologia

Médico - Angiologia

Médico - Clínica Médica

Médico - Endocrinologia e Metabologia

Médico - Gastroenterologia

Médico - Geriatria

Médico - Hematologia e Hemoterapia

Médico - Hepatologia

Médico - Medicina Paliativa

Médico - Nefrologia

Médico - Nutrologia

Médico - Oncologia Clínica

Médico - Pneumologia

Médico - Reumatologia

Médico - Dermatologia

Médico - Genética Médica

Médico - Ginecologia e Obstetrícia

Médico - Mamografia

Médico - Mastologia

Médico - Medicina Fetal

Médico - Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia

Médico - Infectologia

Médico - Medicina de Emergência

Médico - Medicina do Trabalho

Médico - Medicina Física e Reabilitação

Médico - Medicina Intensiva

Médico - Densitometria Óssea

Médico - Medicina do Sono

Médico - Neurofisiologia Clínica

Médico - Neurologia

Médico - Oftalmologia

Médico - Ortopedia e Traumatologia

Médico - Otorrinolaringologia

Médico - Patologia

Médico - Cardiologia Pediátrica

Médico - Endocrinologia Pediátrica

Médico - Gastroenterologia Pediátrica

Médico - Hematologia e Hemoterapia Pediátrica

Médico - Infectologia Pediátrica

Médico - Medicina do Adolescente

Médico - Nefrologia Pediátrica

Médico - Neonatologia

Médico - Neurologia Pediátrica

Médico - Nutrologia Pediátrica

Médico - Pediatria

Médico - Pneumologia Pediátrica

Médico - Reumatologia Pediátrica

Médico - Psiquiatria

Médico - Psiquiatria da Infância e Adolescência

Médico - Neurorradiologia

Médico - Radiologia e Diagnóstico por Imagem

Médico - Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia

Médico - Diagnóstico por Imagem - Ultrassonografia Geral

ÁREA ASSISTENCIAL

Assistente Social

Biomédico

Cirurgião-Dentista

Enfermeiro

Enfermeiro - Auditoria

Enfermeiro - Cardiologia

Enfermeiro - Cardiologia - Hemodinâmica

Enfermeiro - Cardiologia - Perfusionista

Enfermeiro - Centro Cirúrgico

Enfermeiro - Dermatológica - Estomaterapia

Enfermeiro - Educação em Enfermagem

Enfermeiro - Gerenciamento/Gestão - Gestão de Saúde

Enfermeiro - Hematologia e Hemoterapia

Enfermeiro - Infecção Hospitalar

Enfermeiro - Nefrologia

Enfermeiro - Neurologia

Enfermeiro - Oncologia

Enfermeiro - Saúde da Criança e Adolescente

Enfermeiro - Saúde da Mulher - Obstetrícia

Enfermeiro - Saúde do Trabalhador

Enfermeiro - Saúde Mental

Enfermeiro - Terapia Intensiva

Enfermeiro - Terapia Intensiva Neonatal

Enfermeiro - Transplantes

Enfermeiro - Vigilância - Epidemiológica

Farmacêutico

Físico - Física Médica - Radiodiagnóstico

Fisioterapeuta

Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia Cardiovascular

Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia em Terapia Intensiva

Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia em Terapia Intensiva - Área de atuação: Assistência Fisioterapêutica em Neonatologia

Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia na Saúde da Mulher

Fonoaudiólogo

Nutricionista

Profissional de Educação Física

Psicólogo - Psicologia Hospitalar

Psicólogo - Psicologia Organizacional e do Trabalho

Psicólogo - Neuropsicologia

Técnico em Análises Clínicas

Técnico em Citopatologia

Técnico em Enfermagem

Técnico em Enfermagem - Especialização Técnica em Saúde do Trabalhador

Técnico em Farmácia

Técnico em Necropsia

Técnico em Radiologia

Técnico em Saúde Bucal

Tecnólogo em Radiologia

Terapeuta Ocupacional

ÁREA ADMINISTRATIVA