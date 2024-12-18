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Níveis médio, técnico e superior

União abre concurso público com 545 vagas em hospitais universitários

Postos estão distribuídos nas áreas administrativa, assistencial e médica. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Remuneração varia de R$ 2.707,15 a R$ 17.978,62

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 12:59

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 dez 2024 às 12:59
Prédio do Hucam atualmente
Empresa pública reservou vagas para o Hospital das Clínicas, em Vitória Crédito: Hucam/Divulgação
A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), empresa pública federal que administra os hospitais universitários, vai abrir concurso público com 545 vagas imediatas, nas áreas administrativa, assistencial e médica. Ao todo, foram publicados três editais.
Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os postos são destinados a cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 2.707,15 a R$ 17.978,62.
Os selecionados vão trabalhar na sede administrativa e nos 45 hospitais universitários federais geridos pela estatal. Além do Distrito Federal, a Ebserh está presente em 24 estados (Acre e Rondônia são as exceções).
No Espírito Santo, as chances estão no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes). Há apenas uma vaga imediata no Estado.
As contratações serão realizadas sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Em relação às cotas, o concurso garante o percentual mínimo de 20% das vagas a negros, 10% a pessoas com deficiência e 3% a indígenas, conforme determina a legislação.
As inscrições poderão ser feitas de 23 de dezembro a 20 de janeiro de 2025, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV)
A taxa de inscrição varia de R$ 85 a R$ 150, dependendo da função escolhida. Os candidatos doadores de medula óssea e beneficiários do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) podem pedir isenção do valor até o dia 27 de dezembro.
O concurso contará com prova objetiva (todos os cargos) e discursiva (apenas para as carreiras da área administrativa). Os exames serão aplicados no dia 16 de março, em todos os 26 estados e no Distrito Federal.
Haverá também análise de títulos, com envio dos documentos à banca durante o prazo de inscrições. A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, conforme a necessidade do órgão.

Confira as vagas para o Espírito Santo

Oportunidades para profissionais no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes)
ÁREA MÉDICA
  • Médico - Acupuntura
  • Médico - Anestesiologia
  • Médico - Dor
  • Médico - Cardiologia
  • Médico - Cardiologia - Eletrofisiologia Clínica Invasiva
  • Médico - Cardiologia - Ergometria
  • Médico - Ecocardiografia
  • Médico - Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista
  • Médico - Cirurgia Cardiovascular
  • Médico - Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular
  • Médico - Cirurgia de Cabeça e Pescoço
  • Médico - Cirurgia do Aparelho Digestivo
  • Médico - Cirurgia Geral
  • Médico - Cirurgia Oncológica
  • Médico - Cirurgia Pediátrica (1)
  • Médico - Cirurgia Plástica 
  • Médico - Cirurgia Torácica
  • Médico - Cirurgia Vascular 
  • Médico - Coloproctologia 
  • Médico - Ecografia Vascular com Doppler
  • Médico - Endoscopia Digestiva
  • Médico - Endoscopia Respiratória
  • Médico - Urologia
  • Médico - 40 horas
  • Médico - Alergia e Imunologia
  • Médico - Angiologia
  • Médico - Clínica Médica
  • Médico - Endocrinologia e Metabologia
  • Médico - Gastroenterologia
  • Médico - Geriatria
  • Médico - Hematologia e Hemoterapia
  • Médico - Hepatologia
  • Médico - Medicina Paliativa 
  • Médico - Nefrologia
  • Médico - Nutrologia
  • Médico - Oncologia Clínica 
  • Médico - Pneumologia
  • Médico - Reumatologia
  • Médico - Dermatologia 
  • Médico - Genética Médica
  • Médico - Ginecologia e Obstetrícia
  • Médico - Mamografia
  • Médico - Mastologia 
  • Médico - Medicina Fetal 
  • Médico - Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia
  • Médico - Infectologia 
  • Médico - Medicina de Emergência 
  • Médico - Medicina do Trabalho
  • Médico - Medicina Física e Reabilitação
  • Médico - Medicina Intensiva
  • Médico - Densitometria Óssea 
  • Médico - Medicina do Sono
  • Médico - Neurofisiologia Clínica
  • Médico - Neurologia
  • Médico - Oftalmologia
  • Médico - Ortopedia e Traumatologia
  • Médico - Otorrinolaringologia
  • Médico - Patologia 
  • Médico - Cardiologia Pediátrica
  • Médico - Endocrinologia Pediátrica
  • Médico - Gastroenterologia Pediátrica
  • Médico - Hematologia e Hemoterapia Pediátrica
  • Médico - Infectologia Pediátrica 
  • Médico - Medicina do Adolescente
  • Médico - Nefrologia Pediátrica
  • Médico - Neonatologia 
  • Médico - Neurologia Pediátrica 
  • Médico - Nutrologia Pediátrica 
  • Médico - Pediatria 
  • Médico - Pneumologia Pediátrica
  • Médico - Reumatologia Pediátrica
  • Médico - Psiquiatria 
  • Médico - Psiquiatria da Infância e Adolescência
  • Médico - Neurorradiologia
  • Médico - Radiologia e Diagnóstico por Imagem 
  • Médico - Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia
  • Médico - Diagnóstico por Imagem - Ultrassonografia Geral
ÁREA ASSISTENCIAL
  • Assistente Social
  • Biomédico
  • Cirurgião-Dentista
  • Enfermeiro 
  • Enfermeiro - Auditoria
  • Enfermeiro - Cardiologia
  • Enfermeiro - Cardiologia - Hemodinâmica 
  • Enfermeiro - Cardiologia - Perfusionista
  • Enfermeiro - Centro Cirúrgico
  • Enfermeiro - Dermatológica - Estomaterapia 
  • Enfermeiro - Educação em Enfermagem
  • Enfermeiro - Gerenciamento/Gestão - Gestão de Saúde 
  • Enfermeiro - Hematologia e Hemoterapia
  • Enfermeiro - Infecção Hospitalar
  • Enfermeiro - Nefrologia 
  • Enfermeiro - Neurologia
  • Enfermeiro - Oncologia 
  • Enfermeiro - Saúde da Criança e Adolescente
  • Enfermeiro - Saúde da Mulher - Obstetrícia
  • Enfermeiro - Saúde do Trabalhador
  • Enfermeiro - Saúde Mental
  • Enfermeiro - Terapia Intensiva
  • Enfermeiro - Terapia Intensiva Neonatal 
  • Enfermeiro - Transplantes
  • Enfermeiro - Vigilância - Epidemiológica 
  • Farmacêutico 
  • Físico - Física Médica - Radiodiagnóstico
  • Fisioterapeuta 
  • Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia Cardiovascular 
  • Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia em Terapia Intensiva 
  • Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia em Terapia Intensiva - Área de atuação: Assistência Fisioterapêutica em Neonatologia 
  • Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia na Saúde da Mulher 
  • Fonoaudiólogo
  • Nutricionista 
  • Profissional de Educação Física 
  • Psicólogo - Psicologia Hospitalar 
  • Psicólogo - Psicologia Organizacional e do Trabalho 
  • Psicólogo - Neuropsicologia 
  • Técnico em Análises Clínicas 
  • Técnico em Citopatologia 
  • Técnico em Enfermagem 
  • Técnico em Enfermagem - Especialização Técnica em Saúde do Trabalhador
  • Técnico em Farmácia 
  • Técnico em Necropsia
  • Técnico em Radiologia
  • Técnico em Saúde Bucal
  • Tecnólogo em Radiologia
  • Terapeuta Ocupacional
ÁREA ADMINISTRATIVA
  • Advogado
  • Analista Administrativo - Administração 
  • Analista Administrativo - Administração Hospitalar
  • Analista Administrativo - Gestão Hospitalar
  • Analista Administrativo - Qualquer Nível Superior 
  • Analista Administrativo - Publicidade e Propaganda 
  • Analista Administrativo - Relações Públicas 
  • Analista Administrativo - Contabilidade
  • Analista Administrativo - Economia
  • Analista Administrativo - Estatística 
  • Arquiteto 
  • Engenheiro Civil
  • Engenheiro Eletricista
  • Engenheiro Mecânico 
  • Engenheiro Clínico 
  • Engenheiro de Segurança do Trabalho
  • Analista de Tecnologia da Informação 
  • Técnico em Segurança do Trabalho
  • Assistente Administrativo 

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