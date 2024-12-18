União abre concurso público com 545 vagas em hospitais universitários

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), empresa pública federal que administra os hospitais universitários, vai abrir concurso público com 545 vagas imediatas, nas áreas administrativa, assistencial e médica. Ao todo, foram publicados três editais.
Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. Os postos são destinados a cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 2.707,15 a R$ 17.978,62.
Os selecionados vão trabalhar na sede administrativa e nos 45 hospitais universitários federais geridos pela estatal. Além do Distrito Federal, a Ebserh está presente em 24 estados (Acre e Rondônia são as exceções).
No Espírito Santo, as chances estão no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes). Há apenas uma vaga imediata no Estado.
As contratações serão realizadas sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Em relação às cotas, o concurso garante o percentual mínimo de 20% das vagas a negros, 10% a pessoas com deficiência e 3% a indígenas, conforme determina a legislação.
As inscrições poderão ser feitas de 23 de dezembro a 20 de janeiro de 2025, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).
A taxa de inscrição varia de R$ 85 a R$ 150, dependendo da função escolhida. Os candidatos doadores de medula óssea e beneficiários do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) podem pedir isenção do valor até o dia 27 de dezembro.
O concurso contará com prova objetiva (todos os cargos) e discursiva (apenas para as carreiras da área administrativa). Os exames serão aplicados no dia 16 de março, em todos os 26 estados e no Distrito Federal.
Haverá também análise de títulos, com envio dos documentos à banca durante o prazo de inscrições. A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, conforme a necessidade do órgão.
Confira as vagas para o Espírito Santo
Oportunidades para profissionais no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes)
ÁREA MÉDICA
- Médico - Acupuntura
- Médico - Anestesiologia
- Médico - Dor
- Médico - Cardiologia
- Médico - Cardiologia - Eletrofisiologia Clínica Invasiva
- Médico - Cardiologia - Ergometria
- Médico - Ecocardiografia
- Médico - Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista
- Médico - Cirurgia Cardiovascular
- Médico - Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular
- Médico - Cirurgia de Cabeça e Pescoço
- Médico - Cirurgia do Aparelho Digestivo
- Médico - Cirurgia Geral
- Médico - Cirurgia Oncológica
- Médico - Cirurgia Pediátrica (1)
- Médico - Cirurgia Plástica
- Médico - Cirurgia Torácica
- Médico - Cirurgia Vascular
- Médico - Coloproctologia
- Médico - Ecografia Vascular com Doppler
- Médico - Endoscopia Digestiva
- Médico - Endoscopia Respiratória
- Médico - Urologia
- Médico - 40 horas
- Médico - Alergia e Imunologia
- Médico - Angiologia
- Médico - Clínica Médica
- Médico - Endocrinologia e Metabologia
- Médico - Gastroenterologia
- Médico - Geriatria
- Médico - Hematologia e Hemoterapia
- Médico - Hepatologia
- Médico - Medicina Paliativa
- Médico - Nefrologia
- Médico - Nutrologia
- Médico - Oncologia Clínica
- Médico - Pneumologia
- Médico - Reumatologia
- Médico - Dermatologia
- Médico - Genética Médica
- Médico - Ginecologia e Obstetrícia
- Médico - Mamografia
- Médico - Mastologia
- Médico - Medicina Fetal
- Médico - Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia
- Médico - Infectologia
- Médico - Medicina de Emergência
- Médico - Medicina do Trabalho
- Médico - Medicina Física e Reabilitação
- Médico - Medicina Intensiva
- Médico - Densitometria Óssea
- Médico - Medicina do Sono
- Médico - Neurofisiologia Clínica
- Médico - Neurologia
- Médico - Oftalmologia
- Médico - Ortopedia e Traumatologia
- Médico - Otorrinolaringologia
- Médico - Patologia
- Médico - Cardiologia Pediátrica
- Médico - Endocrinologia Pediátrica
- Médico - Gastroenterologia Pediátrica
- Médico - Hematologia e Hemoterapia Pediátrica
- Médico - Infectologia Pediátrica
- Médico - Medicina do Adolescente
- Médico - Nefrologia Pediátrica
- Médico - Neonatologia
- Médico - Neurologia Pediátrica
- Médico - Nutrologia Pediátrica
- Médico - Pediatria
- Médico - Pneumologia Pediátrica
- Médico - Reumatologia Pediátrica
- Médico - Psiquiatria
- Médico - Psiquiatria da Infância e Adolescência
- Médico - Neurorradiologia
- Médico - Radiologia e Diagnóstico por Imagem
- Médico - Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia
- Médico - Diagnóstico por Imagem - Ultrassonografia Geral
ÁREA ASSISTENCIAL
- Assistente Social
- Biomédico
- Cirurgião-Dentista
- Enfermeiro
- Enfermeiro - Auditoria
- Enfermeiro - Cardiologia
- Enfermeiro - Cardiologia - Hemodinâmica
- Enfermeiro - Cardiologia - Perfusionista
- Enfermeiro - Centro Cirúrgico
- Enfermeiro - Dermatológica - Estomaterapia
- Enfermeiro - Educação em Enfermagem
- Enfermeiro - Gerenciamento/Gestão - Gestão de Saúde
- Enfermeiro - Hematologia e Hemoterapia
- Enfermeiro - Infecção Hospitalar
- Enfermeiro - Nefrologia
- Enfermeiro - Neurologia
- Enfermeiro - Oncologia
- Enfermeiro - Saúde da Criança e Adolescente
- Enfermeiro - Saúde da Mulher - Obstetrícia
- Enfermeiro - Saúde do Trabalhador
- Enfermeiro - Saúde Mental
- Enfermeiro - Terapia Intensiva
- Enfermeiro - Terapia Intensiva Neonatal
- Enfermeiro - Transplantes
- Enfermeiro - Vigilância - Epidemiológica
- Farmacêutico
- Físico - Física Médica - Radiodiagnóstico
- Fisioterapeuta
- Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia Cardiovascular
- Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia em Terapia Intensiva
- Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia em Terapia Intensiva - Área de atuação: Assistência Fisioterapêutica em Neonatologia
- Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia na Saúde da Mulher
- Fonoaudiólogo
- Nutricionista
- Profissional de Educação Física
- Psicólogo - Psicologia Hospitalar
- Psicólogo - Psicologia Organizacional e do Trabalho
- Psicólogo - Neuropsicologia
- Técnico em Análises Clínicas
- Técnico em Citopatologia
- Técnico em Enfermagem
- Técnico em Enfermagem - Especialização Técnica em Saúde do Trabalhador
- Técnico em Farmácia
- Técnico em Necropsia
- Técnico em Radiologia
- Técnico em Saúde Bucal
- Tecnólogo em Radiologia
- Terapeuta Ocupacional
ÁREA ADMINISTRATIVA
- Advogado
- Analista Administrativo - Administração
- Analista Administrativo - Administração Hospitalar
- Analista Administrativo - Gestão Hospitalar
- Analista Administrativo - Qualquer Nível Superior
- Analista Administrativo - Publicidade e Propaganda
- Analista Administrativo - Relações Públicas
- Analista Administrativo - Contabilidade
- Analista Administrativo - Economia
- Analista Administrativo - Estatística
- Arquiteto
- Engenheiro Civil
- Engenheiro Eletricista
- Engenheiro Mecânico
- Engenheiro Clínico
- Engenheiro de Segurança do Trabalho
- Analista de Tecnologia da Informação
- Técnico em Segurança do Trabalho
- Assistente Administrativo