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Níveis técnico e superior

Últimos dias para se inscrever no concurso público do Ifes

Oferta é de 14 vagas para a carreira de técnico-administrativo; provas objetivas serão aplicadas no dia 16 de fevereiro. Confira os detalhes do edital

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 13:33

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 dez 2024 às 13:33
Ifes Campus Vitória
Ifes Campus Vitória Crédito: Fernando Madeira
As inscrições para o concurso público do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) podem ser feitas até esta quarta-feira, dia 18 de dezembro. São 14 vagas para a contratação de servidores para a carreira de técnico-administrativo. Do total de oportunidades, 12 são para cargos técnicos e duas para nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 5.556.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59, no site concursos.ifes.edu.br

Saiba mais detalhes do concurso

VAGAS
14
CARGOS
  • Administrador (1)
  • Pedagogo (1)
  • Técnico em contabilidade (2)
  • Técnico em enfermagem (1)
  • Técnico de tecnologia da informação (7)
  • Técnico de laboratório - área de informática (1)
  • Técnico de laboratório - área de gastronomia (1)
REMUNERAÇÃO
  • Cargos de nível superior: vencimento inicial de R$ 4.556,92 mais auxílio-alimentação de R$ 1 mil, totalizando R$ 5.556,92.
  • Cargos de nível técnico: vencimento inicial de R$ 2.667,19 mais auxílio-alimentação de R$ 1 mil, totalizando R$ 3.667,19.
BENEFÍCIOS
Os servidores recebem ainda auxílio-transporte (variável), assistência pré-escolar (484,90) e assistência à saúde suplementar (R$ 106,64 a R$ 411,26, dependendo da remuneração e da idade do servidor)
INSCRIÇÃO
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 18 de dezembro, nos site do Ifes
TAXA
  • R$ 130 para os cargos de nível superior
  • R$ 100 para os cargos de nível técnico
QUEM PODE PEDIR ISENÇÃO
Podem pedir isenção do valor o candidato que pertença a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal e doador de medula óssea. As solicitações devem ser feitas até 8 de novembro.
ETAPAS
O concurso contará apenas com prova objetiva.
QUANDO SERÃO AS PROVAS
As provas serão aplicadas no dia 16 de fevereiro de 2025, na Grande Vitória.
COMO SERÃO AS PROVAS
Os candidatos terão que responder 50 questões, que totalizam 100 pontos. O teste contará com as seguintes disciplinas:
  • Língua Portuguesa (10)
  • Raciocínio Lógico  (5)
  • Informática (5)
  • Legislação (5)
  • Conhecimentos específicos (25)
VALIDADE
O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.
CONFIRA O EDITAL
Edital 

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