Últimos dias para se inscrever no concurso do Instituto Federal do ES

Ifes vai ganhar reforço no quadro de professores Crédito: Fernando Madeira

Atualização O Ifes prorrogou as inscrições para o concurso de professores até o dia 4 de agosto. Inicialmente, o prazo terminaria no dia 17 de julho. O texto foi atualizado

As inscrições para o concurso público de professores do Instituto Federal do Espírito Santo ( Ifes ) terminam no dia 4 de agosto. A oferta é de 49 vagas para docentes do magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em diversas especialidades. O salário inicial é de R$ 4.875,18.

O atendimento ocorre até as 23h59 no site do Ifes . As provas objetivas serão aplicadas no dia 15 de setembro, na Grande Vitória.

Confira detalhes do edital

VAGAS

São 49 vagas para atuação na Educação Profissional de Nível Médio, Técnico e Tecnológico e na Educação Superior do Ifes, nas modalidades presencial e a distância.

DISCIPLINAS

Administração (2)

Agronomia (2)

Ambiental (1)

Atendimento Educacional Especializado (4)

Biologia (2)

Computação (4)

Ciências Contábeis (1)

Engenharia Agrícola (1)

Engenharia de Pesca (1)

Engenharia de Produção (1)

Engenharia Sanitária (1)

Filosofia (2)

Física (2)

Gestão (1)

Geografia (2)

História (1)

Logística (1)

Matemática (8)

Medicina Veterinária (3)

Pastagem e Forragicultura (1)

Pedagogia (1)

Sociologia (1)

Zootecnia (2)

Química (1)

Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (3)

CARGA HORÁRIA

O regime de trabalho será de 40 horas semanais, em tempo integral, com Dedicação Exclusiva.

REMUNERAÇÃO

O salário inicial para dedicação exclusiva é de R$ 4.875,18, mas há uma acréscimo nos ganhos, conforme a titulação do candidato:

Aperfeiçoamento: R$ 487,51

Especialização ou reconhecimento de saberes e competência: R$ 975,04

Mestrado: R$ 2.437,59

Doutorado: R$ 5.606,46

Os profissionais recebem ainda R$ 1.000 de auxílio-alimentação, além de outros benefícios.

INSCRIÇÕES

Até as 23h59 do dia 4 de agosto, no site do Ifes

TAXA

A taxa de participação é de R$ 160.

ETAPAS

Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:

Provas objetivas (Língua Portuguesa, Legislação Específica e Conhecimentos Específicos)

Desempenho Didático

Avaliação de Títulos e Experiências Profissionais.

QUANDO SERÃO AS PROVAS

As provas serão aplicadas no dia 15 de setembro de 2024, na Grande Vitória. Os exames contarão com 50 questões em formato de múltipla escolha, com 5 opções de resposta, sendo apenas uma correta.

Já o teste de desempenho didático serão realizado no período de 14 a 25 de outubro.

VALIDADE