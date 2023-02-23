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Nível médio

Últimos dias para se inscrever no concurso do Banco do Brasil

Oferta é de 6 mil vagas, sendo 4 mil imediatas e 2 mil para formação de cadastro de reserva; remuneração chega a R$ 5,4 mil mensais

Publicado em 23 de Fevereiro de 2023 às 12:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 fev 2023 às 12:02
Agência do Banco do Brasil na Praça Pio XII, Centro de Vitória
Agência do Banco do Brasil na Praça Pio XII, Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Os interessados em ingressar no Banco do Brasil devem se apressar. Isso porque as inscrições para o concurso público terminam nesta sexta-feira, dia 24 de fevereiro. São 6 mil vagas para quem tem o nível médio, sendo 4 mil imediatas e 2 mil para a formação de um cadastro de reserva. A remuneração em início de carreira é de R$ 5.436,03.
O atendimento ocorre até as 23h59, no site da Fundação Cesgranrio. No ato da inscrição, o candidato deve optar pela região/cidade que deseja concorrer às vagas. A taxa de participação é de R$ 50.
As oportunidades são para os seguintes cargos:
  • agente comercial (escriturário tradicional) – 2 mil vagas imediatas e mil para a formação de um cadastro reserva
  • agente de tecnologia (escriturário voltado para a área de TI) – 2 mil vagas imediatas e mil para cadastro reserva.
As chances são distribuídas por todos os Estados do país e para o Distrito Federal. Para o Espírito Santo, foram reservados 31 postos, dos quais 26 imediatos e cinco para cadastro de reserva, todos para agente comercial.
Os aprovados terão ganhos de iniciais de R$ 3.622,23, mais R$ 1.014,42 de auxílio-alimentação/refeição e R$ 799,38 de cesta alimentação.
O Banco do Brasil oferece ainda:
  • participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano);
  • planos de saúde e odontológico;
  • previdência privada com participação do banco;
  • auxílio-creche/babá; e
  • auxílio ao filho com deficiência.
A contratação dos aprovados ocorrerá pelo regime celetista. Ao longo da carreira no banco, os profissionais poderão se capacitar por meio da Universidade Corporativa Banco do Brasil (UniBB), com o acesso a bolsas de graduação, pós-graduação, idiomas e mais.
Os candidatos  serão avaliados por meio de provas objetivas e uma redação. Os exames terão cinco horas de duração, que serão aplicados no dia 23 de abril.
O exame contará com 70 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Conhecimentos Específicos. As disciplinas irão variar de acordo com o perfil profissional escolhido (agente comercial ou de tecnologia).
O resultado final está previsto para o dia 14 de julho. Após a homologação do concurso, a seleção ficará válida por um ano, prorrogável pelo mesmo igual período.

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