Últimos dias para se inscrever no concurso do Banco do Brasil

Os interessados em ingressar no Banco do Brasil devem se apressar. Isso porque as inscrições para o concurso público terminam nesta sexta-feira, dia 24 de fevereiro. São 6 mil vagas para quem tem o nível médio, sendo 4 mil imediatas e 2 mil para a formação de um cadastro de reserva. A remuneração em início de carreira é de R$ 5.436,03.
O atendimento ocorre até as 23h59, no site da Fundação Cesgranrio. No ato da inscrição, o candidato deve optar pela região/cidade que deseja concorrer às vagas. A taxa de participação é de R$ 50.
As oportunidades são para os seguintes cargos:
- agente comercial (escriturário tradicional) – 2 mil vagas imediatas e mil para a formação de um cadastro reserva
- agente de tecnologia (escriturário voltado para a área de TI) – 2 mil vagas imediatas e mil para cadastro reserva.
As chances são distribuídas por todos os Estados do país e para o Distrito Federal. Para o Espírito Santo, foram reservados 31 postos, dos quais 26 imediatos e cinco para cadastro de reserva, todos para agente comercial.
Os aprovados terão ganhos de iniciais de R$ 3.622,23, mais R$ 1.014,42 de auxílio-alimentação/refeição e R$ 799,38 de cesta alimentação.
O Banco do Brasil oferece ainda:
- participação nos lucros (geralmente paga duas vezes ao ano);
- planos de saúde e odontológico;
- previdência privada com participação do banco;
- auxílio-creche/babá; e
- auxílio ao filho com deficiência.
A contratação dos aprovados ocorrerá pelo regime celetista. Ao longo da carreira no banco, os profissionais poderão se capacitar por meio da Universidade Corporativa Banco do Brasil (UniBB), com o acesso a bolsas de graduação, pós-graduação, idiomas e mais.
Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e uma redação. Os exames terão cinco horas de duração, que serão aplicados no dia 23 de abril.
O exame contará com 70 questões, sendo 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Conhecimentos Específicos. As disciplinas irão variar de acordo com o perfil profissional escolhido (agente comercial ou de tecnologia).
O resultado final está previsto para o dia 14 de julho. Após a homologação do concurso, a seleção ficará válida por um ano, prorrogável pelo mesmo igual período.