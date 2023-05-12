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Últimos dias para se inscrever no concurso da Prefeitura de Guarapari

Oferta é de 64 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.280 a R$ 8.000, com carga horária de 20 a 40 horas semanais

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 14:36

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 mai 2023 às 14:36
Prefeitura de Guarapari
Prefeitura de Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros
Faltam poucos dias para terminarem as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Guarapari. O prazo para garantir a participação no certame vai até 18 de maio. A oferta é de 64 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.280 a R$ 8.000, com carga horária de 20 a 40 horas semanais.
As oportunidades estão disponíveis em diversas áreas, distribuídas entre níveis fundamental, médio e superior. O atendimento aos candidatos ocorre até as 16 horas, no site do Instituto Consulplan.  A taxa de participação varia de R$ 50 a R$100.
É permitido se inscrever para mais de um cargo, desde que as provas sejam realizadas em turnos diferentes.
Os títulos deverão ser apresentados até o primeiro dia útil, posterior do prazo das inscrições, ou seja, no dia 19 de maio. A prova objetiva será aplicada no dia 16 de julho, em dois turnos.

Confira os cargos

Nível Fundamental

  • Agente de atendimento em saúde - auxiliar de veterinária (1);

Nível Médio

  • Operador de equipamento especial - motorista - Padrão II (1); 
  • Técnico operacional em saúde - auxiliar de saúde bucal (2); 
  • Técnico operacional em saúde - técnico em radiologia (1); 
  • Técnico operacional em saúde - técnico em enfermagem (8);

Nível Superior

  • Profissional especialista em saúde A - assistente social - saúde (2); 
  • Profissional especialista em assistência social - assistente social - assistência social (4);
  • Profissional em engenharia e arquitetura - engenheiro de tráfego (1); 
  • Profissional especialista em saúde B - farmacêutico (3); 
  • Profissional especialista em saúde A - fonoaudiólogo (1); 
  • Profissional em medicina PeM - médico cardiologista (1); 
  • Profissional em medicina PeM - médico clínico geral 20h (3); 
  • Profissional em medicina PeM - médico clínico geral 24h (12); 
  • Profissional em medicina PeM - médico clínico geral 40h (1); 
  • Profissional em medicina PeM - médico do trabalho (1); 
  • Profissional em medicina PeM - médico ginecologista (1); 
  • Profissional em medicina PeM - médico infectologista (1); 
  • Profissional em medicina PeM - médico ortopedista (1); 
  • Profissional em medicina PeM - médico pediatra (3); 
  • Profissional em medicina PeM - médico psiquiatra (1); 
  • Profissional em especialidades B (PE-B) - nutricionista (3); 
  • Profissional em odontologia (PeO) - odontólogo (1); 
  • Profissional especialista em assistência social - A (PEAS-A) - pedagogo social (2);
  • Profissional especialista em saúde A (PES-A) - psicólogo (4); 
  • Profissional especialista em assistência social - A (PEAS-A) - psicólogo (4); 
  • Especialista em saúde C (PES-C) - terapeuta ocupacional (1).

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