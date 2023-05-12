Últimos dias para se inscrever no concurso da Prefeitura de Guarapari

Prefeitura de Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros

Faltam poucos dias para terminarem as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Guarapari. O prazo para garantir a participação no certame vai até 18 de maio. A oferta é de 64 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.280 a R$ 8.000, com carga horária de 20 a 40 horas semanais.

As oportunidades estão disponíveis em diversas áreas, distribuídas entre níveis fundamental, médio e superior. O atendimento aos candidatos ocorre até as 16 horas, no site do Instituto Consulplan . A taxa de participação varia de R$ 50 a R$100.

É permitido se inscrever para mais de um cargo, desde que as provas sejam realizadas em turnos diferentes.

Os títulos deverão ser apresentados até o primeiro dia útil, posterior do prazo das inscrições, ou seja, no dia 19 de maio. A prova objetiva será aplicada no dia 16 de julho, em dois turnos.

Confira os cargos

Nível Fundamental

Agente de atendimento em saúde - auxiliar de veterinária (1);

Nível Médio

Operador de equipamento especial - motorista - Padrão II (1);

Técnico operacional em saúde - auxiliar de saúde bucal (2);

Técnico operacional em saúde - técnico em radiologia (1);

Técnico operacional em saúde - técnico em enfermagem (8);

Nível Superior