Últimos dias para se inscrever no concurso da Prefeitura de Guarapari

Faltam poucos dias para terminarem as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Guarapari. O prazo para garantir a participação no certame vai até 18 de maio. A oferta é de 64 vagas, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 1.280 a R$ 8.000, com carga horária de 20 a 40 horas semanais.
As oportunidades estão disponíveis em diversas áreas, distribuídas entre níveis fundamental, médio e superior. O atendimento aos candidatos ocorre até as 16 horas, no site do Instituto Consulplan. A taxa de participação varia de R$ 50 a R$100.
É permitido se inscrever para mais de um cargo, desde que as provas sejam realizadas em turnos diferentes.
Os títulos deverão ser apresentados até o primeiro dia útil, posterior do prazo das inscrições, ou seja, no dia 19 de maio. A prova objetiva será aplicada no dia 16 de julho, em dois turnos.
Confira os cargos
Nível Fundamental
- Agente de atendimento em saúde - auxiliar de veterinária (1);
Nível Médio
- Operador de equipamento especial - motorista - Padrão II (1);
- Técnico operacional em saúde - auxiliar de saúde bucal (2);
- Técnico operacional em saúde - técnico em radiologia (1);
- Técnico operacional em saúde - técnico em enfermagem (8);
Nível Superior
- Profissional especialista em saúde A - assistente social - saúde (2);
- Profissional especialista em assistência social - assistente social - assistência social (4);
- Profissional em engenharia e arquitetura - engenheiro de tráfego (1);
- Profissional especialista em saúde B - farmacêutico (3);
- Profissional especialista em saúde A - fonoaudiólogo (1);
- Profissional em medicina PeM - médico cardiologista (1);
- Profissional em medicina PeM - médico clínico geral 20h (3);
- Profissional em medicina PeM - médico clínico geral 24h (12);
- Profissional em medicina PeM - médico clínico geral 40h (1);
- Profissional em medicina PeM - médico do trabalho (1);
- Profissional em medicina PeM - médico ginecologista (1);
- Profissional em medicina PeM - médico infectologista (1);
- Profissional em medicina PeM - médico ortopedista (1);
- Profissional em medicina PeM - médico pediatra (3);
- Profissional em medicina PeM - médico psiquiatra (1);
- Profissional em especialidades B (PE-B) - nutricionista (3);
- Profissional em odontologia (PeO) - odontólogo (1);
- Profissional especialista em assistência social - A (PEAS-A) - pedagogo social (2);
- Profissional especialista em saúde A (PES-A) - psicólogo (4);
- Profissional especialista em assistência social - A (PEAS-A) - psicólogo (4);
- Especialista em saúde C (PES-C) - terapeuta ocupacional (1).