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895 vagas

Últimos dias para se inscrever no concurso da Prefeitura da Serra

Quem quer fazer parte do quadro efetivo de professores do município tem até domingo (23) para garantir a participação no certame; provas serão aplicadas no dia 28 de julho
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 jun 2024 às 11:14

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 11:14

Fachada da Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra terá novos professores em breve Crédito: Divulgação | PMS
As inscrições para o concurso público da Prefeitura da Serra terminam no próximo domingo, dia 23 de junho. A oferta é de 895 vagas para o magistério. A remuneração varia de R$ 2.903,48 a R$ 4.503,95, de acordo com a escolaridade do candidato. Os aprovados recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 800. A carga horária é de 25 horas semanais.
O atendimento ocorre até as 23h59, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), empresa responsável pela seleção. 
Provas do concurso da Serra serão aplicadas em julho; veja como se preparar
A prefeitura deve divulgar, em breve, dois novos editais para a contratação de profissionais efevitos. Os postos serão para cargo das áreas da Saúde e Administrativa. 

Confira detalhes do concurso

VAGAS
895, além da formação de cadastro de reserva. Há ainda reserva de vagas para pessoas com deficiência (5%) e 30% para negros.

CARGOS
Professor MaPA Educação Especial - Altas Habilidades (1)
Educação Especial - Deficiência Auditiva (1)
Educação Especial - Deficiência Mental (55)
Educação Especial - Deficiência Visual (6) 
Educação Infantil (208) 
Séries Iniciais (401)
Professor MaPB Ciências (1)
Educação Física (59)
Educação Artística (38)
História (1)
Língua Inglesa (6)
Língua Portuguesa (1)
Libras (1)
Matemática (1)
Geografia (1)
Bilíngue (1)
Ensino Religioso (1)
Assessoramento Pedagógico (40) 

REMUNERAÇÃO
O valor vai variar de acordo com a titulação do candidato:
Licenciatura Plena: R$ 2.903,48 
Pós-graduação Lato Sensu - Especialização: R$ 3.361,08
Pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado: R$ 3.890,77
Pós-graduação Stricto Sensu - Doutorado: R$ 4.503,95
Todos os professores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 800. 

INSCRIÇÕES
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 23 de junho, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), empresa responsável pela seleção.  

TAXA
A taxa de participação é de R$ 85 para todos os cargos. 

ETAPAS

O concurso contará com:
Provas objetivas
Prova discursiva
Avaliação de títulos
Exame prático, este último para cargos de professor MaPB - Bilíngue e Libras. 

QUANDO SERÃO AS PROVAS
As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 28 de julho. 

O QUE CAI NA PROVA
Os candidatos terão que responder 40 questões das seguintes disciplinas:
Língua Portuguesa (5)
Raciocínio Lógico-Matemático (5)
Conhecimentos Gerais (5)
Informática Básica (5)
Conhecimentos Pedagógicos e Legislação (10)
Conhecimentos Específicos (10) 

VALIDADE
O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.


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