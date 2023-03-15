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Últimos dias para se inscrever no concurso da Petrobras

Inscrições devem ser feitas até a próxima sexta-feira (17). Provas objetivas serão aplicadas no dia 30 de abril de 2023, em todas as capitais brasileiras

Publicado em 15 de Março de 2023 às 10:14

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

15 mar 2023 às 10:14
Petrobras
Sede da Petrobras em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
As inscrições para o concurso da Petrobras se encerram na próxima sexta-feira (17), às 18h. Ao todo, são 1.119 vagas, das quais 373 para preenchimento imediato e 746 para formação de cadastro de reserva. Os postos de trabalho são para formação técnica em diversas áreas, como enfermagem, mecânica, logística, administração, entre outras.
Conforme o edital, o salário básico será de R$ 3.294,36, com garantia de remuneração mínima de R$ 5.563,90. A estatal oferece previdência complementar (opcional), plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), além de benefícios educacionais para dependentes, entre outros.
Ainda de acordo com o certame, o processo seletivo público será composto apenas por prova objetiva, que acontecerá no dia 30 de abril de 2023. Os candidatos terão que responder 100 questões, sendo 40 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos objetivos e a prova será aplicada em todas as capitais, com contratação de acordo com a necessidade, e por isso não foi determinado um número de vagas por estado.

Confira detalhes do edital

Vagas: 1.119 oportunidades, das quais 373 para preenchimento imediato e 746 para formação de cadastro de reserva. Todas as oportunidades são de nível médio técnico.
Validade: a validade da seleção será de 12 meses, com possibilidade de prorrogação uma vez, por igual período.
Salário: a remuneração mínima inicial é de R$ 5.563,90. A estatal também oferece plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), previdência complementar (opcional), incentivos educacionais para dependentes, entre outros benefícios.
Quem pode concorrer: profissionais com formação técnica em 12 áreas. Não é preciso ter experiência prévia.
Cargos: 
  • Enfermagem do trabalho (5 postos + 10 CR)
  • Inspeção de equipamentos e instalações (11 + 22 CR)
  • Logística de transportes — controle (6 + 12 CR)
  • Manutenção — elétrica (41 + 82 CR)
  • Manutenção — instrumentação (55 + 110 CR)
  • Manutenção — mecânica (66 + 132 CR)
  • Operação (114 + 228 CR)
  • Operação de lastro (24 + 48 CR)
  • Projetos, construção e montagem — elétrica (4 + 8 CR)
  • Projetos, construção e montagem — mecânica (5 + 10 CR)
  • Segurança do trabalho (36 + 72 CR)
  • Suprimento de bens e serviços — administração (6 + 12 CR)

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