Últimos dias para se inscrever no concurso da Petrobras

Sede da Petrobras em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

As inscrições para o concurso da Petrobras se encerram na próxima sexta-feira (17), às 18h. Ao todo, são 1.119 vagas, das quais 373 para preenchimento imediato e 746 para formação de cadastro de reserva. Os postos de trabalho são para formação técnica em diversas áreas, como enfermagem, mecânica, logística, administração, entre outras.

Conforme o edital, o salário básico será de R$ 3.294,36, com garantia de remuneração mínima de R$ 5.563,90. A estatal oferece previdência complementar (opcional), plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), além de benefícios educacionais para dependentes, entre outros.

Ainda de acordo com o certame, o processo seletivo público será composto apenas por prova objetiva, que acontecerá no dia 30 de abril de 2023. Os candidatos terão que responder 100 questões, sendo 40 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos objetivos e a prova será aplicada em todas as capitais, com contratação de acordo com a necessidade, e por isso não foi determinado um número de vagas por estado.

Confira detalhes do edital

Vagas: 1.119 oportunidades, das quais 373 para preenchimento imediato e 746 para formação de cadastro de reserva. Todas as oportunidades são de nível médio técnico.

Validade: a validade da seleção será de 12 meses, com possibilidade de prorrogação uma vez, por igual período.

Salário: a remuneração mínima inicial é de R$ 5.563,90. A estatal também oferece plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), previdência complementar (opcional), incentivos educacionais para dependentes, entre outros benefícios.

Quem pode concorrer: profissionais com formação técnica em 12 áreas. Não é preciso ter experiência prévia.

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