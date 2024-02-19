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16 vagas

Últimos dias para se inscrever no concurso da Câmara de Vitória

Processo seletivo terá provas objetivas e discursivas, marcadas para o dia 10 de março. Candidatos têm até as 23h59 desta terça-feira para garantir a participação no certame

Publicado em 19 de Fevereiro de 2024 às 14:50

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 fev 2024 às 14:50
Câmara Municipal de Vitória
Câmara Municipal de Vitória contará com novos servidores em breve Crédito: Fernando Madeira
Os interessados em trabalhar na Câmara de Vitória  devem ficar atendos. Isso porque o prazo para se inscrever no concurso público terminam às 23h59 desta terça-feira (20). O atendimento ocorre site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). A taxa de participação é de R$ 66,97 para os cargos de nível médio, R$ 89,04 para os de nível técnico e de R$ 122,65 para os de ensino superior.
A oferta é de 16 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 2.678,61 a R$ 4.906,27, referente a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 1.197.
Conforme prevê o edital, o concurso contará com prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 10 de março de 2024, além de redação, exceto para o cargo de procurador, que terá teste discursivo. Também haverá avaliação de títulos para todas as funções de nível superior.
Os inscritos terão que responder 50 questões de múltipla escolha, distribuídas entre os seguintes conteúdos programáticos: Língua Portuguesa, Informática Básica, Raciocínio Lógico-Matemático, Legislação Básica e Conhecimentos Específicos.
O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Confira os cargos

  • Assistente administrativo
  • Vagas: 6
  • Salário: R$ 2.678,61
  • Requisito: ensino médio completo
  • Técnico em tecnologia da informação
  • Vaga: 1
  • Salário: R$ 3.561,61
  • Requisitos: ensino médio completo com experiência mínima de um ano na área de Tecnologia da Informação e curso específico na área de programação ou Curso Técnico em Processamento de Dados ou Informática.
  • Auditor interno
  • Vaga: 1
  • Remuneração: R$ 4.906,27
  • Requisitos: curso superior completo em Administração de Empresas, Economia, Ciências Contábeis ou Direito. Experiência mínima comprovada de dois anos na área de formação.
  • Analista em tecnologia da informação
  • Vaga: 1
  • Remuneração: R$ 4.906,27
  • Requisitos: curso superior completo em qualquer área de Tecnologia da Informação com experiência mínima de três anos na área ou curso superior completo de Ciência da Computação ou Sistemas de Informação ou Engenharia da Computação ou Análise de Sistemas. Registro profissional no respectivo conselho ou entidade equivalente (se houver).
  • Analista legislativo – administração
  • Vaga: 1
  • Remuneração: R$ 4.906,27
  • Requisitos: curso superior completo de Administração. Registro profissional no respectivo conselho ou entidade equivalente. 
  • Analista legislativo – contador
  • Vaga: 2
  • Remuneração: R$ 4.906,27
  • Requisitos: curso superior completo de Ciências Contábeis. Registro profissional no respectivo conselho ou entidade equivalente.
  • Analista em comunicação legislativa
  • Vaga: 1
  • Remuneração: R$ 4.906,27
  • Requisitos: curso superior completo em Jornalismo ou Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. Registro profissional no respectivo conselho ou entidade equivalente.
  • Consultor legislativo - bacharel em Direito
  • Vaga: 1
  • Remuneração: R$ 4.906,27
  • Requisitos: diploma de curso de nível superior em Direito, reconhecido pelo Ministério da Educação.
  • Procurador legislativo
  • Vagas: 2
  • Remuneração: R$ 4.906,27 (acrescenta 40% de representação)
  • Requisitos: curso superior completo de Direito. Registro profissional no respectivo conselho ou entidade equivalente. Experiência mínima de três anos na Advocacia.

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