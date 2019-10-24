Últimos dias para se inscrever nas 4 mil vagas de cursos do Ifes

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Crédito: Ricardo Medeiros

Os interessados em se inscrever nas 4.180 vagas de cursos técnicos do Instituto Federal do Espírito Santo ( Ifes ) devem se apressar. O prazo para se inscrever no processo seletivo termina no dia 3 de novembro, no site ifes.edu.br.

Os cursos, que são de graça, estão disponíveis nas modalidades presencial e a distância, todos gratuitos. As oportunidades são para 22 campi da instituição em 20 municípios do Estado

Serão oferecidas oportunidades em cursos técnicos integrados, concomitantes, subsequentes, além de cursos Proeja. As aulas começam no 1º semestre de 2020.

A taxa de inscrição é de R$ 68 e a isenção pode ser solicitada até o dia 25 de outubro. No caso do Proeja, não há cobrança de taxa de inscrição.

Os candidatos farão provas objetivas que serão aplicadas no dia 1º de dezembro.

De acordo com o Ifes, metade das vagas oferecidas na seleção é destinada a ações afirmativas, conhecidas popularmente como cotas. Para os cursos integrados, podem concorrer os estudantes que estejam concluindo o ensino fundamental este ano. Nessa modalidade, o estudante cursa tanto o ensino médio como o técnico no Ifes, não sendo possível obter o diploma de um sem completar o outro.

Os cursos técnicos concomitantes são voltados a quem já está no ensino médio em outra escola e pretende fazer a formação técnica no Ifes. A série da concomitância varia de acordo com o curso.

Já para os cursos subsequentes, as vagas são voltadas a quem já concluiu o ensino médio. No caso dos cursos do Proeja, o currículo é integrado, mas podem concorrer apenas jovens e adultos com 18 anos ou mais, que não tenham concluído o ensino médio.

CONFIRA AS VAGAS

Campus de Alegre

Técnico em Agroindústria (integrado)  36 vagas

Técnico em Agropecuária (integrado)  144 vagas

Técnico em Informática (integrado)  36 vagas

Campus Aracruz

Técnico em Mecânica (integrado)  40 vagas

Técnico em Mecânica (concomitante)  40 vagas

Técnico em Química (integrado)  80 vagas

Campus Barra de São Francisco

Técnico em Administração (integrado)  40 vagas

Técnico em Administração (concomitante)  40 vagas

Técnico em Agricultura (concomitante)  40 vagas

Campus Cachoeiro de Itapemirim

Técnico em Informática (integrado)  40 vagas

Técnico em Eletromecânica (integrado)  40 vagas

Técnico em Informática (concomitante)  36 vagas

Técnico em Eletromecânica (concomitante)  36 vagas

Técnico em Mineração (concomitante)  36 vagas

Campus Cariacica

Técnico em Administração (integrado)  72 vagas

Técnico em Portos (integrado)  72 vagas

Técnico em Manutenção de Sistemas Metroferroviários (integrado)  72 vagas

Técnico em Portos (concomitante)  36 vagas

Técnico em Logística (concomitante)  72 vagas

Cefor

Técnico em Multimeios Didáticos (subsequente)  40 vagas

Campus Centro-Serrano

Técnico em Administração (integrado)  40 vagas

Técnico em Agricultura (integrado)  40 vagas

Campus Colatina

Técnico em Administração (integrado)  36 vagas

Técnico em Edificações (integrado)  36 vagas

Técnico em Informática para Internet (integrado)  36 vagas

Técnico em Meio Ambiente (integrado)  36 vagas

Campus Guarapari

Técnico em Administração (integrado)  36 vagas

Técnico em Mecânica (integrado)  36 vagas

Técnico em Eletrotécnica (integrado)  32 vagas

Técnico em Eletrotécnica (concomitante)  36 vagas

Técnico em Administração (concomitante)  36 vagas

Campus Ibatiba

Técnico em Florestas (integrado)  70 vagas

Técnico em Meio Ambiente (integrado)  70 vagas

Campus Itapina

Técnico em Agropecuária (integrado)  120 vagas

Técnico em Zootecnia (integrado)  60 vagas

Técnico em Alimentos (integrado)  30 vagas

Técnico em Agropecuária (subsequente)  40 vagas

Campus Linhares

Técnico em Administração (integrado)  72 vagas

Técnico em Automação Industrial (integrado)  72 vagas

Técnico em Meio Ambiente (integrado)  36 vagas

Técnico em Administração (concomitante)  36 vagas

Técnico em Automação Industrial (concomitante)  36 vagas

Campus Montanha

Técnico em Administração (integrado)  75 vagas

Técnico em Agropecuária (integrado)  65 vagas

Campus Nova Venécia

Técnico em Mineração (integrado)  36 vagas

Técnico em Edificações (integrado)  72 vagas

Técnico em Mineração (concomitante)  40 vagas

Técnico em Edificações (concomitante)  40 vagas

Técnico em Meio Ambiente (concomitante)  40 vagas

Campus Piúma

Técnico em Aquicultura (integrado)  72 vagas

Técnico em Pesca (integrado)  72 vagas

Campus Santa Teresa

Técnico em Agropecuária (integrado)  120 vagas

Técnico em Meio Ambiente (integrado)  40 vagas

Técnico em Informática para Internet (integrado)  40 vagas

Campus São Mateus

Técnico em Eletrotécnica (integrado)  32 vagas

Técnico em Mecânica (integrado)  32 vagas

Técnico em Eletrotécnica (concomitante)  32 vagas

Técnico em Mecânica (concomitante)  32 vagas

Campus Serra

Técnico em Informática para Internet (integrado)  36 vagas

Técnico em Mecatrônica (integrado)  36 vagas

Técnico em Automação Industrial (concomitante)  32 vagas

Técnico em Informática (concomitante)  40 vagas

Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (concomitante)  32 vagas

Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão (Proeja)  40 vagas

Campus Venda Nova do Imigrante

Técnico em Agroindústria (integrado)  80 vagas

Técnico em Administração (integrado)  120 vagas

Campus Viana

Técnico em Logística (integrado)  70 vagas

Campus Vila Velha

Técnico em Biotecnologia (integrado)  40 vagas

Técnico em Química (integrado)  40 vagas

Técnico em Química (concomitante)  40 vagas

Campus Vitória

Técnico em Eletrotécnica (integrado)  64 vagas

Técnico em Edificações (integrado)  36 vagas

Técnico em Estradas (integrado)  36 vagas

Técnico em Meio Ambiente (integrado)  36 vagas

Técnico em Mecânica (integrado)  36 vagas

Técnico em Eletrotécnica (concomitante)  32 vagas

Técnico em Metalurgia (concomitante)  32 vagas

Técnico em Estradas (concomitante)  24 vagas

Técnico em Mecânica (concomitante)  72 vagas

Técnico em Edificações (subsequente)  36 vagas

Técnico em Geoprocessamento (subsequente)  40 vagas

Técnico em Segurança do Trabalho (subsequente)  40 vagas

Técnico em Guia de Turismo (Proeja)  40 vagas

Técnico em Hospedagem (Proeja)  40 vagas

Técnico em Metalurgia (Proeja)  40 vagas