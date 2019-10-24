Últimos dias para se inscrever nas 4 mil vagas de cursos do Ifes

Os interessados em se inscrever nas 4.180 vagas de cursos técnicos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) devem se apressar. O prazo para se inscrever no processo seletivo termina no dia 3 de novembro, no site ifes.edu.br.
Os cursos, que são de graça, estão disponíveis nas modalidades presencial e a distância, todos gratuitos. As oportunidades são para 22 campi da instituição em 20 municípios do Estado.
Serão oferecidas oportunidades em cursos técnicos integrados, concomitantes, subsequentes, além de cursos Proeja. As aulas começam no 1º semestre de 2020.
A taxa de inscrição é de R$ 68 e a isenção pode ser solicitada até o dia 25 de outubro. No caso do Proeja, não há cobrança de taxa de inscrição.
Os candidatos farão provas objetivas que serão aplicadas no dia 1º de dezembro.
De acordo com o Ifes, metade das vagas oferecidas na seleção é destinada a ações afirmativas, conhecidas popularmente como cotas. Para os cursos integrados, podem concorrer os estudantes que estejam concluindo o ensino fundamental este ano. Nessa modalidade, o estudante cursa tanto o ensino médio como o técnico no Ifes, não sendo possível obter o diploma de um sem completar o outro.
Os cursos técnicos concomitantes são voltados a quem já está no ensino médio em outra escola e pretende fazer a formação técnica no Ifes. A série da concomitância varia de acordo com o curso.
Já para os cursos subsequentes, as vagas são voltadas a quem já concluiu o ensino médio. No caso dos cursos do Proeja, o currículo é integrado, mas podem concorrer apenas jovens e adultos com 18 anos ou mais, que não tenham concluído o ensino médio.
CONFIRA AS VAGAS
Campus de Alegre
Técnico em Agroindústria (integrado) 36 vagas
Técnico em Agropecuária (integrado) 144 vagas
Técnico em Informática (integrado) 36 vagas
Campus Aracruz
Técnico em Mecânica (integrado) 40 vagas
Técnico em Mecânica (concomitante) 40 vagas
Técnico em Química (integrado) 80 vagas
Campus Barra de São Francisco
Técnico em Administração (integrado) 40 vagas
Técnico em Administração (concomitante) 40 vagas
Técnico em Agricultura (concomitante) 40 vagas
Campus Cachoeiro de Itapemirim
Técnico em Informática (integrado) 40 vagas
Técnico em Eletromecânica (integrado) 40 vagas
Técnico em Informática (concomitante) 36 vagas
Técnico em Eletromecânica (concomitante) 36 vagas
Técnico em Mineração (concomitante) 36 vagas
Campus Cariacica
Técnico em Administração (integrado) 72 vagas
Técnico em Portos (integrado) 72 vagas
Técnico em Manutenção de Sistemas Metroferroviários (integrado) 72 vagas
Técnico em Portos (concomitante) 36 vagas
Técnico em Logística (concomitante) 72 vagas
Cefor
Técnico em Multimeios Didáticos (subsequente) 40 vagas
Campus Centro-Serrano
Técnico em Administração (integrado) 40 vagas
Técnico em Agricultura (integrado) 40 vagas
Campus Colatina
Técnico em Administração (integrado) 36 vagas
Técnico em Edificações (integrado) 36 vagas
Técnico em Informática para Internet (integrado) 36 vagas
Técnico em Meio Ambiente (integrado) 36 vagas
Campus Guarapari
Técnico em Administração (integrado) 36 vagas
Técnico em Mecânica (integrado) 36 vagas
Técnico em Eletrotécnica (integrado) 32 vagas
Técnico em Eletrotécnica (concomitante) 36 vagas
Técnico em Administração (concomitante) 36 vagas
Campus Ibatiba
Técnico em Florestas (integrado) 70 vagas
Técnico em Meio Ambiente (integrado) 70 vagas
Campus Itapina
Técnico em Agropecuária (integrado) 120 vagas
Técnico em Zootecnia (integrado) 60 vagas
Técnico em Alimentos (integrado) 30 vagas
Técnico em Agropecuária (subsequente) 40 vagas
Campus Linhares
Técnico em Administração (integrado) 72 vagas
Técnico em Automação Industrial (integrado) 72 vagas
Técnico em Meio Ambiente (integrado) 36 vagas
Técnico em Administração (concomitante) 36 vagas
Técnico em Automação Industrial (concomitante) 36 vagas
Campus Montanha
Técnico em Administração (integrado) 75 vagas
Técnico em Agropecuária (integrado) 65 vagas
Campus Nova Venécia
Técnico em Mineração (integrado) 36 vagas
Técnico em Edificações (integrado) 72 vagas
Técnico em Mineração (concomitante) 40 vagas
Técnico em Edificações (concomitante) 40 vagas
Técnico em Meio Ambiente (concomitante) 40 vagas
Campus Piúma
Técnico em Aquicultura (integrado) 72 vagas
Técnico em Pesca (integrado) 72 vagas
Campus Santa Teresa
Técnico em Agropecuária (integrado) 120 vagas
Técnico em Meio Ambiente (integrado) 40 vagas
Técnico em Informática para Internet (integrado) 40 vagas
Campus São Mateus
Técnico em Eletrotécnica (integrado) 32 vagas
Técnico em Mecânica (integrado) 32 vagas
Técnico em Eletrotécnica (concomitante) 32 vagas
Técnico em Mecânica (concomitante) 32 vagas
Campus Serra
Técnico em Informática para Internet (integrado) 36 vagas
Técnico em Mecatrônica (integrado) 36 vagas
Técnico em Automação Industrial (concomitante) 32 vagas
Técnico em Informática (concomitante) 40 vagas
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (concomitante) 32 vagas
Qualificação Profissional em Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão (Proeja) 40 vagas
Campus Venda Nova do Imigrante
Técnico em Agroindústria (integrado) 80 vagas
Técnico em Administração (integrado) 120 vagas
Campus Viana
Técnico em Logística (integrado) 70 vagas
Campus Vila Velha
Técnico em Biotecnologia (integrado) 40 vagas
Técnico em Química (integrado) 40 vagas
Técnico em Química (concomitante) 40 vagas
Campus Vitória
Técnico em Eletrotécnica (integrado) 64 vagas
Técnico em Edificações (integrado) 36 vagas
Técnico em Estradas (integrado) 36 vagas
Técnico em Meio Ambiente (integrado) 36 vagas
Técnico em Mecânica (integrado) 36 vagas
Técnico em Eletrotécnica (concomitante) 32 vagas
Técnico em Metalurgia (concomitante) 32 vagas
Técnico em Estradas (concomitante) 24 vagas
Técnico em Mecânica (concomitante) 72 vagas
Técnico em Edificações (subsequente) 36 vagas
Técnico em Geoprocessamento (subsequente) 40 vagas
Técnico em Segurança do Trabalho (subsequente) 40 vagas
Técnico em Guia de Turismo (Proeja) 40 vagas
Técnico em Hospedagem (Proeja) 40 vagas
Técnico em Metalurgia (Proeja) 40 vagas
Técnico em Segurança do Trabalho (Proeja) 40 vagas