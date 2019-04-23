Ufes e Ifes contratam professor com salário de até R$ 9,6 mil

Ufes divulgou edital para a contratação de professor efetivo Crédito: Ricardo Medeiros

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) publicaram editais para a contratação de professores efetivos e temporários. Ao todo, a oferta é de 24 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 9,6 mil.

As oportunidades na Ufes são para Professor do Magistério Superior do Quadro Permanente, nas áreas de Ciência da Saúde (2), Enfermagem (1), Direito (1), Economia (1), Serviço Social (1), Artes (2) e Linguística (1). A remuneração varia de R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92, de acordo com a titulação do candidato. A carga horária é de 20 horas semanais ou dedicação exclusiva.

Os interessados podem se inscrever até 21 de maio, no departamento que oferece a vaga. A taxa de participação tem valor de R$ 250,00.

A validade do certame é de dois anos, este certame compreenderá de Provas Escrita, Aptidão didática, Prática, de Títulos e de Plano de Trabalho.

Ifes

No Ifes, a oferta é de 15 vagas e o prazo de inscrição vai de acordo com cada campus:

Alegre: até 26 de abril de 2019: Rodovia ES-482, KM 47, Distrito de Rive

Cachoeiro de Itapemirim: até 26 de abril de 2019: Rodovia CachoeiroxAlegre, ES-482, KM 05, Morro Grande

Centro-Serrano: até 26 de abril de 2019: Estrada Guilherme João Frederico Krüger, s/nº, Caramuru

Colatina: até 6 de maio de 2019: Avenida Arino Gomes Leal, n 1700, Bairro Santa Margarida

Guarapari: até 29 de abril: Alameda Francisco Vieira Simões, nº 720, Aeroporto

Linhares: até 3 de maio de 2019: Avenida Filogônio Peixoto, nº 2220, Aviso

Montanha. até 7 de maio de 2019: Rodovia ES-130, KM 01, Bairro Palhinha

Venda Nova do Imigrante: até 7 de maio de 2019: Avenida Elizabeth Minete Perin, nº 500, Bairro São Rafael

Os selecionados poderão atuar nas seguintes áreas: Inglês (1), Engenharia de Minas - Hidrogeologia e Topografia (1), Atendimento Educacional Especializado (2), Administração (3), Língua Portuguesa e Literatura Brasileira/Língua Inglesa/Linguística/Comunicação Empresarial (1), Matemática (2), Atendimento Educacional Especializado (1), Engenharia Mecânica (1), Letras Português/Inglês (1), Letras/Português (1) e Alimentos (1).

Contará com carga horária de 40 horas semanais e remuneração que varia de R$ 2.236,31 a R$ 5.786,68 de acordo com a titulação, acrescido de auxílio-alimentação que varia de R$ 229,00 a R$ 458,00, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.

De acordo com o edital, a seleção contará com Prova de Títulos e Prova de Desempenho Didático.