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24 vagas

Ufes e Ifes contratam professor com salário de até R$ 9,6 mil

Oferta é para contratação de professor efetivo e substituto nas duas instituições de ensino

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 15:21

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 abr 2019 às 15:21
Ufes divulgou edital para a contratação de professor efetivo Crédito: Ricardo Medeiros
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) publicaram editais para a contratação de professores efetivos e temporários. Ao todo, a oferta é de 24 vagas. A remuneração pode chegar a R$ 9,6 mil.
As oportunidades na Ufes são para Professor do Magistério Superior do Quadro Permanente, nas áreas de Ciência da Saúde (2), Enfermagem (1), Direito (1), Economia (1), Serviço Social (1), Artes (2) e Linguística (1). A remuneração varia de R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92, de acordo com a titulação do candidato. A carga horária é de 20 horas semanais ou dedicação exclusiva.
Os interessados podem se inscrever até 21 de maio, no departamento que oferece a vaga. A taxa de participação tem valor de R$ 250,00.
A validade do certame é de dois anos, este certame compreenderá de Provas Escrita, Aptidão didática, Prática, de Títulos e de Plano de Trabalho.
Ifes
No Ifes, a oferta é de 15 vagas e o prazo de inscrição vai de acordo com cada campus:
Alegre: até 26 de abril de 2019: Rodovia ES-482, KM 47, Distrito de Rive
Cachoeiro de Itapemirim: até 26 de abril de 2019: Rodovia CachoeiroxAlegre, ES-482, KM 05, Morro Grande
Centro-Serrano: até 26 de abril de 2019: Estrada Guilherme João Frederico Krüger, s/nº, Caramuru
Colatina: até 6 de maio de 2019: Avenida Arino Gomes Leal, n 1700, Bairro Santa Margarida
Guarapari: até 29 de abril: Alameda Francisco Vieira Simões, nº 720, Aeroporto
Linhares: até 3 de maio de 2019: Avenida Filogônio Peixoto, nº 2220, Aviso
Montanha. até 7 de maio de 2019: Rodovia ES-130, KM 01, Bairro Palhinha
Venda Nova do Imigrante: até 7 de maio de 2019: Avenida Elizabeth Minete Perin, nº 500, Bairro São Rafael
Os selecionados poderão atuar nas seguintes áreas: Inglês (1), Engenharia de Minas - Hidrogeologia e Topografia (1), Atendimento Educacional Especializado (2), Administração (3), Língua Portuguesa e Literatura Brasileira/Língua Inglesa/Linguística/Comunicação Empresarial (1), Matemática (2), Atendimento Educacional Especializado (1), Engenharia Mecânica (1), Letras Português/Inglês (1), Letras/Português (1) e Alimentos (1).
Contará com carga horária de 40 horas semanais e remuneração que varia de R$ 2.236,31 a R$ 5.786,68 de acordo com a titulação, acrescido de auxílio-alimentação que varia de R$ 229,00 a R$ 458,00, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar.
De acordo com o edital, a seleção contará com Prova de Títulos e Prova de Desempenho Didático.
Ufes e Ifes contratam professor com salário de até 9 mil e 600 reais

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