Ufes e Ifes abrem oportunidades para professores

Ufes abre processo seletivo para vagas efetivas Crédito: Ricardo Medeiros

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) abriram contratações para professores efetivos e temporários. As inscrições já estão abertas e encerram no dia 22 de março.

A seleção da Ufes, com vaga efetiva, tem como objetivo preencher as vagas para Professores do Magistério Superior das áreas de Ciências da Saúde/ Medicina/ Anatomia Patológica e Patologia Clínica (1); Engenharia Química/ Operações Industriais e Equipamentos para Engenharia Química (1); Probabilidade e Estatística/ Probabilidade e Estatística Aplicadas (1); Probabilidade e Estatística/ Estatística (1) e Ciências da Saúde/ Educação Física (1). A remuneração varia de R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92.

A jornada de trabalho pode ser de 20h semanais ou Regime de Dedicação Exclusiva de Trabalho. As inscrições, com taxa de R$ 250,00, devem ser feitas nos departamentos que oferecem as vagas.

Já no Ifes o processo seletivo é para professores substitutos. As vagas, nas áreas de Atendimento Educacional Especializado (1); Letras/Português (1); e Saúde Pública/Saúde Coletiva (1), são para atuação no Campus Vitória, em Jucutuquara. A remuneração alterna de R$ 2.236,31 a R$ 5.742,14, com auxílio-alimentação de R$ 458,00 a R$ 229,00.

edital. A exigência para quem deseja concorrer a vaga é ter graduação mínima na área específica em que pretende atuar. No ato da inscrição, o candidato precisa entregar o curriculum vitae, comprovado em cópia simples, em envelope lacrado e identificado. Há, também, como enviar por meio do serviço postal, como indica o