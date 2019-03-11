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Oportunidade

Ufes e Ifes abrem oportunidades para professores

A remuneração pode chegar a R$ 9.600,92. Há vagas efetivas e temporárias

Publicado em 11 de Março de 2019 às 20:56

Publicado em 

11 mar 2019 às 20:56
Ufes abre processo seletivo para vagas efetivas Crédito: Ricardo Medeiros
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) abriram contratações para professores efetivos e temporários. As inscrições já estão abertas e encerram no dia 22 de março. 
A seleção da Ufes, com vaga efetiva, tem como objetivo preencher as vagas para Professores do Magistério Superior das áreas de Ciências da Saúde/ Medicina/ Anatomia Patológica e Patologia Clínica (1); Engenharia Química/ Operações Industriais e Equipamentos para Engenharia Química (1); Probabilidade e Estatística/ Probabilidade e Estatística Aplicadas (1); Probabilidade e Estatística/ Estatística (1) e Ciências da Saúde/ Educação Física (1). A remuneração varia de R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92.
A jornada de trabalho pode ser de 20h semanais ou Regime de Dedicação Exclusiva de Trabalho. As inscrições, com taxa de R$ 250,00, devem ser feitas nos departamentos que oferecem as vagas. 
Já no Ifes o processo seletivo é para professores substitutos. As vagas, nas áreas de Atendimento Educacional Especializado (1); Letras/Português (1); e Saúde Pública/Saúde Coletiva (1), são para atuação no Campus Vitória, em Jucutuquara. A remuneração alterna de R$ 2.236,31 a R$ 5.742,14, com auxílio-alimentação de R$ 458,00 a R$ 229,00.
A exigência para quem deseja concorrer a vaga é ter graduação mínima na área específica em que pretende atuar. No ato da inscrição, o candidato precisa entregar o curriculum vitae, comprovado em cópia simples, em envelope lacrado e identificado. Há, também, como enviar por meio do serviço postal, como indica o edital. 
A inscrição deve ser feita na na Coordenadoria de Seleção e Desenvolvimento de Pessoas do Ifes, na Avenida Vitória, nº 179, em Jucutuquara, Vitória.

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