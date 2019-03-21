Ufes abre vagas para professor efetivo com salário de R$ 9,6 mil

Com o objetivo de preencher o quadro técnico-administrativo da universidade,. As oportunidades são para as seguintes áreas: assistente em administração (02), técnico de laboratório (na área de biologia) (01), técnico em contabilidade (01), bibliotecário (documentalista) (02), engenheiro (área agrícola) (01), engenheiro (área florestal) (01), e jornalista (01). Todas as oportunidades são de 40 horas de jornada semanal, exceto a vaga para Comunicação Social, que é de 25 horas. Os benefícios chegam a R$ 4,6 mil.