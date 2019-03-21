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Oportunidade

Ufes abre vagas para professor efetivo com salário de R$ 9,6 mil

Ao todo, são sete vagas, entre regime de dedicação exclusiva ou 20 horas semanais. O salário chega a R$ 9.600,92

Publicado em 21 de Março de 2019 às 19:11

Publicado em 

21 mar 2019 às 19:11
As inscrições começam na próxima quarta-feira (28) e terminam no dia 26 de abril Crédito: Edson Chagas
A Universidade Federal do Espírito Santo tornou público o edital de contratação para professores do magistério Superior do Quadro Permanente. Ao todo, são sete vagas, entre regime de dedicação exclusiva ou 20 horas semanais. O salário pode chegar a R$ 9.600,92.
O certame é destina-se ao preenchimento das vagas atualmente existentes, e das que vagarem ou vierem a ser criadas durante o prazo de validade. As vagas são para Administração (nas subáreas de produção, recursos humanos e administração de empresas) (4); Medicina (cirurgia) (1); e Ciências da Saúde (odontologia/clínica odontológica) (2).
As inscrições começam na próxima quarta-feira (28) e terminam no dia 26 de abril. Os candidatos precisarão desembolsar R$ 250,00 de taxa e as inscrições devem ser feitas nos departamentos que oferecem as vagas. Mais detalhes do concurso você confere no edital
OUTRAS OPORTUNIDADES NA UFES
QUADRO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Com o objetivo de preencher o quadro técnico-administrativo da universidade, foram abertas nove vagas. As oportunidades são para as seguintes áreas: assistente em administração (02), técnico de laboratório (na área de biologia) (01), técnico em contabilidade (01), bibliotecário (documentalista) (02), engenheiro (área agrícola) (01), engenheiro (área florestal) (01), e jornalista (01). Todas as oportunidades são de 40 horas de jornada semanal, exceto a vaga para Comunicação Social, que é de 25 horas. Os benefícios chegam a R$ 4,6 mil.
PROFESSORES EFETIVOS
A seleção da Ufes, com vaga efetiva, tem como objetivo preencher as vagas para Professores do Magistério Superior das áreas de Ciências da Saúde/ Medicina/ Anatomia Patológica e Patologia Clínica (1); Engenharia Química/ Operações Industriais e Equipamentos para Engenharia Química (1); Probabilidade e Estatística/ Probabilidade e Estatística Aplicadas (1); Probabilidade e Estatística/ Estatística (1) e Ciências da Saúde/ Educação Física (1). A remuneração varia de R$ 2.236,31 a R$ 9.600,92. As inscrições terminam nesta sexta-feira (22)
 

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