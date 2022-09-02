Ufes vai contratar novos servidores em breve Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Ufes abre novo concurso para servidores com salários de até R$ 4 mil

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai abrir concursos -publicos"=""> concursos -publicos"> concurso público para a contratação de novos servidores de níveis médio, técnico e superior. Ao todo, são nove vagas, distribuídas pelos campi de Vitória, São Mateus e Alegre.

Há oportunidade para os cargos de:

Assistente de alunos (1);

Técnico de tecnologia da informação (3);



Assistente Social (2);



Engenheiro - Área: Mecânico (1);



Médico/Área: Clínico Geral (1);



Médico - Área : Medicina Do Trabalho (1).



Os profissionais terão carga horária de 20 a 40 horas semanais de trabalho, referente remuneração mensal no valor que varia de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet, do dia 12 de setembro até as 23h59 do dia 16 de outubro de 2022, no site da Ufes . A taxa de participação varia de R$ 90 a R$ 150.

Os candidatos serão submetidos à prova objetiva de múltipla escolha, prevista para acontecer no dia 27 de novembro de 2022. O exame abordará temas de conhecimentos gerais e específicos para todos os cargos.

O concurso da Ufes terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da instituição.

SERVIÇO

Inscrições: de 12 de setembro até as 23h59 do dia 16 de outubro de 2022, no de 12 de setembro até as 23h59 do dia 16 de outubro de 2022, no site da Ufes

Taxa: varia de R$ 90 a R$ 150.

CONFIRA OS CARGOS

Assistente de alunos

Local: Vitória

Vitória Requisitos: Ensino médio completo, mais 6 meses de experiência com apoio à educação infantil comprovada por carteira profissional ou declaração de trabalho ou estágio

Ensino médio completo, mais 6 meses de experiência com apoio à educação infantil comprovada por carteira profissional ou declaração de trabalho ou estágio Vaga: 1

1 Carga horária: 40 horas

Técnico de tecnologia da informação

Local: Vitória

Vitória Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou ensino médio completo e Curso Técnico na área do cargo.

Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou ensino médio completo e Curso Técnico na área do cargo. Vaga: 1

1 Carga horária: 40 horas

Técnico de tecnologia da informação

Local: São Mateus

São Mateus Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou ensino médio completo e Curso Técnico na área do cargo.

Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou ensino médio completo e Curso Técnico na área do cargo. Vaga: 1

1 Carga horária: 40 horas

Técnico de tecnologia da informação

Local: Alegre

Alegre Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou ensino médio completo e Curso Técnico na área do cargo.

Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou ensino médio completo e Curso Técnico na área do cargo. Vaga: 1

1 Carga horária: 40 horas

Assistente social

Local: Vitória

Vitória Requisitos: Curso superior em Serviço Social e registro no Conselho competente

Curso superior em Serviço Social e registro no Conselho competente Vagas: 2

2 Carga horária: 40 horas

Engenheiro / área: mecânico

Local: Vitória

Vitória Requisitos: Curso superior na área e registro no Conselho competente

Curso superior na área e registro no Conselho competente Vaga : 1

: 1 Carga horária: 40 horas

Médico / área: clínico geral

Local: São Mateus

São Mateus Requisito: Curso superior em Medicina

Curso superior em Medicina Vaga: 1

1 Carga horária: 20 horas