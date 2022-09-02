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Provas em novembro

Ufes abre novo concurso para servidores com salários de até R$ 4 mil

Oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior; inscrições podem ser feitas de 12 de setembro a 16 de outubro

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 14:35

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 set 2022 às 14:35
Murais de mosaico na Grande Vitória
Ufes vai contratar novos servidores em breve Crédito: Vitor Jubini
Ufes abre novo concurso para servidores com salários de até R$ 4 mil
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai abrir concursos-publicos"="">concursos-publicos">concurso público para a contratação de novos servidores de níveis médio, técnico e superior. Ao todo, são nove vagas, distribuídas pelos campi de Vitória, São Mateus e Alegre.
Há oportunidade para os cargos de:
  • Assistente de alunos (1);
  • Técnico de tecnologia da informação (3);
  • Assistente Social (2);
  • Engenheiro - Área: Mecânico (1);
  • Médico/Área: Clínico Geral (1);
  • Médico - Área : Medicina Do Trabalho (1).
Os profissionais terão carga horária de 20 a 40 horas semanais de trabalho, referente remuneração mensal no valor que varia de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66.
As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet, do dia 12 de setembro até as 23h59 do dia 16 de outubro de 2022, no site da Ufes.  A taxa de participação varia de R$ 90 a R$ 150.
Os candidatos serão submetidos à prova objetiva de múltipla escolha, prevista para acontecer no dia 27 de novembro de 2022. O exame abordará temas de conhecimentos gerais e específicos para todos os cargos.
O concurso da Ufes terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da instituição.
SERVIÇO
Inscrições: de 12 de setembro até as 23h59 do dia 16 de outubro de 2022, no site da Ufes
Taxa: varia de R$ 90 a R$ 150.
CONFIRA OS CARGOS
  • Assistente de alunos
  • Local: Vitória
  • Requisitos: Ensino médio completo, mais 6 meses de experiência com apoio à educação infantil comprovada por carteira profissional ou declaração de trabalho ou estágio
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas
  • Técnico de tecnologia da informação
  • Local: Vitória
  • Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou ensino médio completo e Curso Técnico na área do cargo.
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas
  • Técnico de tecnologia da informação
  • Local: São Mateus
  • Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou ensino médio completo e Curso Técnico na área do cargo.
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas
  • Técnico de tecnologia da informação
  • Local: Alegre
  • Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou ensino médio completo e Curso Técnico na área do cargo.
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas
  • Assistente social
  • Local: Vitória
  • Requisitos: Curso superior em Serviço Social e registro no Conselho competente
  • Vagas: 2
  • Carga horária: 40 horas
  • Engenheiro / área: mecânico
  • Local: Vitória
  • Requisitos: Curso superior na área e registro no Conselho competente
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 40 horas
  • Médico / área: clínico geral
  • Local: São Mateus
  • Requisito: Curso superior em Medicina
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 20 horas
  • Médico / área: medicina do trabalho
  • Local: São Mateus
  • Requisitos: Curso Superior em Medicina, certificado de Residência Médica em Medicina do Trabalho ou Curso Superior em Medicina e título de especialista em Medicina do Trabalho
  • Vaga: 1
  • Carga horária: 20 horas

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