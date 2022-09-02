Ufes abre novo concurso para servidores com salários de até R$ 4 mil
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai abrir concursos-publicos"="">concursos-publicos">concurso público para a contratação de novos servidores de níveis médio, técnico e superior. Ao todo, são nove vagas, distribuídas pelos campi de Vitória, São Mateus e Alegre.
Há oportunidade para os cargos de:
- Assistente de alunos (1);
- Técnico de tecnologia da informação (3);
- Assistente Social (2);
- Engenheiro - Área: Mecânico (1);
- Médico/Área: Clínico Geral (1);
- Médico - Área : Medicina Do Trabalho (1).
Os profissionais terão carga horária de 20 a 40 horas semanais de trabalho, referente remuneração mensal no valor que varia de R$ 1.945,07 a R$ 4.180,66.
As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet, do dia 12 de setembro até as 23h59 do dia 16 de outubro de 2022, no site da Ufes. A taxa de participação varia de R$ 90 a R$ 150.
Os candidatos serão submetidos à prova objetiva de múltipla escolha, prevista para acontecer no dia 27 de novembro de 2022. O exame abordará temas de conhecimentos gerais e específicos para todos os cargos.
O concurso da Ufes terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da instituição.
SERVIÇO
Inscrições: de 12 de setembro até as 23h59 do dia 16 de outubro de 2022, no site da Ufes.
Taxa: varia de R$ 90 a R$ 150.
CONFIRA OS CARGOS
- Assistente de alunos
- Local: Vitória
- Requisitos: Ensino médio completo, mais 6 meses de experiência com apoio à educação infantil comprovada por carteira profissional ou declaração de trabalho ou estágio
- Vaga: 1
- Carga horária: 40 horas
- Técnico de tecnologia da informação
- Local: Vitória
- Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou ensino médio completo e Curso Técnico na área do cargo.
- Vaga: 1
- Carga horária: 40 horas
- Técnico de tecnologia da informação
- Local: São Mateus
- Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou ensino médio completo e Curso Técnico na área do cargo.
- Vaga: 1
- Carga horária: 40 horas
- Técnico de tecnologia da informação
- Local: Alegre
- Requisitos: Ensino médio profissionalizante na área do cargo, ou ensino médio profissionalizante em qualquer área, mais Curso Técnico na área do cargo, ou ensino médio completo e Curso Técnico na área do cargo.
- Vaga: 1
- Carga horária: 40 horas
- Assistente social
- Local: Vitória
- Requisitos: Curso superior em Serviço Social e registro no Conselho competente
- Vagas: 2
- Carga horária: 40 horas
- Engenheiro / área: mecânico
- Local: Vitória
- Requisitos: Curso superior na área e registro no Conselho competente
- Vaga: 1
- Carga horária: 40 horas
- Médico / área: clínico geral
- Local: São Mateus
- Requisito: Curso superior em Medicina
- Vaga: 1
- Carga horária: 20 horas
- Médico / área: medicina do trabalho
- Local: São Mateus
- Requisitos: Curso Superior em Medicina, certificado de Residência Médica em Medicina do Trabalho ou Curso Superior em Medicina e título de especialista em Medicina do Trabalho
- Vaga: 1
- Carga horária: 20 horas