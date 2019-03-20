Ufes abre concurso público com benefícios que chegam a R$ 4,6 mil

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, a partir de 6 de maio Crédito: Ricardo Medeiros

concurso público A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriunesta quarta-feira (20). As oportunidades são para os níveis médio profissionalizante ou completo e superior. Os benefícios chegam, respectivamente, a R$ R$ 2.904,96 e R$ 4.638,66. O objetivo é preencher vagas do quadro técnico-administrativo da universidade. Há vagas para atuar em Alegre e, outras, em Vitória.

São nove vagas para os cargos de assistente em administração (02), técnico de laboratório (na área de biologia) (01), técnico em contabilidade (01), bibliotecário (documentalista) (02), engenheiro (área agrícola) (01), engenheiro (área florestal) (01), e jornalista (01). Todas as oportunidades são de 40 horas de jornada semanal, exceto a vaga para Comunicação Social, que é de 25 horas.

Your browser does not support the audio element. UFES abre concurso público com benefícios que chegam a 4,6 mil

As inscrições têm início no dia 6 de maio e terminam no dia 7 de julho e serão feitas exclusivamente pela internet. Para cargos de nível médio, a taxa de inscrição é R$ 90,00 e, de nível superior, R$ 130,00. Os pedidos de isenção devem ser feitos no ato da inscrição, no site eletrônico do concurso, do dia 6 de maio até o dia 27.

INSCRIÇÕES

Prazo: do dia 6 de maio até o dia 27 de maio