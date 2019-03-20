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Oportunidade

Ufes abre concurso público com benefícios que chegam a R$ 4,6 mil

As vagas são para níveis médio e superior

Publicado em 20 de Março de 2019 às 19:28

Publicado em 

20 mar 2019 às 19:28
As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, a partir de 6 de maio Crédito: Ricardo Medeiros
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu concurso público nesta quarta-feira (20). As oportunidades são para os níveis médio profissionalizante ou completo e superior. Os benefícios chegam, respectivamente, a R$ R$ 2.904,96 e R$ 4.638,66. O objetivo é preencher vagas do quadro técnico-administrativo da universidade. Há vagas para atuar em Alegre e, outras, em Vitória. 
São nove vagas para os cargos de assistente em administração (02), técnico de laboratório (na área de biologia) (01), técnico em contabilidade (01), bibliotecário (documentalista) (02), engenheiro (área agrícola) (01), engenheiro (área florestal) (01), e jornalista (01). Todas as oportunidades são de 40 horas de jornada semanal, exceto a vaga para Comunicação Social, que é de 25 horas.
UFES abre concurso público com benefícios que chegam a 4,6 mil
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As inscrições têm início no dia 6 de maio e terminam no dia 7 de julho e serão feitas exclusivamente pela internet. Para cargos de nível médio, a taxa de inscrição é R$ 90,00 e, de nível superior, R$ 130,00. Os pedidos de isenção devem ser feitos no ato da inscrição, no site eletrônico do concurso, do dia 6 de maio até o dia 27.
INSCRIÇÕES
Prazo: do dia 6 de maio até o dia 27 de maio
Site: https://www.progep.ufes.br/concurso2019
Áreas de atuação: As vagas de bibliotecário e engenheiro são para atuação no município de Alegre; o restante, em Vitória.

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