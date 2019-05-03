Ufes abre concurso com dez vagas para professor efetivo

Ufes vai contar com dez novos professores Crédito: Ricardo Medeiros

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com inscrições abertas para o concurso público para professores do quadro permanente. A oferta é de dez vagas e a remuneração pode chegar a R$ 9,6 mil.

As oportunidades são para as seguintes áreas/ subáreas: Ciências da Saúde/ Odontologia/ Clínica Odontológica (2); Enfermagem/ Enfermagem Médico-Cirúrgica (2); Direito/ Direito Processual Civil (1); Economia/ Teoria Econômica (1); Serviço Social/ Fundamentos do Serviço Social (1); Artes/ Artes Plásticas/ Cerâmica/ Escultura (1); Artes/ Artes Plásticas (1); Linguística/ Teoria e Análise Linguística (1).

Os selecionados vão atuar nos Centros de Ciências da Saúde, Universitário Norte do Espírito Santo, Ciências Jurídicas e Econômicas, de Artes, e de Ciências Humanas e Naturais, nos departamentos de Prótese Dentária, Ciências da Saúde, de Direito, Economia, Serviço Social, Artes Visuais, e de Línguas e Letras.

O regime de contratação é de Dedicação Exclusiva. Os candidatos precisam ter nível superior. De acordo com o edital, a remuneração varia de R$ 2.786,27 e R$ 9.600,92, de acordo com a titulação..

As inscrições podem ser feitas até 21 de maio de 2019, nos departamentos que oferecem as vagas, com exceção do Departamento de Economia que tem prazo até 8 de maio de 2019. A taxa de participação é de R$ 250.

O concurso será válido por dois anos e contará com Provas Escrita, de Aptidão didática, Prática - Somente para o Departamento de Prótese Dentária - CCS, de Títulos (aplicada a partir de análise do currículo no formato Plataforma Lattes), e de Plano de trabalho (que deverá incluir obrigatoriamente atividades de ensino, graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão em áreas/ subárea do concurso). A prova escrita será aplicada no dia 24 de junho de 2019.