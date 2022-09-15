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Níveis médio e superior

TRT do ES divulga edital de concurso com salário de até R$ 14 mil

Oportunidades são para as carreiras de técnico e analista judiciários;  inscrições poderão ser feitas das 10h do dia 26 de setembro até as 14 horas do dia 24 de outubro

Publicado em 15 de Setembro de 2022 às 13:33

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 set 2022 às 13:33
Tribunal Regional do Trabalho - Prédio Sede do TRT 17ª Região, na Enseada do Suá, em Vitória
Prédio Sede do TRT, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo (TRT-ES), vai abrir concurso público para cargos de níveis médio e superior. O salário inicial é de R$ 7.591,37 para técnico judiciário, R$ 12.455,30 para analista judiciário e R$ 14.271,70 para analista judiciário – área judiciária – especialidade oficial de justiça avaliador federal.
De acordo com o edital publicado nesta quinta-feira (15), o processo seletivo tem como objetivo formar cadastro de reserva.
Para candidatos que têm o ensino médio completo e/ou curso técnico, as chances são para:
  • Técnico judiciário – área administrativa;
  • Técnico judiciário – área apoio especializado – especialidade enfermagem; e
  • Técnico judiciário – área apoio especializado – especialidade tecnologia da informação.
Já para aqueles que possuem nível superior completo, as oportunidades são para:
  • Analista judiciário – área judiciária;
  • Analista judiciário – área administrativa;
  • Analista judiciário – área judiciária – especialidade oficial de justiça avaliador federal;
  • Analista judiciário – área administrativa – especialidade contabilidade;
  • Analista judiciário – área apoio especializado – especialidade arquitetura;
  • Analista judiciário – área apoio especializado – especialidade arquivologia;
  • Analista judiciário – área apoio especializado – especialidade engenharia civil;
  • Analista judiciário – área apoio especializado – especialidade engenharia elétrica;
  • Analista judiciário – área apoio especializado – especialidade estatística;
  • Analista judiciário – área apoio especializado – especialidade medicina;
  • Analista judiciário – área apoio especializado – especialidade psicologia; e
  • Analista judiciário – área apoio especializado – tecnologia da informação.
As inscrições poderão ser feitas das 10h do dia 26 de setembro até as 14 horas do dia 24 de outubro, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC). 
A taxa de inscrição é de R$ 90 para técnico judiciário e R$ 110 para analista judiciário. Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea têm direito à isenção. Os pedidos devem ser feitos no site da banca, de 26 a 30 de setembro.
O concurso contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Serão 70 questões de múltipla escolha, sendo 30 de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos. Os exames serão aplicados em Vitória, na data prevista de 11 de dezembro de 2022, no período da manhã para cargos de técnico judiciário e à tarde para analista judiciário.
O prazo de validade do processo seletivo será de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.
SERVIÇO
Vagas: cadastro de reserva
Cargos: técnico e analista judiciários
Requisitos: níveis médio e superior
Salários: R$ 7.591,37 e R$ 14.271,70, respectivamente
Inscrição: 26 de setembro a 24 de outubro, no site da FCC. 
Taxa: R$ 90 e R$ 110
Prova: 11 de dezembro
TRT do ES divulga edital de concurso com salário de até 14 mil reais

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