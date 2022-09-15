TRT do ES divulga edital de concurso com salário de até R$ 14 mil

Prédio Sede do TRT, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo (TRT-ES), vai abrir concurso público para cargos de níveis médio e superior. O salário inicial é de R$ 7.591,37 para técnico judiciário, R$ 12.455,30 para analista judiciário e R$ 14.271,70 para analista judiciário – área judiciária – especialidade oficial de justiça avaliador federal.

De acordo com o edital publicado nesta quinta-feira (15), o processo seletivo tem como objetivo formar cadastro de reserva.

Para candidatos que têm o ensino médio completo e/ou curso técnico, as chances são para:

Técnico judiciário – área administrativa;

Técnico judiciário – área apoio especializado – especialidade enfermagem; e

Técnico judiciário – área apoio especializado – especialidade tecnologia da informação.

Já para aqueles que possuem nível superior completo, as oportunidades são para:

Analista judiciário – área judiciária;

Analista judiciário – área administrativa;

Analista judiciário – área judiciária – especialidade oficial de justiça avaliador federal;

Analista judiciário – área administrativa – especialidade contabilidade;

Analista judiciário – área apoio especializado – especialidade arquitetura;

Analista judiciário – área apoio especializado – especialidade arquivologia;

Analista judiciário – área apoio especializado – especialidade engenharia civil;

Analista judiciário – área apoio especializado – especialidade engenharia elétrica;

Analista judiciário – área apoio especializado – especialidade estatística;

Analista judiciário – área apoio especializado – especialidade medicina;

Analista judiciário – área apoio especializado – especialidade psicologia; e

Analista judiciário – área apoio especializado – tecnologia da informação.

As inscrições poderão ser feitas das 10h do dia 26 de setembro até as 14 horas do dia 24 de outubro, no site da Fundação Carlos Chagas (FCC).

A taxa de inscrição é de R$ 90 para técnico judiciário e R$ 110 para analista judiciário. Os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea têm direito à isenção. Os pedidos devem ser feitos no site da banca, de 26 a 30 de setembro.

O concurso contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Serão 70 questões de múltipla escolha, sendo 30 de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos. Os exames serão aplicados em Vitória, na data prevista de 11 de dezembro de 2022, no período da manhã para cargos de técnico judiciário e à tarde para analista judiciário.

O prazo de validade do processo seletivo será de dois anos, contados a partir da homologação do resultado final e podendo ser prorrogado uma vez pelo mesmo período.

SERVIÇO

Vagas: cadastro de reserva

Cargos: técnico e analista judiciários

Requisitos: níveis médio e superior

Salários: R$ 7.591,37 e R$ 14.271,70, respectivamente

Inscrição: 26 de setembro a 24 de outubro, no : 26 de setembro a 24 de outubro, no site da FCC.

Taxa: R$ 90 e R$ 110

Prova: 11 de dezembro