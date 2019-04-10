Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo abre vagas de estágio

estágio O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) abriu, nesta quinta-feira (10), vagas dede nível superior para diferentes cursos. As oportunidades são para atuação na Grande Vitória e no interior do Estado. A bolsa-auxílio chega a R$ 950.

Podem participar os estudantes dos cursos de Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica e Sistemas de Informação.

Os estágios, por cadastro de reserva, visam preencher vagas em Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica, Viana, Santa Leopoldina, Fundão, Aracruz, Colatina, Ibiraçu, Linhares, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, São Mateus, Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Itapemirim, Castelo, Domingos Martins e Iúna. São 47 opções de vagas distribuídas.

www.superestagios.com.br. Por lá, os interessados também têm acesso ao edital. A remuneração, para jornada de 20 horas semanais é de R$ 850,00 e, de 25 horas, R$ 950,00. As inscrições terminam às 23h59 do dia 01 de maio, e devem ser feitas no site. Por lá, os interessados também têm acesso ao edital.

Provas

As provas objetivas serão realizadas no dia 19 de maio, de 10 horas às 13 horas, em Vitória, Linhares, Guarapari e Domingos Martins. O resultado é divulgado no site do TRE-ES e no site da Super Estágios no dia 28 de maio de 2019.

No dia 14 de maio, o cartão de inscrição será enviado. Por meio dele, o estudante confere exatamente a escola onde fará a prova.

Inscrições