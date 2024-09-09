Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Tribunal de Justiça do ES contrata temporários de nível superior
Tecnologia da informação

Tribunal de Justiça do ES contrata temporários de nível superior

A carga horária é de 40 horas semanais de trabalho, com remuneração mensal no valor que varia de R$ 7.365.84 a R$ 9.820,87; inscrições seguem até 22 de setembro

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 14:33

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

09 set 2024 às 14:33
Tribunal de Justiça
Tribunal de Justiça contrata profissionais por tempo determinado Crédito: Ricardo Medeiros
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais temporários. São 22 oportunidades destinadas a quem tem nível superior na área de Tecnologia da Informação e Comunicação e experiência profissional mínima de um ano.
Os contratos serão temporários. Os postos são para a função de analista judiciário, nas seguintes áreas: Desenvolvedor Full Stack (10 vagas), Inteligência Artificial (2), Inteligência Artificial Generativa (2), Business Intelligence (2), Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Suporte (2), Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Redes/Segurança (2) e Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Banco de Dados (2).
A carga horária é de 40 horas semanais de trabalho, com remuneração mensal no valor que varia de R$ 7.365.84 a R$ 9.820,87.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 22 de setembro de 2024, no site do TJ-ES. 
Os candidatos serão avaliados por meio de análise de títulos e experiência profissional comprovada. A validade do processo seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a partir da data de divulgação do resultado com a classificação dos candidatos
Tribunal de Justiça do ES contrata temporários de nível superior

LEIA MAIS

15 concursos e seleções no ES têm salários de até R$ 35 mil

Dataprev, Câmara do ES e Ufes: mais de 26 mil vagas em concursos e seleções

Nove concursos públicos federais para quem tem o ensino médio

Veja quais os concursos federais devem ser abertos até 2025

Quatro concursos no ES para quem tem nível médio; salário de até R$ 10 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Concursos Públicos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados