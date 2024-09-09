Tribunal de Justiça do ES contrata temporários de nível superior

Tribunal de Justiça contrata profissionais por tempo determinado Crédito: Ricardo Medeiros

Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais temporários. São 22 oportunidades destinadas a quem tem nível superior na área de Tecnologia da Informação e Comunicação e experiência profissional mínima de um ano.

Os contratos serão temporários. Os postos são para a função de analista judiciário, nas seguintes áreas: Desenvolvedor Full Stack (10 vagas), Inteligência Artificial (2), Inteligência Artificial Generativa (2), Business Intelligence (2), Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Suporte (2), Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Redes/Segurança (2) e Infraestrutura de Tecnologia da Informação - Banco de Dados (2).

A carga horária é de 40 horas semanais de trabalho, com remuneração mensal no valor que varia de R$ 7.365.84 a R$ 9.820,87.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 22 de setembro de 2024, no site do TJ-ES.

Os candidatos serão avaliados por meio de análise de títulos e experiência profissional comprovada. A validade do processo seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a partir da data de divulgação do resultado com a classificação dos candidatos