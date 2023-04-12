Tribunal de Contas do ES abre vagas para profissionais de TI

Tribunal de Contas lançou edital para contratar profissionais temporários Crédito: Carlos Alberto Silva

O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa preencher 11 vagas temporárias, além de formar cadastro de nível superior. As oportunidades são voltadas para profissionais da área de tecnologia da informação. A remuneração é de R$ 13.700,86, para jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os postos são para os seguintes cargos: Desenvolvedor C# Full Stack (8); Inteligência Artificial (2); Infraestrutura de Tecnologia da Informação (1). Além do salário, os selecionados recebem auxílio-alimentação de R$ 1.939,52, auxílio-creche de R$ 871,35, auxílio-saúde de R$ 1.864,95 e ainda bônus de produtividade.

As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 26 de abril de 2023, no site do Tribunal de Contas . Os candidatos serão avaliados por meio de análise de títulos e experiência profissional.