Tribunal de Contas do ES abre vagas para profissionais de TI

O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa preencher 11 vagas temporárias, além de formar cadastro de nível superior. As oportunidades são voltadas para profissionais da área de tecnologia da informação. A remuneração é de R$ 13.700,86, para jornada de trabalho de 40 horas semanais.
Os postos são para os seguintes cargos: Desenvolvedor C# Full Stack (8); Inteligência Artificial (2); Infraestrutura de Tecnologia da Informação (1). Além do salário, os selecionados recebem auxílio-alimentação de R$ 1.939,52, auxílio-creche de R$ 871,35, auxílio-saúde de R$ 1.864,95 e ainda bônus de produtividade.
As inscrições podem ser feitas até as 17 horas do dia 26 de abril de 2023, no site do Tribunal de Contas. Os candidatos serão avaliados por meio de análise de títulos e experiência profissional.
O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a partir da data de divulgação do resultado com a classificação dos candidatos. Os contratos serão de 36 meses, também podendo ser prorrogado.