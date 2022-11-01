Tribunal de Contas do ES abre concurso com salário de até R$ 33 mil

Tribunal de Contas do ES tem dois concursos públicos abertos Crédito: Arquivo/AG

O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) lançou dois editais de concursos públicos , sendo um para auditor de controle externo e outro para conselheiro substituto. A remuneração pode chegar a R$ 33.689,11. Os cargos exigem que os candidatos tenham o nível superior.

Nesta terça-feira (1), o órgão divulgou o documento de abertura do certame para conselheiro substituto. A oferta é de uma vaga para Vitória, além da formação de cadastro de reserva. O certame conta com o maior salário, que passa dos R$ 33 mil mensais.

Para participar, o candidato precisa ter curso de nível superior, mais de 35 e menos de 65 anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibada e ter notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros e/ou de administração pública, com mais de 10 anos de exercício de função, ou de cargo público, ou de efetiva atividade profissional nas áreas referidas.

As inscrições poderão ser feitas de 3 de novembro até o dia 5 de janeiro de 2023, no endereço eletrônico da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa de participação é de 250.

O concurso será realizado em quatro etapas. Na primeira, haverá prova objetiva, enquanto que na segunda exame discursivo e na terceira prova oral. A seleção terá como quarta fase a avaliação de títulos. O exame objetivo será aplicado em 5 de março de 2023.

Auditor de controle externo

Já estão abertas as inscrições para o concurso de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Serão preenchidas 20 vagas, além da formação de cadastro reserva distribuídas entre as áreas de Auditoria Governamental (1); Ciências Atuariais (2); Ciências Contábeis (4); Ciências Econômicas (1); Direito (2); Engenharia Civil (1); Estatística (1) e Tecnologia da Informação (8). O salário é de R$ 13.700,86, para carga horária de 30 horas semanais.

Os candidatos devem ter nível superior, compatível com as atividades do cargo das referidas áreas.

O atendimento aos candidatos ocorre até as 16h do dia 12 de dezembro de 2022, no site da FGV. A taxa de participação é de R$ 150.