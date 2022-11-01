Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Tribunal de Contas do ES abre concurso com salário de até R$ 33 mil
Inscrições abertas

Tribunal de Contas do ES abre concurso com salário de até R$ 33 mil

Oportunidades são são para os cargos de auditor de controle externo e conselheiro substituto, voltados para quem tem nível superior

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 13:23

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 nov 2022 às 13:23
O médico havia recorrido da primeira condenação do Tribunal de Contas, no ano passado
Tribunal de Contas do ES tem dois concursos públicos abertos Crédito: Arquivo/AG
O Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) lançou dois editais de concursos públicos , sendo um para auditor de controle externo e outro para conselheiro substituto. A remuneração pode chegar a R$ 33.689,11. Os cargos exigem que os candidatos tenham o nível superior.
Nesta terça-feira (1), o órgão divulgou o documento de abertura do certame para conselheiro substituto. A oferta é de uma vaga para Vitória, além da formação de cadastro de reserva. O certame conta com o maior salário, que passa dos R$ 33 mil mensais.
Para participar, o candidato precisa ter curso de nível superior, mais de 35 e menos de 65 anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibada e ter notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros e/ou de administração pública, com mais de 10 anos de exercício de função, ou de cargo público, ou de efetiva atividade profissional nas áreas referidas.
As inscrições poderão ser feitas de 3 de novembro até o dia 5 de janeiro de 2023, no endereço eletrônico da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa de participação é de 250.
O concurso será realizado em quatro etapas. Na primeira, haverá prova objetiva, enquanto que na segunda exame discursivo e na terceira prova oral. A seleção terá como quarta fase a avaliação de títulos. O exame objetivo será aplicado em 5 de março de 2023.

Auditor de controle externo

Já estão abertas as inscrições para o concurso de auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Serão preenchidas 20 vagas, além da formação de cadastro reserva distribuídas entre as áreas de Auditoria Governamental (1); Ciências Atuariais (2); Ciências Contábeis (4); Ciências Econômicas (1); Direito (2); Engenharia Civil (1); Estatística (1) e Tecnologia da Informação (8). O salário é de R$ 13.700,86, para carga horária de 30 horas semanais.
Os candidatos devem ter nível superior, compatível com as atividades do cargo das referidas áreas.
O atendimento aos candidatos ocorre até as 16h do dia 12 de dezembro de 2022, no site da FGV.  A taxa de participação é de R$ 150.
No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será composta por prova objetiva, prevista para ser realizada no dia 12 de fevereiro de 2023, a partir das 13h, no município de Vitória.

LEIA MAIS 

Prefeitura do ES abre concurso com salário de até R$ 4,1 mil

Abertos mais de 200 concursos e seleções com 25 mil vagas no Brasil

Casagrande promete concurso todo ano para a segurança pública

Concurso para Guarda de Vila Velha: confira detalhes do edital

Concursos no ES: saiba quais órgãos estaduais vão abrir vagas em 2023

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo TCES Vagas (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados