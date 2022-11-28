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Oportunidades

Sua chance: abertos 198 concursos com mais de 19 mil vagas no Brasil

Salários podem chegar a R$ 35.462 no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro; confira a lista completa dos processos seletivos, os prazos e os editais

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 02:00

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 nov 2022 às 02:00
Sede da Incaper, em Vitória
Concurso do Incaper oferece 100 vagas Crédito: Ricardo Medeiros
Pelo menos 198 concurso públicos e processos seletivos estão com mais de 19 mil vagas abertas em todo o país. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade.
Os selecionados poderão disputar postos efetivos e temporários em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outros.
O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro oferece o maior salário, podendo chegar a R$ 35.462 mensais. Os interessados podem se inscrever até as 18 horas desta sexta-feira, dia 2 de dezembro. São cinco vagas para procurador do Ministério Público de Contas.
Já no Tribunal de Contas do Espírito Santo, a remuneração é de R$ 33.689 para o cargo de conselheiro substituto. O prazo para se inscrever vai até 5 de janeiro de 2023. O órgão também está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 20 oportunidades para auditor de controle externo, destinado a quem tem nível superior. Neste caso, os novos servidores terão ganhos de R$ 13.700 por mês. Os interessados podem se inscrever até 12 de dezembro.
O concurso para Guarda Municipal da Prefeitura de Vila Velha entra na reta final de inscrições. Os candidatos a uma das 60 vagas podem se inscrever até 5 de dezembro. Para participar do certame, é necessário ter o nível médio e idade entre 18 e 35 anos.
Também estão abertas inscrições para o concurso do Instituto Capixaba de Desenvolvimento de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A oferta é de 100 vagas, com salários que variam de R$ 3.339,00 a R$ 6.582,60 acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 300. O prazo vai até 20 de dezembro.

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