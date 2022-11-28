Sua chance: abertos 198 concursos com mais de 19 mil vagas no Brasil

Concurso do Incaper oferece 100 vagas Crédito: Ricardo Medeiros

Pelo menos 198 concurso públicos e processos seletivos estão com mais de 19 mil vagas abertas em todo o país. As oportunidades são destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Os selecionados poderão disputar postos efetivos e temporários em prefeituras, câmaras, tribunais, governos estaduais, entre outros.

O Tribunal de Contas do Rio de Janeiro oferece o maior salário, podendo chegar a R$ 35.462 mensais. Os interessados podem se inscrever até as 18 horas desta sexta-feira, dia 2 de dezembro. São cinco vagas para procurador do Ministério Público de Contas.

Já no Tribunal de Contas do Espírito Santo, a remuneração é de R$ 33.689 para o cargo de conselheiro substituto. O prazo para se inscrever vai até 5 de janeiro de 2023. O órgão também está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher 20 oportunidades para auditor de controle externo, destinado a quem tem nível superior. Neste caso, os novos servidores terão ganhos de R$ 13.700 por mês. Os interessados podem se inscrever até 12 de dezembro.

O concurso para Guarda Municipal da Prefeitura de Vila Velha entra na reta final de inscrições. Os candidatos a uma das 60 vagas podem se inscrever até 5 de dezembro. Para participar do certame, é necessário ter o nível médio e idade entre 18 e 35 anos.