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Sine Móvel leva vagas de emprego a bairros na Serra

Van do emprego vai percorrer bairros do município a partir desta quarta-feira, 7 de agosto

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 15:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 ago 2019 às 15:02
Sine Móvel percorre bairro na Serra Crédito: Everton Nunes/ Prefeitura da Serra
Os moradores da Serra poderão conhecer as vagas de emprego disponíveis sem sair de seus bairros. A partir desta quarta-feira, dia 7 de agosto, o Sine Móvel vai levar as oportunidades de trabalho e os demais serviços que a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) oferece para bem perto do morador.
> Novos supermercados vão abrir 1.650 vagas de emprego no ES
De acordo com informações da prefeitura, uma vez por semana, sempre às quartas-feiras, o serviço estaciona em um bairro do município. O atendimento ocorre das 13 às 16 horas. Nesta quarta-feira, dia 7 de agosto, o Sine Móvel vai visitar o bairro Santo Antônio, na região de Serra-Sede.
A prefeitura informa que o objetivo do projeto é estar perto de quem precisa e facilitar a vida do trabalhador que quer conseguir um emprego. Além dos encaminhamentos às vagas, também são oferecidos agendamento para emissão de carteira de trabalho, agendamento para seguro-desemprego, inscrições para cursos de qualificação e orientação profissional.
Em 2018, o Sine Móvel visitou mais de 30 bairros diferentes. Foram mais de 1.500 pessoas atendidas, com 320 encaminhamentos ao mercado de trabalho e outros 420 para emissão da carteira de trabalho.
> Sine da Serra tem 198 vagas de emprego
Para fazer o cadastro e ser encaminhado às oportunidades, os interessados precisam apresentar RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho.
Mais informações: 3252-7406.
CONFIRA O CALENDÁRIO
Agosto
7: Santo Antônio (região Serra-Sede)
14: Serra Dourada III
21: Cidade Continental
28: Nova Almeida
Setembro
4: Palmeiras
11: Barcelona
> Leia mais sobre Concursos e Empregos 
 

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