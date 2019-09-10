Sine de Anchieta abre 24 vagas para trabalhar na área da Samarco

Planta industrial da Samarco, em Ubu Crédito: Fernando Madeira/arquivo

Sine de Anchieta , no Sul do Espírito Santo , está com 24 oportunidades para quem quer trabalhar na área da Samarco . O salário pode chegar a R$ 2,5 mil.

Há uma vaga para bombeiro civil líder, nove para bombeiro civil, 12 para instrumentista de precisão e duas para técnico em instrumentação. Há previsão de serem abertas novas oportunidades de trabalho para diversas áreas como mecânica, caldeiraria e soldagem.

Além de vagas para trabalhar na área da Samarco, o Sine tem outras oportunidades para quem mora no Sul do Estado.

Para se candidatar, é necessário levar o documento de identidade, currículo e comprovante de residência.

O Sine de Anchieta funciona das 8h às 17h na Casa do Cidadão, no centro da cidade. Mais informações: (28) 3536-3488.

CONFIRA AS VAGAS

Bombeiro civil líder

Vaga para trabalhar na área da Samarco, Ensino médio completo, curso na área de (bombeiro civil, condutor de veículos de urgência e emergência e reciclagem em dia), CNH D, o candidato teve ter experiência como bombeiro civil ou em função similar na área de atuação, Vaga exclusiva para moradores de Guarapari, Anchieta e Piúma.

Vaga: 1

Bombeiro civil

Vaga para trabalhar na área da Samarco, Ensino médio completo, curso na área de (bombeiro civil, condutor de veículos de urgência e emergência e reciclagem em dia), CNH D, o candidato teve ter experiência como bombeiro civil ou em função similar na área de atuação, Vaga exclusiva para moradores de Guarapari, Anchieta e Piúma.

Vagas: 9

Instrumentista de precisão

Vaga para trabalhar em Anchieta, tendo formação em Instrumentação ou automação ( manuseio de sensores indutivos de posição, pressão ou vazão, temperatura, nível e válvulas direcionais), Experiência comprovada em CTPS, exclusivo para moradores de Anchieta.

Vagas: 12

Técnico em instrumentação

Vaga para trabalhar em Anchieta, tendo formação em Instrumentação ou automação (manuseio de sensores indutivos de posição, pressão ou vazão, temperatura, nível, válvulas direcionais, mineração, manutenção e calibração, balanças integradoras, válvulas de controle, redes de comunicação em Profibus DP e Feldbus.), Experiência comprovada em CTPS, exclusivo para moradores de Anchieta.

Vagas: 2

OUTRAS VAGAS

Cabeleireiro

Vaga para trabalhar em Guarapari, Ensino médio completo, Experiência mínima de seis meses, não precisa de comprovação em CTPS, deve possuir MEI, Vaga exclusiva para moradores de Guarapari, Anchieta e Piúma.

Vagas: 2

Manicure

Vaga para trabalhar em Guarapari, Ensino médio completo, Experiência mínima de seis meses, não precisa de comprovação em CTPS, deve possuir MEI, Vaga exclusiva para moradores de Guarapari, Anchieta e Piúma.

Vaga: 1

Depilador de couros e peles

Vaga para trabalhar em Guarapari, Ensino médio completo, Experiência mínima de seis meses, não precisa de comprovação em CTPS, deve possuir MEI, Vaga exclusiva para moradores de Guarapari, Anchieta e Piúma.

Vaga: 1

Acabador de superfície (marmoaria)

Vaga para trabalhar em Guarapari, experiência comprovada em CTPS, escolaridade não exigida, Vaga exclusiva para moradores de Guarapari.

Vaga: 1