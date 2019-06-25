Shoppings da Grande Vitória abrem quase 50 vagas de emprego

Boa notícia para quem quer trabalhar no comércio. Três shoppings da Grande Vitória estão com 47 oportunidades de emprego abertas esta semana. As chances são para profissionais com ensino médio e os interessados devem procurar os centros de compras para deixar o currículo.
Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem ter mais de 18 anos e disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta-feira, incluindo finais de semana e feriados.
No Shopping Vitória, são 17 vagas para os cargos como vendedor, gerente, operador de caixa e salgadeiro. Somente na loja Shoulder, que tem inauguração prevista para o dia 11 de julho, são 11 cargos.
No Shopping Praia da Costa, a oferta é de 17 vagas. A maior parte das lojas exigem que os profissionais tenham experiência.
Também em Vila Velha, o Boulevard Shopping Vila Velha conta com 13 vagas, distribuídas por sete lojas. Para a Zizane há vaga para gerente e na Take Kids para recreadora. As demais são para vendedor.
CONFIRA OS CARGOS
Shopping Vitória
Currículo: Os interessados devem entrar na seção Mural de Vagas, disponível no site www.shoppingvitoria.com.br, para saber como se candidatar.
Vagas: São 17 chances para as seguintes lojas: Shoulder (11, sendo 8 para vendedor, 2 para estoquista, 1 para gerente de loja e 1 operador de caixa), Limits (1 para vendedor), Jheny Bolsas (2 para vendedora), El Rachid (2 para salgadeiro) e Inovathi (1 para vendedor).
Boulevard Vila Velha
Currículo: pode ser entregue no SAC
Vagas: São 13 oportunidades para as seguintes lojas: Balãozinho (1 para vendedora), Bintang (1 para vendedora), Ry Happy (2 para vendedor), Richards (3 para vendedor), Zizane (1 para vendedora e 1 para gerente), Take Kids (3 para recreadora) e O Boticário (1 para vendedora)
Shopping Praia da Costa
Currículo: pode ser cadastrado no site wwww.shoppingpraiadacosta.com.br, na aba “Fale Conosco”, há um link “Trabalhe Conosco”.
Vagas: 17 para as seguintes lojas: Euro Colchões (vendedora), UV Line (vendedora), Loucic (2 para vendedor), Sóbrancelhas (auxiliar de estética), Império dos Doces (vendedora), Hering (2 para vendedor), Renner (2 para fiscal de loja), Ariadne Nails (vendedora), Fuel (vendedor), O Boticário (consultora de vendas) e Garage Estética Automotiva (vendedor, aplicador de insulfilm, lavador de veículo e polidor automotivo).