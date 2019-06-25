  Shoppings da Grande Vitória abrem quase 50 vagas de emprego
Comércio

Shoppings da Grande Vitória abrem quase 50 vagas de emprego

Oportunidades são para cargos de vendedor, caixa, gerente, entre outras; interessados devem procurar os estabelecimentos

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 20:11

Diná Sanchotene

Boulevard Shopping Vila Velha abre 13 oportunidades esta semana Crédito: Arquivo/AG
Boa notícia para quem quer trabalhar no comércio. Três shoppings da Grande Vitória estão com 47 oportunidades de emprego abertas esta semana. As chances são para profissionais com ensino médio e os interessados devem procurar os centros de compras para deixar o currículo.
> Leroy Merlin abre 250 vagas de trabalho; veja como se inscrever
Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem ter mais de 18 anos e disponibilidade para trabalhar de segunda a sexta-feira, incluindo finais de semana e feriados.
No Shopping Vitória, são 17 vagas para os cargos como vendedor, gerente, operador de caixa e salgadeiro. Somente na loja Shoulder, que tem inauguração prevista para o dia 11 de julho, são 11 cargos.
No Shopping Praia da Costa, a oferta é de 17 vagas. A maior parte das lojas exigem que os profissionais tenham experiência.
> De vendedor a médico: mais de 700 vagas de emprego no ES
Também em Vila Velha, o Boulevard Shopping Vila Velha conta com 13 vagas, distribuídas por sete lojas. Para a Zizane há vaga para gerente e na Take Kids para recreadora. As demais são para vendedor.
CONFIRA OS CARGOS
Shopping Vitória
Currículo: Os interessados devem entrar na seção Mural de Vagas, disponível no site www.shoppingvitoria.com.br, para saber como se candidatar.
Vagas: São 17 chances para as seguintes lojas: Shoulder (11, sendo 8 para vendedor, 2 para estoquista, 1 para gerente de loja e 1 operador de caixa), Limits (1 para vendedor), Jheny Bolsas (2 para vendedora), El Rachid (2 para salgadeiro) e Inovathi (1 para vendedor).
Boulevard Vila Velha
Currículo: pode ser entregue no SAC
Vagas: São 13 oportunidades para as seguintes lojas: Balãozinho (1 para vendedora), Bintang (1 para vendedora), Ry Happy (2 para vendedor), Richards (3 para vendedor), Zizane (1 para vendedora e 1 para gerente), Take Kids (3 para recreadora) e O Boticário (1 para vendedora)
Shopping Praia da Costa
Currículo: pode ser cadastrado no site wwww.shoppingpraiadacosta.com.br, na aba “Fale Conosco”, há um link “Trabalhe Conosco”.
Vagas: 17 para as seguintes lojas: Euro Colchões (vendedora), UV Line (vendedora), Loucic (2 para vendedor), Sóbrancelhas (auxiliar de estética), Império dos Doces (vendedora), Hering (2 para vendedor), Renner (2 para fiscal de loja), Ariadne Nails (vendedora), Fuel (vendedor), O Boticário (consultora de vendas) e Garage Estética Automotiva (vendedor, aplicador de insulfilm, lavador de veículo e polidor automotivo).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos (ES) Vagas (ES)
Recomendado para você

Gabriela Sartório foi atropelada na terça-feira (21), quando estava andando de bicicleta na Avenida Norte-Sul
Ciclista fica em coma após ser aatingida por carro na Avenida Norte Sul em Vitória
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: conheça a história do Santo retratada em livros
Tiradentes foi morto após organizar movimento contra pagamentos de impostos abusivos
Entre o veneno e a forca: Tiradentes, Platão e a política da morte exemplar

