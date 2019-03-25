Semana começa com quase mil vagas abertas no Espírito Santo

O Sine Estadual, ligado ao governo, está com 240 oportunidades Crédito: Fernando Madeira

A notícia é boa para quem busca emprego de carteira assinada. É que a semana começa com 973 vagas de emprego no Espírito Santo. Há cargos para nutricionista, fisioterapeuta, confeiteiro, auxiliar administrativo, entre outros, além de de estágios.

Os interessados devem ir até uma das agências, portando documentos pessoais. Os que atenderem os pré-requisitos serão encaminhados para entrevistas.

É importante lembrar que as vagas são atualizadas diariamente, ou seja, podem sofrer alterações na quantidade. Há chances para todos os níveis de escolaridade.

O Sine Estadual, ligado ao governo, está com 240 oportunidades.

PREFEITURAS

A Agência do Trabalhador de Cariacica reúne 311 vagas, sendo 70 para pessoas portadoras de deficiência. Entre as oportunidades, estão vagas para açougueiro e auxiliar de cozinha (para hamburgueria em shopping).

Já a Agência do Trabalhador de Vitória abre a semana com 203 vagas. A maior quantidade é para os cargos de açougueiro, pizzaiolo e padeiro. No Sine da Serra, são 85 oportunidades.

O Sine de Vila Velha inicia com 134 chances de emprego. As vagas são para confeiteiro, auxiliar de cozinha e técnico em segurança do trabalho. Além disso, os estudantes devem ficar atentos. Há estágios para administrador de empresas e administrador de recursos humanos.

CONFIRA AS OPORTUNIDADES

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Acabador de mármore e granito (1); açougueiro (14); borracheiro (1); confeiteiro (16); enfermeiro (2); gerente de loja e supermercado (1); lanterneiro de automóveis (reparação) (1); manicure (4); marceneiro (1); mecânico de automóvel (1); motorista de ônibus urbano (1); padeiro (13); pintor de automóveis (2); pizzaiolo (13); professor de língua inglesa (1); representante comercial autônomo (41); técnico em enfermagem (4); técnico de manutenção elétrica (2); auxiliar administrativo (1); técnico de refrigeração (instalação) (1); mecânico de ar-condicionado e refrigeração (1); mecânico de auto em geral (1); auxiliar de pintor de automóveis (2); mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1); auxiliar administrativo (estágio) (1); auxiliar de contabilidade (estágio) (2); operador de ponte rolante (2); administrador de empresas (estágio) (1); administrador de recursos humanos (estágio) (1); tecnólogo em segurança do trabalho (estágio) (1); engenheiro mecânico (1); auxiliar de técnico de instalações eletromecânicas (1)

Vagas para pessoas portadoras de deficiência: ajudante de cozinha (4); ajudante de eletricista (2); técnico em segurança no trabalho (10); telefonista (4); auxiliar administrativo (20); sorveteiro (4); recepcionista atendente (10); auxiliar de cozinha (12); operador de vendas (lojas) (1);

SINE SERRA

Vagas: Auxiliar de contabilidade (estágio) (2); auxiliar de linha de produção (5); analista de marketing (estágio) (1); biomédico (1); confeiteiro (1); enfermeiro (2); fisioterapeuta (1); mecânico de ar condicionado e refrigeração (1); mecânico de suspensão (1); motorista de micro ônibus e mini vans (1); representante comercial autônomo (41); porteiro (1); porteiro industrial (5); professor de alemão (1); professor de educação física (hidroginástica (1); técnico de enfermagem (4); técnico de sistemas audiovisuais (1); técnico de refrigeração (1)

Vagas para pessoas portadoras de deficiência: ajudante de eletricista (2); empacotador, a mão (2); operador de depósito (1); montador de andaimes (5); supervisor de compras (1).

SINE VILA VELHA

Vagas: Açougueiro (7); administrador de empresas (estágio) (1); administrador de recursos humanos (estágio) (1); auxiliar de linha de produção (1); caldeireiro de manutenção (1); confeiteiro (7); expedidor de mercadorias (1); marceneiro (1); mecânico de auto em geral (1); operador de vendas (1); padeiro (7); padeiro de fachada (6); pizzaiolo (7); professor de inglês (1); reparador de aparelhos eletrônicos (exceto imagem e som) (5); sorveteiro (comércio) (4); técnico em segurança do trabalho (10); técnico mecânico em ar condicionado (1); Vagas para pessoas portadores de deficiência: auxiliar administrativo (20); auxiliar de cozinha (12); contínuo (26); recepcionista atendente (10); técnico em segurança do trabalho (10)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Açougueiro (supermercado) (02); ajudante de cozinha (hotel) (01); auxiliar de cozinha (hamburgueria shopping) (05); auxiliar de auxiliar de operações (01); balanceiro (01); balconista de farmácia (drogaria) (01); balconista de padaria (03); caixa (hamburgueria shopping (05); camareira de hotel (01); cobrador (transporte coletivo) (16); confeiteiro (supermercado) (01); conferente (logística (01); consultor de vendas (imobiliária) (20); consultor de vendas júnior (01); cortador de tecido (02); estágio de ensino médio (07); estágio de técnico em administração (01); estágio em marketing (01); estágio superior em administração (02); executor-carga e descarga (10); farmacêutico (01); fiscal de prevenção e perdas (hipermercado) (02); instalador de TV a cabo, internet e telefone (comércio) (20); motorista de ônibus (transporte coletivo) (05); nutricionista (01); operador de produção (05); operador de telemarketing ativo (20); pizzaiolo (01); preparadores de bebidas (05); representante de atendimento (30); técnico em enfermagem (20);

Vagas para pessoas portadoras de deficiência: ajudante de obras (construção civil) (03); auxiliar (transportadora) (03); auxiliar de cozinha (01); auxiliar de marketing (01); empacotador (01); operador de máquinas de sorvete (02); operador de telemarketing (20); pedreiro (construção civil) (03); promotor de vendas (02); representante de atendimento (20).

SINE ANCHIETA

Vagas: Vendedor externo (01); assistente de produção (01). auxiliar de serviços gerais (01); mecânico de máquinas (01); engenheiro mecatrônico (01); instrutor de pilates (01); motorista de caminhão de cimento (01); motorista de caminhão espargidor (01); motorista plataforma (01); trocador de óleo automotivo (01); operador de motoniveladora (03); operador de rolos (05)

SINE ARACRUZ

Vagas: Montador de andaime (01); supervisor de vendas comercial (01); mecânico de ônibus (01); empregada doméstica diarista (01); técnico em segurança do trabalho (06); motorista operador de equipamento guinar (01);

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Acabador de mármore e granito (01); analista financeiro (01); analista de fiscal (01); auxiliar de cozinha (01); auxiliar de produção (05); consultor de vendas (01); costureira (01); classificador de chapas (01); garçom (01); operador de empilhadeira (01); operador de escavadeira (01); pizzaiolo (01); recepcionista (01); resinador (01); torneiro mecânico (01); vendedor interno (01); vendedor pracista (01)

AGÊNCIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Confeiteiro (01); cortador de pedras (03); eletromecânico (01); mecânico diesel (01)

SINE COLATINA

Vagas: Artífice (01); auxiliar de padeiro (02); padeiro (02); confeiteiro (02); auxiliar de produção de padaria (02); estoquista (02); caixa (02); auxiliar administrativo (02); auxiliar de compras (02); fiscal de loja (02); auxiliar de serviços gerais (02); engenharia de veículos (estágio) (01); operador de empilhadeira (01); mecânico de motor diesel (01); serralheiro (10)

SINE LINHARES

Vagas: Auxiliar financeiro (01); borracheiro (05); conferente (02); fiscal de campo (04); instrutor de alongamento (02); instrutor de manicure (02); maçariqueiro (12); mecânico de trator de pneu (04); operador de ponte rolante (02); vendedor externo (03); supervisor do varejo (02); vidraceiro (02)

Vaga para pessoas portadoras de deficiência: auxiliar de limpeza (01)

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Auxiliar de pizzaiolo (01); fonoaudiólogo (07); técnico em alimentos (01); trabalhador rural (01); pedreiro (04); carpinteiro (03); auxiliar de cartório (estágio) (01); atendente (01); vendedor pracista (01);

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Atendente de recepção (02); caseiro (01); costureira (01); consultor de vendas (02); mecânico automotivo (02); enfermeiro (03); vendedor ambulante (05); vendedor corporativo (04)