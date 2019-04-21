Semana começa com mais de 900 vagas de emprego no ES

Crédito: Ana Volpe/Agência Senado

A semana começa com 913 vagas para quem quer conseguir um emprego com carteira assinada. Os interessados devem procurar uma das agências de emprego no Espírito Santo, sem se esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades estão disponíveis para todos os níveis de escolaridade. É bom lembrar que as vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Nas agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, são 114 chances disponíveis nas agências de Cariacica, Colatina, Linhares e Nova Venécia. Há cargo para consultor de vendas, pintor de automóveis, padeiro, motorista, técnico de segurança do trabalho, auxiliar de limpeza, técnico em informática, entre outros.

Prefeituras

Já no Sine de Vila Velha a semana começa com 177 vagas. A maior oferta é para o cargo de atendente de telemarketing com 140 chances.

No Sine da Serra, são 279 cargos nos mais diversos cargos. Do total de oportunidades, 73 são destinadas a pessoas com deficiência. A Agência do Trabalhador de Cariacica oferece 302 chances, enquanto que a unidade de Vitória 41 vagas.

CONFIRA AS VAGAS

SINE CARIACICA

Vagas: Arrematadeira (1), auxiliar de pintor de automóveis (1), cortador, a mão (0), consultor de vendas (3), costureira em geral (1), mecânico manutenção de caminhão (1), pintor de automóveis (2) e vendedor de plano de saúde (2).

SINE DE COLATINA

Vagas: Auxiliar administrativo PCD (5), auxiliar de padeiro (2), padeiro (2), confeiteiro (2), auxiliar de compras (2), estágio engenharias de alimentos (2), eletricista de veículos (1), mecânico de motor diesel (1), auxiliar de confeiteiro (1), auxiliar de pré-pesagem (1), chapeiro (1), padeiro de pães especiais (1), pizzaiolo (1), supervisor de produção (1), auxiliar de compras ((1), vigia PCD (1), servente PCD (2), encarregado de serviços ambientais (1), auxiliar de estoque (1), auxiliar de refrigeração (1), técnico de refrigeração (1), motorista de micro-ônibus/Van (1), motorista de caminhão munk (1), técnico de segurança no trabalho (1), auxiliar administrativo (1), ajudante de via permanente (1), operador de maquinas (1), representante comercial (1) e balconista (1).

SINE LINHARES

Vagas: Açougueiro (2), assistente operacional (1), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de produção (1), auxiliar de almoxarifado (1), auxiliar de campo (1), bitolador (1), circuleiro (1), coordenador pedagógico (1), eletromecânico (1), gerente comercial (1), lavador de veículos (1), mecânico de automóvel (2), mecânico de bicicleta (1), motoboy (1), nutricionista (1), oOperador de carregadeira (4), operador de empilhadeira (1), operador de empilhadeira PCD (1), operador especializado de movimentação de cargas (1), operador de furadeira (1), operador de transpaleteira (2), operador de groa (1), serrador (1), supervisor do varejo (2), técnico de edificações (1), técnico em instalação de alarme (1), tosador (1), vendedor externo (4) e vidraceiro (2).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Estampador (1), fonoaudiólogo (5), auxiliar administrativo (1), mecânico automotivo (1), técnico em refrigeração (1), técnico em alimentos (1), técnico em informática (1), operador de caixa (2), garçom (1), churrasqueiro (1), vigia PCD (1), auxiliar de administrativo PCD (3), conferente PCD (2) e servente PCD (1).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Armador de ferros (1), atendente de telemarketing (140), cabeleireiro escovista (2), churrasqueiro (2), consultor de vendas (1), eletrônico de manutenção (1), encarregado de construção civil e manutenção (2), encarregado de obras (2), encarregado de padaria (1), gerente de restaurante (2), instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (1), manicure (1), montador de móveis de madeira (4), pizzaiolo (2), professor de creche (1) e representante comercial autônomo (14). 3

SINE DA SERRA

Vagas: Analista de marketing - estágio (1), auxiliar de orientação pedagógica - estágio (1), assistente de vendas (1), atendente de telemarketing (80), biomédico (1), borracheiro (2), costureira em geral (2), costureira na confecção em série (5), costureira de máquina reta (5), cortador de roupas (2), confeiteiro (2), designer de produto (2), embalador, a mão (1), encarregado de padaria (1), gerente de captação (5), gerente de frota (1), fisioterapeuta (1), lanterneiro de automóveis (1), montador automóveis (1), motorista operador de betoneira (4), operador de bomba de concreto (2), operador de máquina corte e dobra (1), representante comercial autônomo (32), professor de inglês (1), pintor de automóveis (1), pizzaiolo (4), técnico de refrigeração (1), vendedor porta porta (41) e vendedor de serviços (4).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de linha de produção (5), atendente de telemarketing (40), auxiliar de estoque (1), analista financeiro (1), embalador, a mão (10), montador de andaimes (3), operador de caxa (1), técnico em manutenção de equipamentos de informática (1), serventes de obras (10) e supervisor de compras (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Açougueiro (1), ajudante de cozinheira (1), ajudante de mecânico (1), almoxarife (1), aplicador de insulfilm (1), apontador de obras (1), arte finalista (1), assistente administrativo (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de estoque (1), auxiliar de expedição (1), auxiliar de lanternagem (1), auxiliar de lavanderia (1), auxiliar de manutenção predial (1), auxiliar de serviços gerais (11), avaliador de veículos (1), balanceiro (1), balconista de farmácia (1), balconista de padaria (4), borracheiro (1), camareira (5), confeiteiro (1), consultor de vendas (17), consultor de vendas júnior (3), cortador de tecido (2), cozinheira (2), encarregado de equipe de limpeza na área da saúde (1), enfermeiro (2), engenheiro de produção (1), estágio de ensino médio (7), estágio de técnico em administração (1), estágio superior em administração, contábeis, marketing ou TI (1), estágio superior de administração (2), farmacêutico (1), fiscal de prevenção e perdas (2), instalador de redes de proteção (1), instalador de som e acessórios (1), instalador de tv a cabo, internet e telefone (15), mecânico de veículos pesados (1), mecânico veicular (2), montador de estruturas de carretas (1), motorista (5), motorista de entrega (2), motorista de ônibus (5), nutricionista (1), operador de empilhadeira (2), operador de maquina - pá carregadeira (1), operador de telemarketing (1), operador de telemarketing ativo (20), padeiro (1), pizzaiolo (1), plotador de veículos (1), recepcionista bilingue (1), repositor (1), representante de atendimento (30), salgadeira (1), serralheiro (1), servente de limpeza (5), supervisor de manutenção (1), supervisor de rota (2), técnico de enfermagem (2), técnico de segurança do trabalho (1), técnico em edificações (1), técnico segurança do trabalho (1), terapeuta ocupacional (1), tosador (1), vendedor de veículos (1) e vendedor externo (3).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar administrativo (3), auxiliar de armazém (1), auxiliar de atendimento (1), auxiliar de cozinha (2), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar operacional (5), auxiliar serviços administrativos (20), empacotador (1), motorista (1), operador de máquina de sorvete (1), operador de telemarketing (1), operador de telemarketing ativo (20), promotor de vendas (2), representante de atendimento (45), técnico financeiro (1) e vendedor externo (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA