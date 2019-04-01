Semana começa com 994 vagas de emprego abertas no Espírito Santo

O candidato que cumprir os requisitos é encaminhado para a entrevista na empresa que oferece a vaga Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo

Está em busca de um emprego com carteira assinada, ou um estágio? Então se liga no . A semana começa com 994 vagas de emprego, estágio e também para menores aprendizes em todo o Espírito Santo. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência.

As agências informam que as vagas são atualizadas diariamente. Ou seja, podem sofrer alterações no número e nas oportunidades. Portanto, é preciso ficar atento! Os interessados devem levar os documentos pessoais até uma das agências. O candidato que cumprir os requisitos é encaminhado para a entrevista na empresa que oferece a vaga.

Há cargos para atendente de telemarketing, confeiteiros, auxiliar administrativo, entre outros.

A unidade Estadual do Sine Estadual está com 260 oportunidades abertas.

Prefeituras

O destaque é para a Agência do Trabalhador de Cariacica, com 280 vagas, sendo 89 para pessoas portadoras de deficiência.

Já na agência da Capital, a semana inicia com 170 novas oportunidades. Há vagas para fisioterapeuta geral, pizzaiolo, costureiro na confecção em série, entre outros.

No Sine da Serra, há 125 vagas e, dessas, 21 são destinadas às pessoas portadoras de deficiência. Há oportunidades para açougueiro, biomédico, designer de produtos, entre outras opções.

VEJA AS OPORTUNIDADES

Agência do Trabalhador de Vitória

Arrematadeira (4); borracheiro (1); confeiteiro (8); consultor de vendas (1); costureira de máquina de máquina overloque (2); fisioterapeuta geral (1); gerente de loja e supermercado (1); lanterneiro de automóveis (reparação) (1); marceneiro (1); mecânico de refrigeração (1); pintor de automóveis (2); pizzaiolo (6); representante comercial autônomo (46); técnico de manutenção elétrica (2); vendedor interno (1); encarregado de padaria (1); analista de marketing (1); montador de automóveis (1); analista de suporte de sistema (2); técnico mecânico em ar condicionado (1); biomédico (1); mecânico de ar-condicionado e refrigeração (1); técnico em fibras ópticas (1); operador de máquinas especiais em conservação de via permanente (trilhos) (1); conferente de mercadoria (exceto carga e descarga) (1); engenheiro de produção (2); costureiro na confecção em série (5); mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1); cortador, a mão (1).

Vagas para pessoas portadoras de deficiência: ajudante de eletricista (2); auxiliar de limpeza (14); auxiliar de linha de produção (5); embalador, a mão (1); montador de andaimes (edificações) (7); auxiliar administrativo (5); sorveteiro (4); técnico em manutenção de equipamentos de informática (1); auxiliar de cozinha (12); operador de vendas (lojas) (1).

Sine Serra

Ajudante de pátio (5); ajudante de carga e descarga de mercadoria (5); ajudante de açougueiro (1); analista de marketing (estágio) (1); analista de suporte de sistema (2); assistente de logística de transporte (1); arrematadeira (4); açougueiro (4); costureira na confecção em série (5); costureira de máquina reta (10); encarregado de padaria (1); engenheiro de produção (2); embalador, a mão (2); gerente de produção (1); gerente de captação (5); fisioterapeuta (1); marceneiro (1); técnico de ar condicionado e refrigeração (1); mecânico de automóveis e caminhões (1); motorista operador de betoneira (4); motorista de caminhão (1); operador de bomba de concreto (2); representante comercial autônomo (41); repositor de mercadoria (2); professor de alemão (1); professor de educação física (hidroginástica) (1); pizzaiolo (2); técnico em manutenção elétrica (1); técnico de planejamento (2); vendedor de serviços (2); técnico de refrigeração (1)

Vagas para pessoas portadoras de deficiência: ajudante de eletricista (2); auxiliar administrativo (6); auxiliar de linha de produção (5); embalador, a mão (1); montador de andaimes (5); técnico em manutenção de equipamentos de informática (1); supervisor de compras (1).

Sine Vila Velha

Auxiliar de cozinha (12); auxiliar de limpeza (14); mecânico auto em geral (2); representante comercial autônomo (5); sorveteiro (comércio varejista) (4);

Agência do trabalhador de Cariacica

Menor aprendiz (04); açougueiro (01); analista de projetos (hospital) (01); auxiliar de expedição (logística)(01); auxiliar de manutenção predial (hotel) (01); auxiliar de serviços gerais (padaria) (02); balanceiro (01); camareira de hotel (01); cobrador (transporte coletivo) (05); confeiteiro (01); consultor de vendas (20); cortador de tecido (02); estágio de ensino médio (07); estágio superior (01); estágio superior de administração (02); farmacêutico (drogaria) (01); farmacêutico (hospital) (03); instalador de som e acessórios (comércio) (01); instalador de tv a cabo, internet e telefone (20); mecânico veicular (02); motorista carreteiro (05); motorista de ônibus (05); nutricionista (01); operador de máquina varredeira (01); operador de máquina-garra (01); operador de telemarketing ativo (20); padeiro (supermercado) (01); pizzaiolo (supermercado) (01); promotor de vendas (02); representante de atendimento (telecomunicação) (20); salgadeira (01); salgadeira (lanchonete) (01); supervisor de produção (01); supervisor de rota (02); técnico em enfermagem (hospital) (21); técnico em segurança do trabalho (01); vendedor externo (comércio) (02); vendedor externo de software (01);

Vagas para pessoas portadoras de deficiência: ajudante de obras (03); ajudante geral (01); almoxarife (prestadora de serviços) (02); auxiliar (transportadora) (05); auxiliar de armazém (01); auxiliar de serviços gerais (prestadora de serviços) (15); operador de telemarketing (ativo) (20); pedreiro (construção civil)(03); promotor de vendas (distribuidora) (02); representante de atendimento (telecomunicação) (20); técnico financeiro (01); vendedor externo (01).

Sine Anchieta

Operador de injetora plástica (01); operador e máquina de serigrafia (01); representante comercial autônomo (11); mecânico de máquinas (01); engenheiro mecatrônico ou de produção (01); instrutor de pilates (01); trocador de óleo automotivo (01); operador de rolos (05)

Sine Aracruz

Cadista (03); projetista (03); pintor iratani (05); técnico em refrigeração (01); auxiliar de marceneiro (01); marceneiro (01); analista de SMS (01)

Sine Barra de São Francisco

Acabador de mármore e granito (01); auxiliar de cozinha (01); auxiliar de produção (05); consultor de vendas (01); costureira (01); classificador de chapas (01); empregada doméstica (01); engenheiro de produção (01); garçom (01); mecânico de veículos a diesel (01); operador de empilhadeira (01); operador de escavadeira (01); pizzaiolo (01); recepcionista (01); torneiro mecânico (01); vendedor pracista (01);

Vagas para pessoas portadoras de deficiência: Vagas para pessoas portadoras de deficiência: auxiliar de produção (03)

Sine Agência Cachoeiro de Itapemirim

Confeiteiro (01); técnico de refrigeração (01);

Sine Colatina

Auxiliar administrativo (01); auxiliar de padeiro (02); padeiro (02); confeiteiro (02); auxiliar de departamento pessoal (02); auxiliar de compras (02); fiscal de loja (02); engenheiro de alimentos (estágio) (02); eletricista de veículos (01); mecânico de motor a diesel (01)

Vagas para pessoas portadoras de deficiência: auxiliar administrativo (05)

Sine Linhares

Auxiliar administrativo (01); auxiliar de campo (02); auxiliar de obras (06); auxiliar de produção (20); borracheiro (05); cortador de roupa (01); cozinheira (01); fiscal de campo (04); gerente de oficina (01); instrutor de alongamento (02); instrutor de cabeleireiro (02); instrutor de manicure (02); instrutor de maquiagem (03); lanterneiro (01); lubrificador de veículo e máquinas agrícolas (02); maçariqueiro (06); mecânico de automóvel (02); mecânico de colhedora (01); mecânico de Mercedes (04); mecânico de motor a diesel (01); mecânico de trator de pneu (04); montador de estátua metálica (02); motorista de caminhão (02); operador de carregadeira (04); operador especializado de movimentação de cargas (01); operador de grua (01); operador de ponte rolante (02); sinaleiro (01)

Sine São Mateus

Agente digital (01); auxiliar de departamento de pessoal (01); acadêmico de enfermagem (01); borracheiro de máquina florestal (01); caseiro (01); costureira (01); consultor de vendas (01); enfermeiro (03); técnico em enfermagem (04); manicure unha em gel (01); mecânico automotivo (02); mecânico montador (02); nutricionista (01); retificador de eixo (01); retificador de eixo de cabeçote veicular (01); representante comercial (10); supervisor de perecíveis (01); vendedor ambulante (05).

Vagas para pessoas portadoras de deficiência: auxiliar administrativo (01); auxiliar de escritório (10)