Semana começa com 822 vagas de emprego no ES

Oportunidades de trabalho para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Marcelo Casal | Agência Brasil

A semana começa com 822 vagas nas agências de emprego de todo o Estado. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e para profissionais com ou sem experiência. Quem atende aos requisitos das empresas é a encaminhado para entrevista.

As vagas são atualizadas diariamente e podem se retiradas do sistema sem aviso prévio.

Nas agências do Sine estadual, a oferta é 206 chances nesta segunda-feira. Já na Agência do Trabalhador de Cariacica são 285 oportunidades, quanto que no Sine da Serra, 240.

Em Vitória e Vila Velha são 30 e 61 vagas, respectivamente.

CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO

SINE ANCHIETA

Vagas: Tratorista (3), operador de rolo (3), auxiliar administrativo (3), gredista (3), professor de spinner (1) e vendedor externo (20).

SINE ARACRUZ

Vagas: Analista fiscal (2), vendedor de móveis (1), vendedor de móveis (1), recepcionista (1) e gerente fiscal (1).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), ajudante de obras (1), armador (1), assistente administrativo (1), analista financeiro (1), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de limpeza (1), carpinteiro (1), classificador de chapas (1), comprador (1), consultor de vendas (1), cortador de pedras (1), empregada doméstica (1), garçom (1), instalador de antenas de televisão (1), marmorista (1), operador de escavadeira (1), promotor de vendas (1), recepcionista PCD (1), salgadeiro (1), soldador (1), técnico agrícola (1), torneiro mecânico (1) e tosador de animais domésticos (1).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Acabador de pedras (3), confeiteiro (1), cortador de pedras (3) e encarregado de auxiliar de limpeza (1). 3

SINE CARIACICA

Vagas: Capoteiro (1), cortador (1), designer de produto (1), designer gráfico (1), mecânico de automóvel (2), mecânico de motor a diesel (1), motorista de caminhão PCD (1), operador de vendas PCD (1), representante comercial (1) e vendedor porta a porta (1).

SINE COLATINA

Vagas: Soldador (1), costureira de máquina reta (1), técnico de segurança do trabalho (1), serralheiro (10), leiturista (4), caldereiro (1), laboratorista de material de construção (1) e encarregado de produção (2).

SINE LINHARES

Vagas: Analista de logística (1), almoxarife (7), assistente de vendas (2), assistente administrativo (1), auxiliar de departamento pessoal (1), bitoleiro (1), capoteiro (1), circuleiro (1), controlador de pragas (1), churrasqueiro (1), encarregado de manutenção de caminhão (1), eletricista de carreta (1), mecânico de caminhão (1), mecânico de colhedora (1), mecânico de motor a diesel (1), nutricionista (1), operador de máquinas industriais (1), operador de rolo compactador liso cat cabinado (3), operador de rolo compactador pata cat cabinado (3), recepcionista atendente (1), serrador (1), serralheiro (2), supervisor técnico de vendas e merchandising (1), vendedor externo (5), vendedor interno/externo (10) e vidraceiro (3).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Analista financeiro (1), estampador (1), vendedor pracista (1), vendedor externo (1), vendedor interno (1), mecânico automotivo (2) e cuidadora (1).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Auxiliar de arquivo (5), auxiliar administrativo (1), auxiliar de cozinha (1), borracheiro de máquina florestal (1), copeira (1), cabeleireiro (1), costureira (1), cozinheiro (1), digitalizador (3), impressor offset mono (1), manicure (1), manicure unha em gel (1), marinheiro auxiliar de convés (1), mecânico automotivo (2), mecânico de refrigeração (1), oficial polivalente (1), operador de caixa PCD (1), porteiro (8), retificador de eixo (1), recepcionista (4), retificador de eixo de cabeçote veicular (1), soldador (15), técnico em mecânica (2), técnico de segurança do trabalho (2), tosador (1), vendedor corporativo (1) e vendedor externo (3).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Açougueiro (5), ajudante de cozinha (1), ajudante de padeiro (2), assistente de faturamento (8), auxiliar de escrita fiscal (1), auxiliar de TI (1), balconista de farmácia (1), balconista de padaria (2), borracheiro (1), camareira de hotel (1), cobrador (10), comprador (2), confeiteiro (2), consultor de vendas (20), consultor de vendas júnior (2), desinsetizador (1), embalador (2), estágio de ensino médio (8), estágio de técnico em administração (2), estágio em ciências contábeis (1), estágio superior de administração (2), farmacêutico (3), fiscal de prevenção e perdas (2), fresador (2), gerente de manutenção industrial (1), instalador de som e acessórios (1), instalador de tv a cabo, internet e telefone (20), mecânico de motos (1), mecânico veicular (1), moleiro (1), motorista carreteiro (10), motorista de ônibus (10), nutricionista (1), operador de máquina-garra (1), operador de telemarketing ativo (20), padeiro (4), pintor automotivo (1), pizzaiolo (2), promotor de vendas (2), repositor (2), representante de atendimento (35), supervisor de produção (1), supervisor industrial (1), técnico em nutrição (1), técnico de enfermagem (1), técnico de imobilização (1), técnico instalador (2), técnico segurança do trabalho (1) e, vendedor externo (4).

Vagas para pessoas com deficiência: auxiliar (3), auxiliar administrativo (3), auxiliar de atendimento (1), auxiliar de armazém (1), auxiliar de cozinha (2), auxiliar de marketing (1), auxiliar de serviços gerais (3), conferente (1), conferente de mercadorias (1), empacotador (1), movimentador de mercadorias (2), operador de atendimento (2), operador de máquinas de sorvete (2), operador de telemarketing ativo (20), promotor de vendas (2), representante de atendimento (25) e vendedor externo (1).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Administrador de empresas PCD (1), administrador de recursos humanos PCD (1), auxiliar administrativo PCD (1), auxiliar de cozinha PCD (12), cabeleireiro (1), empregado doméstico nos serviços gerais (1), instalador de aparelhos (3), instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (1), manicure (2), mecânico de automóveis (1), montador de máquinas de terraplenagem (2), operador de telemarketing ativo PCD (20), pedreiro (6), reparador de aparelhos eletrodomésticos (1), sorveteiro PCD (4), técnico automotivo (1), técnico de refrigeração (1), tecnólogo em segurança do trabalho PCD (1).

SINE DA SERRA

Vagas: Auxiliar administrativo (1), atendente de telemarketing (50), ceramista - azulejo (5), coordenador de vendas (1), costureira em geral (10), cortador de roupas (2), dedetizador (1), operador de pá carregadeira (1), representante comercial autônomo (30), vendedor de serviços (2), vendedor porta a porta (30), supervisor de manutenção e reparação de veículos (1) e sushiman (1).

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de limpeza (50), atendente de telemarketing (50) e embalador, a mão (5).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Atendente de lanchonete (2), auxiliar de limpeza PCD (3), confeiteiro (1), costureira em geral (1), embalador, a mão PCD (6), empregado doméstico nos serviços gerais (1), serralheiro (1), instalador de antenas de televisão (11), porteiro PCD (1), auxiliar de serviços no aeroporto PCD (2), programador de computador (1).