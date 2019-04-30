Semana começa com 755 oportunidades de emprego

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Divulgação

A semana começa com 755 vagas de emprego em todo o Espírito Santo. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e para profissionais com ou sem experiência. Os interessados devem procurar uma das agências, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

É preciso ficar atento, porém, a um detalhe: com o feriado de Nossa Senhora da Penha, ontem, e Dia do Trabalho, amanhã, algumas unidades podem estar fechadas hoje. Em Vitória e Cariacica, foi decretado ponto facultativo. Já a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda informou que todos os Sines estaduais funcionarão normalmente: Anchieta, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Nova Venécia e São Mateus.

As vagas das agências de emprego são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

O Sine estadual começa a semana com 156 vagas. Há oportunidades para manicure e pedicure, churrasqueiro, engenheiro civil, garçom, recepcionista, salgadeiro, auxiliar de limpeza, entre outros.

A Agência do Trabalhador de Cariacica está com 315 vagas abertas, das quais 104 para pessoas com deficiência. As chances são para motorista carreteiro (15), motorista de ônibus (15), operador de telemarketing ativo (30), representante de atendimento (40), vendedor externo (02), mecânico veicular (02) entre outras.

No Sine de Vila Velha, a oferta é de 273 vagas. A maior oferta é para o cargo de atendente de telemarketing, com 140 chances. E na Agência do Trabalhador de Vitória, são 11 oportunidades.

CONFIRA AS VAGAS

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Fisioterapeuta (2), vendedor de plano de saúde (1), vendedor porta a porta (1), vigilante PCD (1), representante técnico de vendas (4), porteiro PCD (1) e mecânico de manutenção de ar condicionado (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Jovem aprendiz (2), auxiliar de cabeleireira - colorista (1), açougueiro (1), ajudante de cozinha (1), ajudante de mecânico (1), almoxarife (1), aplicador de insulfilm (1), arte finalista (1), artífice de manutenção predial (1), assistente administrativo (2), auxiliar de estoque (1), auxiliar de expedição (2), auxiliar de lanternagem (1), auxiliar de manutenção (1), avaliador de veículos (1), balanceiro (1), balconista de farmácia (1), camareira (6), confeiteiro (1), consultor de vendas (15), consultor de vendas júnior (3), cozinheira (2), encarregado de equipe de limpeza na área da saúde (1), enfermeiro (1), enfermeiro CME (1), engenheiro de produção (1), estágio de ensino médio (7), estágio de técnico em administração (1), estágio superior de administração (3), farmacêutico (1), fiscal de loja - segurança (1), fiscal de prevenção e perdas (2), instalador de redes de proteção (1), instalador de som e acessórios (1), instalador de tv a cabo, internet e telefone (15), mecânico de carreta (1), mecânico de veículos pesados (1), mecânico veicular (2), montador de estruturas de carretas (1), motorista carreteiro (15), motorista de entrega (1), motorista de ônibus (15), nutricionista (1), operador de empilhadeira (1), operador de pá carregadeira (1), operador de telemarketing (1), operador de telemarketing ativo (30), padeiro (1), pintor de carreta (1), pizzaiolo (1), plotador de veículos (1), recepcionista bilingue (1), representante de alimento (40), salgadeira (1), serralheiro (1), supervisor de manutenção (1), técnico de enfermagem (2), técnico de segurança do trabalho (1), técnico em edificações (1), terapeuta ocupacional (1), tosador (1), vendedor de veículos (1) e vendedor externo (3).

Vagas para pessoas com deficiência: auxiliar administrativo (2), auxiliar de armazém (1), auxiliar de cozinha (2), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar operacional (5), auxiliar de serviços administrativos (20), empacotador (1), motorista (1), operador de máquina de sorvete (1), operador de telemarketing (1), operador de telemarketing ativo (20), promotor de vendas (2), representante de atendimento (45), técnico financeiro (1) e vendedor externo (1).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Analista administrativo (1), atendente de telemarketing (140), auxiliar administrativo (1), auxiliar administrativo PCD (10), auxiliar de limpeza PCD (10), auxiliar de limpeza PCD (5), consultor de vendas (1), eletrônico de manutenção (1), embalador, a mão (60), instalador de aparelhos telefônicos (7), instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (1), marceneiro (1), montador de móveis de madeira (4), passadeira de peças confeccionadas (1), pedreiro PCD (5), pizzaiolo (2), polidor de veículos (1), porteiro PCD (5), professor de inglês (1), representante comercial autônomo (14), vendedor - no comércio de mercadorias (1) e vendedor interno (1).

SINE ANCHIETA

Vagas: Cozinheiro (1) e madeireiro (5).

SINE ARACRUZ

Vagas: Técnico de tubulação (1), manicure e pedicure (2), churrasqueiro (1) e assistente técnico III (1).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Acabador de mármore e granito (1), auxiliar de produção (1), auxiliar de produção PCD (1), consultor de vendas (1), cozinheira (1), classificador de chapas (1), empregada doméstica (1), engenheiro civil (1), garçom (2), operador de empilhadeira (1), polidor (1), pizzaiolo (1), recepcionista (1) e salgadeiro (1).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Auxiliar de limpeza PCD (1), padeiro confeiteiro (2), representante comercial (4) e vendedor interno (1).

SINE CARIACICA

Vagas: Ajudante de cozinha PCD (4), auxiliar de limpeza PCD (5), copeiro de hospital PCD (2), eletricista PCD (1), mecânico manutenção de caminhão (1), telefonista PCD (4) e vendedor de plano de saúde (2).

SINE DE COLATINA

Vagas: Auxiliar de compras (2), supervisor de produção (1), auxiliar de compras (1), motorista CNH D (1), vigia diurno PCD (1), servente PCD (2), motorista de micro ônibus/ van (2), motorista de caminhão munck (1), técnico de segurança no trabalho (1), auxiliar administrativo (1), ajudante de via permanente (10), operador de máquinas pesadas (1), balconista (1), servente de obras de conservação de rodovias PCD (2), encarregado de pátio CNH B (1), auxiliar de cozinha (1), ajudante de estoque (1), auxiliar de depósito (2) e técnico em segurança no trabalho (1).

SINE LINHARES

Vagas: Auxiliar de campo (1), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de separação (2), auxiliar de serviços gerais PCD (1), bitolador (1), cozinheiro (2), circuleiro (1), chefe de cozinha (1), distribuidor de vendas (10), fisioterapeuta (3), lavador de veículos (1), mecânico de bicicleta (1), nutricionista (1), operador de carregadeira (4), operador de empilhadeira (1), operador de empilhadeira PCD (1), operador de furadeira (1), operador de grua (1), padeiro (1), rasteleiro (1), serrador (1), técnico em instalação de alarme (1), técnico em segurança do trabalho (3), trabalhador rural (1), tosador (1) e vendedor externo (4).

SINE NOVA VENÉCIA