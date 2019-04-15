Semana começa com 706 vagas de emprego no ES

Na Agência do Trabalhador de Cariacica há 200 vagas disponíveis Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cariacica

A semana começa com 706 oportunidades em todo o Estado. Essa é uma ótima oportunidade para quem está em busca de trocar de emprego ou para quem está fora do mercado de trabalho voltar à atividade.

As vagas são para todos os níveis, desde o ensino fundamental até o superior. Entre as ocupações disponibilizadas nos Sines e Agências do Trabalhador de todo o Espírito Santo, as com maior número de vagas são: representante comercial, representante de atendimento, motorista, costureira e operador de telemarketing.

Já no ranking dos locais com maior número de vagas estão a Agência do Trabalhador de Cariacica (200), a Agência do Trabalhador de Vitória (168), o Sine de Anchieta (140) e o Sine de São Mateus (75). Ao todo são 11 cidades com oportunidades te esperando.

Só no Sine de Anchieta, por exemplo, são 120 oportunidades para representante comercial autônomo e outras 48 em Vitória. Já em Viana são 30 oportunidades para motoristas, enquanto em Cariacica são 20 vagas para representante de atendimento.

Entre as vagas para nível técnico tem emprego para as áreas de logística e administração. Mas se você tiver formação superior em desenho industrial, biomedicina e engenharia de produção também tem oportunidade.

A dica é preparar as documentos. Aproveita e já separa o CPF, a identidade, a Carteira de Trabalho e o comprovante de residência, se te contratarem, você já tem tudo em mãos.

SAIBA MAIS

Agência do trabalhador de vitória

Vagas: borracheiro (2), confeiteiro (10), costureira de máquina overloque (2), costureira em geral (1), fisioterapeuta geral (1), gerente de loja e supermercado (1), manicure (1), mecânico de automóvel (1), pedreiro (7), pintor de automóveis (2), pizzaiolo (10), representante comercial autônomo (48), vendedor de serviços (4), vendedor porta a porta (1), encarregado de padaria (2), analista de marketing (2), oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (8), mecânico de motor a diesel (6), biomédico (1), costureira de máquina reta (10), técnico em refrigeração - instalação (1), auxiliar contábil (1), costureiro na confecção em série (5), mecânico de auto em geral (1), professor de inglês (1), auxiliar de pintor de automóveis (1), mecânico de manutenção de caminhão a diesel (1), cortador – a mão (1), cortador de roupas (2), desenhista industrial – designer de produto (2) e instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (1).

Vagas para pessoas portadoras de deficiência: atendente de telemarketing (7), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de linha de produção(5), embalador a mão (1), estoquista (5), montador de andaimes em edificações (3), auxiliar administrativo (5), técnico em manutenção de equipamentos de informática (1), auxiliar de estoque (1), analista financeiro - economista (1) e supervisor de compras (1).

Sine de Vila Velha

Vagas: armador de ferros (1), auxiliar financeiro (3), chapista de lanchonete (2), costureira em geral (1), Cozinheiro geral (1), eletricista de manutenção em geral (1), eletrônico de manutenção (1), encarregado de construção civil e manutenção (2), encarregado de obras (2), encarregado de padaria (1), garçom (4), gerente de loja e supermercado (1), gerente de restaurante (2), instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (1), mecânico de auto em geral (1), oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (8), representante comercial autônomo (5), representante comercial autônomo (1), representante comercial autônomo (13), vendedor interno (16), auxiliar administrativo (5) ,confeiteiro (8), estoquista (5), padeiro (7) e pizzaiolo (6).

Agência do trabalhador de Cariacica

Vagas: açougueiro (2), ajudante de cozinha (1), ajudante de mecânico (1), almoxarife (1), auxiliar de lanternagem (1), auxiliar de manutenção predial (1), auxiliar de serviços gerais (16), auxiliar de serviços gerais - área de saúde (5), auxiliar de vidraceiro (1), avaliador de veículos (1), balanceiro (1), balconista (6), camareira (4), confeiteiro (1), consultor de vendas (17), consultor de vendas júnior (3), cortador de tecido (2), cozinheira (2), encarregado de equipe de limpeza na area da saúde (1), engenheiro de produção (1), estágio de ensino médio (7), estágio de ensino técnico em administração (1), estágio de ensino técnico em logística (1), estágio superior (1), estágio superior em administração (2), estágio superior em logística (1), estágio superior em nutrição (1), estoquista (2), farmacêutico (1), fiscal de prevenção e perdas (2), instalador de som e acessórios (1), instalador de TV a cabo, internet e telefone (15), mecânico de suspensão e freio (1), mecânico de veículos pesados (1), mecânico veicular (2), montador de estruturas de carretas (1), motorista carreteiro (5), motorista de ônibus (5), nutricionista (1), operador de caixa tempo parcial (1), operador de empilhadeira (2), operador de maquina - pá carregadeira (1), operador de telemarketing ativo (20), padeiro (1), pizzaiolo (1), recepcionista bilíngue (1), recepcionista de clínica odontológica (1), repositor (1), representante de atendimento (30), salgadeira (1), serralheiro (1), servente de limpeza (5), supervisor de manutenção (1), supervisor de rota (2), técnico de enfermagem (2), técnico em edificações (1), técnico instalador (2), técnico segurança do trabalho (1), tosador (1), vendedor de veículos (1), vendedor externo – comércio (3) e vendedor externo – software (1).

Vagas para pessoas portadoras de deficiência: ajudante de obras (3), auxiliar de transportadora (5), auxiliar administrativo (1), auxiliar – concessionária (2), auxiliar de armazém (1), auxiliar de cozinha (2), auxiliar de serviços atendimento (1), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de serviços administrativos (20), empacotador (1), motorista (1), operador de máquina de sorvete (1), operador de telemarketing (1), operador de telemarketing ativa (20), pedreiro (3), promotor de vendas (2), representante de atendimento (20), técnico financeiro(1) e vendedor externo (1).

Agência do trabalhador de Viana

Vagas: motorista (30).

Sine de Anchieta

Vagas: eletricista de manutenção (5), planejador eletricista (3), representante comercial autônomo (120), mecânico de máquinas pesadas (1), encarregado de departamento fiscal (1) e representante comercial autônomo (10).

Sine de Aracruz

Vagas: auxiliar de produção (1), vendedor interno e externo (2), mecânico de manutenção (1), mecatrônico ou eletricista (1), vendedor interno (2), recepcionista (1), auxiliar administrativo - portador de deficiência (1) e gerente de padaria (1).

Sine de barra de são francisco

Vagas: acabador de mármore e granito (1), auxiliar de produção (1), auxiliar de produção - portador de deficiência (1), consultor de vendas (1), costureira (1), cozinheira (1), classificador de chapas (1), empregada doméstica (1), engenheiro civil (1), engenheiro de produção (1), mecânico de veículos automotores a diesel (1), operador de caixa (1), operador de empilhadeira (1), polidor (1), pizzaiolo (1), recepcionista (1), repositor de mercadorias (1), salgadeiro (1) e vendedor interno (1).

Sine de Cachoeiro

Vagas: confeiteiro (1), mecânico de máquinas pesadas (1), representante comercial (2), técnico de informática e celulares (1), total 5.

Sine de Cariacica

Vagas: analista de marketing (1), atendente de seguro saúde - estagiário (1), (1), auxiliar de expedição (1), auxiliar de limpeza pcd (1), auxiliar de pintor de automóveis (1), cortador, a mão (1), costureira de máquina overloque (2), mecânico manutenção de caminhão (1), pintor de automóveis (2) e tratorista operador de roçadeira (1).

Sine de Colatina

Vagas: auxiliar administrativo PDC (5), auxiliar de padeiro (2), padeiro (2), confeiteiro (2), auxiliar de compras (2), estágio engenharias de alimentos (2), eletricista de veículos (1), mecânico de motor diesel (1), auxiliar de confeiteiro (1), auxiliar de pré-pesagem (1), chapeiro (1), padeiro de pães especiais (1), pizzaiolo (1), supervisor de produção (1), auxiliar de compras (1), motorista carteira d (1), encarregado de serviços ambientais (1) e auxiliar de estoque (1).

Vagas para portadores de deficiência: vigia (1) e servente (2).