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600 vagas

Sejus assina contrato com organizadora de concurso e edital já pode sair

Carreira exige que o candidato tenha ensino médio completo, mínimo de 18 anos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias B, C, D ou E

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 11:53

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 mai 2023 às 11:53
Sejus contará com novos policiais penais em breve
Sejus contará com novos policiais penais em breve Crédito: Sejus/Divulgação
Agora é oficial. O concurso da Secretaria de Estado de Justiça do Espírito Santo (Sejus) será organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). O contrato entre o órgão e a empresa foi assinado e publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (3).
Com a assinatura do documento, o edital pode ser divulgado a qualquer momento. A previsão é de que o documento seja liberado até junho. O valor do contrato é de mais de R$ 1,2 milhão, com vigência de 24 meses.
Serão oferecidas 600 vagas imediatas para inspetor penitenciário (policial penal), além da formação de cadastro de reserva. Haverá também cotas para pessoas com deficiência, negros e indígenas. O salário inicial da carreira é de R$ 3.107,65 mais auxílio-alimentação de R$ 300. A carga horária será de 40 horas por semana.
A carreira exige que o candidato tenha ensino médio completo, mínimo de 18 anos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias B, C, D ou E. A lotação dos aprovados será feita depois da nomeação, observada a ordem de classificação e disponibilidade de vagas.
O concurso contará com seis etapas:
  • Provas objetivas e de redação;
  • Prova de aptidão física;
  • Exame de saúde;
  • Exame psicotécnico;
  • Investigação Social;
  • Curso de formação. 
Os candidatos terão que responder 60 questões objetivas, sendo 35 de Conhecimentos Gerais e 25 de Conhecimentos Específicos com as seguintes disciplinas:
  • Conhecimentos Gerais: Língua Portuguesa, Informática, Raciocínio Lógico e Atualidades;
  • Conhecimentos Específicos: Direitos Humanos, Direito Administrativo, Direito Penal e Processo Penal.
Quem tiver 60% dos pontos atribuídos à prova objetiva terá a redação corrigida.
O último concurso da Sejus foi realizado há 11 anos. Na época, foram disponibilizadas 500 vagas, sendo 250 para agente de escolta e vigilância penitenciária e 250 para agente penitenciário. A seleção foi organizada pela Fundação Vunesp.
A Sejus é responsável pela administração do sistema penitenciário do Espírito Santo e conta com unidades em Cariacica, Vila Velha, Viana, Serra, Guarapari, Linhares, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Aracruz, Marataízes, São Domingos do Norte e São Mateus.
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