Sejus assina contrato com organizadora de concurso e edital já pode sair

Sejus contará com novos policiais penais em breve Crédito: Sejus/Divulgação

Agora é oficial. O concurso da Secretaria de Estado de Justiça do Espírito Santo (Sejus) será organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). O contrato entre o órgão e a empresa foi assinado e publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (3).

Com a assinatura do documento, o edital pode ser divulgado a qualquer momento. A previsão é de que o documento seja liberado até junho. O valor do contrato é de mais de R$ 1,2 milhão, com vigência de 24 meses.

Serão oferecidas 600 vagas imediatas para inspetor penitenciário (policial penal), além da formação de cadastro de reserva. Haverá também cotas para pessoas com deficiência, negros e indígenas. O salário inicial da carreira é de R$ 3.107,65 mais auxílio-alimentação de R$ 300. A carga horária será de 40 horas por semana.

A carreira exige que o candidato tenha ensino médio completo, mínimo de 18 anos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias B, C, D ou E. A lotação dos aprovados será feita depois da nomeação, observada a ordem de classificação e disponibilidade de vagas.

O concurso contará com seis etapas:

Provas objetivas e de redação;

Prova de aptidão física;

Exame de saúde;

Exame psicotécnico;

Investigação Social;

Curso de formação.

Os candidatos terão que responder 60 questões objetivas, sendo 35 de Conhecimentos Gerais e 25 de Conhecimentos Específicos com as seguintes disciplinas:

Conhecimentos Gerais: Língua Portuguesa, Informática, Raciocínio Lógico e Atualidades;

Língua Portuguesa, Informática, Raciocínio Lógico e Atualidades; Conhecimentos Específicos: Direitos Humanos, Direito Administrativo, Direito Penal e Processo Penal.



Quem tiver 60% dos pontos atribuídos à prova objetiva terá a redação corrigida.

O último concurso da Sejus foi realizado há 11 anos. Na época, foram disponibilizadas 500 vagas, sendo 250 para agente de escolta e vigilância penitenciária e 250 para agente penitenciário. A seleção foi organizada pela Fundação Vunesp.

A Sejus é responsável pela administração do sistema penitenciário do Espírito Santo e conta com unidades em Cariacica, Vila Velha, Viana, Serra, Guarapari, Linhares, Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Aracruz, Marataízes, São Domingos do Norte e São Mateus.