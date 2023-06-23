Sejus abre processo seletivo com 125 vagas para temporários

Sejus abre seleção para temporários Crédito: Sejus/Divulgação

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de inspetor penitenciário em Designação Temporária (DT). A oferta é de 125 vagas para unidades prisionais nos municípios da Grande Vitória, Noroeste, Norte e Sul do Estado. Também haverá formação de cadastro de reserva.

A remuneração do cargo é de R$ 3.741,06, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 600. Para participar, é necessário que o candidato tenha idade mínima de 18 anos e ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria "B".

As inscrições podem ser feitas no período de 30 de junho a 10 de julho, no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br

O processo seletivo contará com primeira e segunda fases, de caráter classificatório e eliminatório. O certame inclui ainda a entrega de documentação comprobatória e o preenchimento dos requisitos exigidos para a inscrição.

Atribuições do cargo