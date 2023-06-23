Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Sejus abre processo seletivo com 125 vagas para temporários
Nível médio

Sejus abre processo seletivo com 125 vagas para temporários

Profissionais vão atuar nas unidades prisionais nos municípios da Grande Vitória, Noroeste, Norte e Sul do Estado; remuneração  é de R$ 3.741,06
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 jun 2023 às 14:46

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 14:46

Sejus abre seleção para temporários
Sejus abre seleção para temporários Crédito: Sejus/Divulgação
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de inspetor penitenciário em Designação Temporária (DT). A oferta é de 125 vagas para unidades prisionais nos municípios da Grande Vitória, Noroeste, Norte e Sul do Estado. Também haverá formação de cadastro de reserva.
A remuneração do cargo é de R$ 3.741,06, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 600. Para participar, é necessário que o candidato tenha idade mínima de 18 anos e ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria "B".
As inscrições podem ser feitas no período de 30 de junho a 10 de julho, no endereço eletrônico www.selecao.es.gov.br
O processo seletivo contará com primeira e segunda fases, de caráter classificatório e eliminatório. O certame inclui ainda a entrega de documentação comprobatória e o preenchimento dos requisitos exigidos para a inscrição.

Atribuições do cargo

  • Desempenhar atividades de segurança e vigilância interna dos estabelecimentos prisionais;
  • Exercer atividades de movimentação e vigilância de presos;
  • Realizar buscas periódicas nas celas e em qualquer área do complexo penitenciário;
  • Realizar revistas, além de desempenhar atividades de caráter administrativo de identificação e registro de informações relativas aos presos, entre outras atividades.

LEIA MAIS 

Governo anuncia 4.436 novas vagas em concursos para 20 órgãos federais

Mais de 38 mil vagas em 190 concursos e seleções em todo o país

Como se preparar para o concurso da Guarda Municipal da Serra

Como usar o ChatGPT para estudar para concursos públicos

Sejus assina contrato com organizadora de concurso e edital já pode sair

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Públicos Sejus Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pela primeira vez, lista tríplice para o TRE-ES vai ser composta só por mulheres
Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados