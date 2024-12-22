Sedu, Viana e Hucam: mais de 16 mil vagas em concursos e seleções

A semana do Natal tem mais de 16 mil vagas em 170 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. As oportunidades são para cargos efetivos e temporários, distribuídas por cargos de todos os níveis de escolaridade.

Os interessados podem se inscrever para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

As inscrições para o certame da Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) seguem até o dia 21 de janeiro de 2025. São 1.290 vagas, sendo 940 para professores, 60 para pedagogos e 290 agentes de suporte educacional. Os salários variam de R$ 2.661 a R$ 6.018.

A Prefeitura de Viana anunciou a abertura de processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais da área da Saúde. Tem postos para auxiliar de saúde bucal, psicólogo, farmacêutico, médico do trabalho, entre outras funções. A remuneração pode chegar a R$ 4.613. Os interessados têm até 5 de janeiro para garantir a participação.

Em Presidente Kennedy, município que fica no Sul do Espírito Santo, o concurso visa preencher 57 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os cargos são voltados para profissionais de níveis médio e superior, com salários que chegam a R$ 5.959. As inscrições podem ser feitas de 30 de dezembro a 10 de fevereiro.

Prédio do Hucam atualmente Crédito: Hucam/Divulgação

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), empresa pública federal que administra 45 hospitais universitários, vai abrir concurso público com 545 vagas imediatas , nas áreas administrativa, assistencial e médica. A remuneração varia de R$ 2.707,15 a R$ 17.978,62. No Espírito Santo, as chances estão no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes).