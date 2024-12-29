Sedu, INSS e Aracruz: mais de 16 mil vagas em concursos e seleções

INSS seleciona novos peritos médicos Crédito: Ricardo Medeiros

Quem tem como meta para 2025 conseguir um emprego no setor público já pode começar a preparar o caminho para essa conquista. Isso porque pelo menos 182 concursos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 16.700 vagas em cargos efetivos e temporários. Além das oportunidades iniciais, há formação de cadastro de reserva. Os postos são para candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Os interessados podem se inscrever para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

As inscrições para o concurso do Ministério da Previdência Social já estão abertas. São 500 vagas para o cargo de perito médico do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sendo 250 imediatas e 250 para formação de cadastro de reserva. Para o Espírito Santo, foram reservadas três chances. A remuneração inicial do cargo é de R$ 14.166,99, já somando o salário-base e a gratificação de desempenho de atividade médico-pericial. O prazo vai até 9 de janeiro.

Seguem até o dia 21 de janeiro as inscrições para o concurso público da Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) . São 1.290 vagas, sendo 940 para professores, 60 para pedagogos e 290 para agentes de suporte educacional. Os salários variam de R$ 2.661 a R$ 6.018.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Aracruz está com inscrições abertas para o concurso que visa preencher quatro vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 2.353,95 a R$ 5.754,10. Os interessados têm até o dia 16 de janeiro para garantir a participação no certame.

Já o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) tem vagas para professores nos campi da Serra e Piúma. As inscrições podem ser feitas até o dia 16 e 20 de janeiro, respectivamente. As chances são para as áreas de Matemática, Português e Sistemas de Informação. Os ganhos chegam a R$ 6.356.