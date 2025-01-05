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Carreira pública

Sedu, Cariacica e Marinha: mais de 17 mil vagas em concursos e seleções

São mais de 180 editais com oportunidades para professores, pedagogos, médicos, engenheiros, policiais, entre outras funções; veja a a lista completa

Publicado em 05 de Janeiro de 2025 às 17:40

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 jan 2025 às 17:40
Prefeitura de Cariacica
Prefeitura de Cariacica vai contar com 452 novos servidores em breve Crédito: Ricardo Medeiros
A semana começa com 181 concursos públicos e processos seletivos abertos em todo o país, que somam mais de 17 mil vagas em cargos efetivos e temporários. Há ainda formação de cadastro de reserva. Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade.
As oportunidades são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
As inscrições para o concurso da Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) podem ser feitas até 21 de janeiro. A oferta é de 1.290 vagas, sendo 940 para professores, 60 para pedagogos e 290 para agentes de suporte educacional. Os salários variam de R$ 2.661 a R$ 6.018.
Prefeitura de Cariacica
Prefeitura de Cariacica vai contar com 452 novos servidores em breve Crédito: Ricardo Medeiros
Já o prazo para se inscrever no concurso da Prefeitura de Cariacica termina no dia 20 de janeiro. São 452 oportunidades para o quadro geral do município. A remuneração varia de R$ 1.785 a R$ 7.800.
Na Marinha do Brasil, o concurso de admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM) vai preencher 800 vagas, distribuídas por quatro unidades, entre elas a do Espírito Santo (Eames). Para participar, os candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 18 e 21 anos. As inscrições estarão abertas de 29 de janeiro a 13 de fevereiro de 2025.
As inscrições para o concurso do Ministério da Previdência Social terminam nesta quinta-feira (9). São 500 vagas para o cargo de perito médico do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), das quais 250 imediatas e 250 para formação de cadastro de reserva. Para o Espírito Santo, foram reservadas três chances. A remuneração inicial do cargo é de R$ 14.166,99, já somando o salário-base e a gratificação de desempenho de atividade médico-pericial.
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), instituição pública federal que administra 45 hospitais universitários, lançou edital para preencher 545 vagas efetivas imediatas, nas áreas administrativa, assistencial e médica. A remuneração varia de R$ 2.707,15 a R$ 17.978,62. No Espírito Santo, as chances estão no Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo (Hucam-Ufes). Os interessados têm até o dia 20 de janeiro para garantir a participação no certame.

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