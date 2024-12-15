Sedu, Cariacica e Aracruz: mais de 18 mil vagas em concursos e seleções

Os postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) lançou edital para preencher 1.027 vagas, sendo 62 para quem tem ensino fundamental, 242 para ensino médio e 723 para nível superior, com remunerações iniciais de até R$ 12.814,61. Os interessados podem garantir a participação no certame de 16 de dezembro a 7 de janeiro.