Sedu, Cariacica e Aracruz: mais de 18 mil vagas em concursos e seleções

Mais de 18 mil vagas estão abertas em 170 concursos públicos e processos seletivos em todo o país, com oportunidades para cargos efetivos e temporários. Podem participar das seleções candidatos de todos os níveis de escolaridade.
Os postos são para trabalhar em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, Justiça, polícias militares, entre outros órgãos.
O destaque da semana fica por conta do concurso público da Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu). A oferta é de 1.290 vagas, das quais 940 para professores, 60 para pedagogos e 290 para agente de suporte educacional. Os salários variam de R$ 2.661 a R$ 6.018. As inscrições começam nesta segunda-feira (16) e podem ser feitas até 21 de janeiro de 2025.
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, também está com inscrições abertas a partir desta segunda-feira (16) para o concurso que visa preencher quatro vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são para cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 2.353,95 a R$ 5.754,10. O prazo segue até 16 de janeiro de 2025.
A Marinha do Brasil vai abrir 800 vagas para o concurso de admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM). As oportunidades estão distribuídas por quatro unidades, entre elas a do Espírito Santo (Eames). Para participar, os candidatos precisam ter o ensino médio e idade entre 18 e 21 anos. As inscrições estarão abertas de 29 de janeiro a 13 de fevereiro de 2025.
Na quarta-feira (18), começam as inscrições para o concurso da Prefeitura de Cariacica. São 452 oportunidades, com salários que variam de R$ 1.785 a R$ 7.800. Os interessados podem se inscrever até 20 de janeiro.
O concurso do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) entra na reta final de inscrições. O prazo segue até quarta-feira (18). A oferta é de 14 vagas para a carreira de técnico-administrativo, sendo 12 postos para cargos técnicos e duas para nível superior. Também haverá formação de cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$ 5.556.
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) lançou edital para preencher 1.027 vagas, sendo 62 para quem tem ensino fundamental, 242 para ensino médio e 723 para nível superior, com remunerações iniciais de até R$ 12.814,61. Os interessados podem garantir a participação no certame de 16 de dezembro a 7 de janeiro.