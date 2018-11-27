Sedu abre processo seletivo para contratar 3,5 mil temporários

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professores e pedagogos. As regras serão publicadas no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (27). A remuneração varia de R$ 1.220,30 a R$ 3.732,67, conforme titulação do candidato.

A expectativa é de que sejam contratados 3.500 profissionais. Todos os contratos terão duração de 12 meses, podendo ser prorrogados.

www.selecao.es.gov.br, a partir das 10 horas da quinta-feira (29), até às 17 horas do dia 6 de dezembro. As inscrições poderão ser feitas no site, a partir das 10 horas da quinta-feira (29), até às 17 horas do dia 6 de dezembro.

De acordo com o secretário titular da pasta, Haroldo Rocha, as oportunidades serão distribuídas por quatro editais: professor habilitado, pedagogo e coordenador; professores não habilitados e profissionais para atuar nos cursos técnicos de educação profissional. As chances são para todo o Estado.

No primeiro documento, as vagas serão para professores e pedagogos habilitados para as disciplinas: Base Nacional Comum, Arte, Biologia/Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia, entre outros, além de vagas para pedagogo, coordenador e professor de Educação Especial. A remuneração varia de R$ 2.081,68 a R$ 3.732,67.

O segundo edital prevê a contratação de profissionais não habilitados. O salário vai variar de R$ 1.220,30 a R$ 2.225,24.

Há ainda o edital para contratar professores de educação profissional. As remunerações variam entre R$ 1.292,09 e R$ 3.732,67. Já o quarto documento terá chances para professores-bolsistas para atuação nos cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec/Mediotec). A remuneração varia de R$ 2.081,68 a R$ 3.732,67.

Deixaremos tudo pronto para que os selecionados sejam convocados. O ano letivo do ano que vem começa no dia 4 de fevereiro de 2019. A previsão é de que o chamamento ocorra entre 28 de janeiro a 1º de fevereiro, afirma o secretário. A seleção dos candidatos será feita em apenas uma etapa, por avaliação de títulos.

CONTRATOS

Os selecionados em um dos editais serão contratados por 12 meses, podendo ser prorrogado. Rocha explica que todos os profissionais contratados passam uma duas avaliações anuais, uma em maio e a outra em outubro.

A Sedu conta com outra modalidade de contratação de profissionais do magistério, que é a de 24 meses de duração de contrato. Quem está contratado desta maneira terá o contrato renovado por mais dois anos. Neste caso, também faz parte da seleção a realização de provas objetivas. Conforme o secretário, são cerca de 6 mil profissionais contratados desta forma.

EDITAL HABILITADOS

Vagas

Para professores habilitados e pedagogos, para as disciplinas: Base Nacional Comum, Arte, Biologia/Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia, entre outros, além de vagas para pedagogo, coordenador e professor de Educação Especial.

Remuneração

Varia de R$ 2.081,68 a R$ 3.732,67, para carga horária de 25 horas, de acordo com referência do título exigido como pré-requisito.

EDITAL NÃO HABILITADOS

Vagas

Para professores não habilitados, para as disciplinas: Agricultura, Arte, Educação Física, Ensino Religioso, Biologia, Ciências, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia, entre outros. Além de interprete, instrutor e tradutor de Libras e professor para o Atendimento Educacional Especializado na área de deficiência visual, para atuar nas áreas de Música e Artes Plásticas.

Remuneração

Varia entre R$ 1.220,30 e R$ 2.225,24, que será fixada conforme a exigência de pré-requisito.

EDITAL EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Vagas

Oportunidades para as seguintes áreas: Administração, Agricultura, Agronegócio, Arquivo, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Educação, Eletrotécnica, Empreendedorismo, Estatística Aplicada, Ética, Floresta, Geografia, Geologia, Libras, Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), Língua Portuguesa, Logística, Marketing, Matemática Aplicada, Mecânica, Meio Ambiente, Modelagem, Portos, Psicologia, Química, Recursos Humanos, Segurança Do Trabalho, Sociologia, Tecnologia e Transações Imobiliárias.

Remuneração

Varia de R$ 1.292,09 a R$ 3.732,67, para carga horária de 25 horas, de acordo com referência do título exigido como pré-requisito.

EDITAL EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - MEDIOTEC

Vagas

Essa seleção é de professores-bolsistas para atuação nos cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec/Mediotec). Serão abertas vagas para atuação nas áreas: Administração, Agronegócio, Arquitetura e Urbanismo, Artes, Ciências Contábeis, Desing, Direito e Legislação, Economia, Eletrotécnica, Empreendedorismo, Estatística Aplicada, Ética História, Língua Estrangeira (Inglês), Língua Portuguesa, Logística, Mecânica, Marketing, Matemática Aplicada, Meio Ambiente, Multimídia, Psicologia, Recursos Humanos, Segurança do Trabalho e Tecnologia.

Remuneração

Varia de R$ 2.081,68 a R$ 3.732,67 (25 horas).