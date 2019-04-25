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Temporários

Sedu abre processo seletivo para auxiliar de secretaria escolar

Inscrições podem ser feitas até 3 de maio. salário é de R$ 998 para carga horária de 30 horas semanais

Publicado em 25 de Abril de 2019 às 15:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 abr 2019 às 15:16
Sedu está com inscrições abertas para a seleção de auxiliares Crédito:
A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) está com inscrições abertas para processo seletivo para auxiliar de secretaria escolar.As oportunidades são temporárias e para formação de cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do órgão.
A carga horária é de 30 horas semanais. O salário é de R$ 998,00 com acréscimo de R$ 225,00 para Vale-Alimentação. Os interessados podem se inscrever até as 17 horas do dia 3 de maio, no site www.selecao.es.gov.br.
O processo seletivo conta com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. Para participar da seleção, o candidato precisa ter o ensino médio e curso de informática básica ou equivalente, com carga horária de no mínimo 30 horas.
Dentre as atribuições do profissional Auxiliar de Secretaria Escolar, estão a computação e a classificação dos dados referentes às organização da unidade escolar; o atendimento ao público, na área de sua competência; o encaminhamento da documentação recebida de aluno transferido à equipe pedagógica para verificação de sua regularidade e a necessidade complementação curricular, por exemplo.
Sedu abre processo seletivo para auxiliar de secretaria escolar
 

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