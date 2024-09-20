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Nível superior

Secretaria de Educação do ES abre seleção para professores temporários

Remuneração varia de R$ 3.265,94 a R$ 6.019,32, para carga horária é de 25 horas semanais. Os interessados poderão se inscrever de 25 de setembro a 4 de outubro

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 09:51

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

20 set 2024 às 09:51
Sedu
Sedu vai contar com novos professores DTs Crédito: Carlos Alberto Silva
A Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (Sedu) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professores habilitados. A remuneração varia de R$ 3.265,94 a R$ 6.019,32, conforme a titulação do candidato. A carga horária é de 25 horas semanais.
Sedu do ES prepara novo concurso para professores e agentes educacionais
A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do órgão. Para participar, é necessário ter nível superior.
Os professores vão atuar com contrato temporário na educação básica: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Escolar Quilombola, Educação Escolar Indígena, Educação do Campo, Educação Especial, Educação em Espaços de Privação de Liberdade - Educação em Prisões (Sistema Prisional) e Educação Escolar na Socioeducação (unidades Socioeducativas - IASES), Atendimento Educacional em Regime Hospitalar e Domiciliar, nos Núcleos Estaduais de Apoio Pedagógico à Inclusão Escolar (NEAPIEs) e nas escolas com oferta de Educação em Tempo Integral/Intermediário.
Os interessados poderão se inscrever das 10 horas do dia 25 de setembro até as 17 horas do dia 4 de outubro, no site de seleções do governo estadual
Os candidatos serão selecionados por meio de avaliação de títulos. A validade do processo seletivo vai até o final do ano letivo de 2025, podendo ser prorrogado por até 12 meses.

Confira as oportunidades por áreas

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  • Escolas regulares
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  • Professor Especializado com Atuação na Educação Especial Em Libras - Candidato Ouvinte
  • Professor Educação Especial 2
  • Professor para Atendimento Educacional Especializado para Área de Deficiência Intelectual e Transtorno do Espectro Autista (Tea)
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