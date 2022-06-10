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Temporários

Secretaria da Saúde do ES abre seleção com salários de até R$ 10 mil

Oportunidades são para cargos de médicos, técnico em radiologia, técnico em enfermagem, assistente administrativo, odontólogo, terapeuta ocupacional, entre outros

Publicado em 10 de Junho de 2022 às 14:14

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 jun 2022 às 14:14
Sesa, Secretaria de Estado da Saúde
Secretaria de Estado da Saúde vai ganhar reforço de novos profissionais Crédito: Fernando Madeira
A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) divulgou nesta sexta-feira, dia 10 de junho, quatro editais para a contratação de profissionais por meio de processo seletivo simplificado. Os salários variam de R$ 1.855 a R$ 10.641,53.
As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva que será acionado de acordo com a necessidade do órgão.
A seleção contará com três etapas: inscrição; comprovação do requisito, qualificação profissional e experiência profissional, para cadastro de reserva; e formalização de contrato.
Edital 009/2022 prevê a contratação de médicos nas mais diversas especialidades. A remuneração é de R$ 5.320,77 para carga horária de 20 horas, R$ 6.384,92 para de 24 horas e R$ 10.641,53 para 40 horas.
No Edital 010/2022, o processo seletivo visa a preencher postos de nível superior. O salário é de R$ 3.656,31 (30 horas) e de R$ 4.875,08 (40 horas), enquanto que no Edital 011/2022, os postos são para cargos de níveis fundamental, médio e técnico, com ganhos de  que variam de de R$ 1.855 a R$ 2.503,89.
Já o Edital 012/2022 tem como objetivo contratar profissionais de níveis médio, técnico e superior para trabalhar no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen). A remuneração varia de R$ 2.003,10 a R$ 5.320,77.
As inscrições podem ser feitas até as 10 horas do dia 20 de junho de 2022, no site www.selecao.es.gov.br. Serão aceitas duas inscrições por CPF.
O processo seletivo terá validade de seis meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
CONFIRA OS CARGOS
Edital 009/2022 - médicos
  • Médico
  • Médico alergia e imunologia
  • Médico alergista pediátrico
  • Médico anestesista
  • Médico angiologista
  • Médico cardiologista
  • Médico cirurgia de cabeça e pescoço
  • Médico cirurgião geral
  • Médico cirurgião plástico
  • Médico cirurgião vascular
  • Médico clínica médica
  • Médico dermatologista
  • Médico do trabalho
  • Médico em medicina física e reabilitação (fisiatria)
  • Médico endocrinologista e metabologia
  • Médico endocrinologista pediátrico
  • Médico gastroenterologista
  • Médico gastroenterologista pediátrica
  • Médico geneticista
  • Médico geriatra
  • Médico ginecologia e obstetrícia
  • Médico hematologista e hemoterapia
  • Médico homeopata
  • Médico infectologista
  • Médico intensivista pediátrico
  • Médico neonatologista
  • Médico nefrologista
  • Médico nefrologista pediátrico
  • Médico neurologista
  • Médico neuropediatra
  • Médico nutrólogo
  • Médico oftalmologista
  • Médico oncologista pediátrico
  • Médico ortopedista e traumatologista
  • Médico otorrinolaringologista
  • Médico patologista
  • Médico pediatra
  • Médico pneumologista
  • Médico proctologista
  • Médico pediatra
  • Médico psiquiatra
  • Médico psiquiatra da infância e adolescência
  • Médico radiologista e diagnóstico por imagem
  • Médico reumatologista
  • Médico socorrista
  • Médico urologista
Edital 010/2022 - nível superior
  • Administrador
  • Arquiteto
  • Assistente social
  • Contador
  • Enfermeiro
  • Engenheiro civil
  • Engenheiro eletricista
  • Engenheiro mecânico
  • Engenheiro de segurança do trabalho
  • Farmacêutico
  • Fisioterapeuta
  • Fonoaudiólogo
  • Nutricionista
  • Odontólogo
  • Psicólogo
  • Técnico de nível superior (engenharia clínica)
  • Técnico de nível superior (análises clínicas)
  • Terapeuta ocupacional 
  • Veterinário
Edital 011/2022 - níveis fundamental, médio e técnico
  • Assistente administrativo 
  • Auxiliar de serviços gerais
  • Motorista
  • Motorista veículo de emergência
  • Técnico em enfermagem
  • Técnico em imobilização ortopédica
  • Técnico em laboratório
  • Técnico em órtese e prótese
  • Técnico em segurança do trabalho
  • Técnico em edificações
  • Técnico em eletrotécnica
  • Técnico em radiologia
Edital 012/2022 - LACEN - níveis superior, médio e técnico
  • Técnico de nível superior - com experiência em diagnóstico molecular, triagem laboratorial, micologia, parasitologia, gestão de almoxarifado, gestão da qualidade, gestão, bromatologia e química analítica instrumental
  • Médico patologista
  • Técnico em laboratório
  • Técnico em segurança do trabalho
  • Assistente administrativo

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