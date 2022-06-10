Secretaria da Saúde do ES abre seleção com salários de até R$ 10 mil

A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) divulgou nesta sexta-feira, dia 10 de junho, quatro editais para a contratação de profissionais por meio de processo seletivo simplificado. Os salários variam de R$ 1.855 a R$ 10.641,53.
As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva que será acionado de acordo com a necessidade do órgão.
A seleção contará com três etapas: inscrição; comprovação do requisito, qualificação profissional e experiência profissional, para cadastro de reserva; e formalização de contrato.
O Edital 009/2022 prevê a contratação de médicos nas mais diversas especialidades. A remuneração é de R$ 5.320,77 para carga horária de 20 horas, R$ 6.384,92 para de 24 horas e R$ 10.641,53 para 40 horas.
No Edital 010/2022, o processo seletivo visa a preencher postos de nível superior. O salário é de R$ 3.656,31 (30 horas) e de R$ 4.875,08 (40 horas), enquanto que no Edital 011/2022, os postos são para cargos de níveis fundamental, médio e técnico, com ganhos de que variam de de R$ 1.855 a R$ 2.503,89.
Já o Edital 012/2022 tem como objetivo contratar profissionais de níveis médio, técnico e superior para trabalhar no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen). A remuneração varia de R$ 2.003,10 a R$ 5.320,77.
As inscrições podem ser feitas até as 10 horas do dia 20 de junho de 2022, no site www.selecao.es.gov.br. Serão aceitas duas inscrições por CPF.
O processo seletivo terá validade de seis meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
CONFIRA OS CARGOS
Edital 009/2022 - médicos
- Médico
- Médico alergia e imunologia
- Médico alergista pediátrico
- Médico anestesista
- Médico angiologista
- Médico cardiologista
- Médico cirurgia de cabeça e pescoço
- Médico cirurgião geral
- Médico cirurgião plástico
- Médico cirurgião vascular
- Médico clínica médica
- Médico dermatologista
- Médico do trabalho
- Médico em medicina física e reabilitação (fisiatria)
- Médico endocrinologista e metabologia
- Médico endocrinologista pediátrico
- Médico gastroenterologista
- Médico gastroenterologista pediátrica
- Médico geneticista
- Médico geriatra
- Médico ginecologia e obstetrícia
- Médico hematologista e hemoterapia
- Médico homeopata
- Médico infectologista
- Médico intensivista pediátrico
- Médico neonatologista
- Médico nefrologista
- Médico nefrologista pediátrico
- Médico neurologista
- Médico neuropediatra
- Médico nutrólogo
- Médico oftalmologista
- Médico oncologista pediátrico
- Médico ortopedista e traumatologista
- Médico otorrinolaringologista
- Médico patologista
- Médico pediatra
- Médico pneumologista
- Médico proctologista
- Médico pediatra
- Médico psiquiatra
- Médico psiquiatra da infância e adolescência
- Médico radiologista e diagnóstico por imagem
- Médico reumatologista
- Médico socorrista
- Médico urologista
Edital 010/2022 - nível superior
- Administrador
- Arquiteto
- Assistente social
- Contador
- Enfermeiro
- Engenheiro civil
- Engenheiro eletricista
- Engenheiro mecânico
- Engenheiro de segurança do trabalho
- Farmacêutico
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo
- Nutricionista
- Odontólogo
- Psicólogo
- Técnico de nível superior (engenharia clínica)
- Técnico de nível superior (análises clínicas)
- Terapeuta ocupacional
- Veterinário
Edital 011/2022 - níveis fundamental, médio e técnico
- Assistente administrativo
- Auxiliar de serviços gerais
- Motorista
- Motorista veículo de emergência
- Técnico em enfermagem
- Técnico em imobilização ortopédica
- Técnico em laboratório
- Técnico em órtese e prótese
- Técnico em segurança do trabalho
- Técnico em edificações
- Técnico em eletrotécnica
- Técnico em radiologia
Edital 012/2022 - LACEN - níveis superior, médio e técnico
- Técnico de nível superior - com experiência em diagnóstico molecular, triagem laboratorial, micologia, parasitologia, gestão de almoxarifado, gestão da qualidade, gestão, bromatologia e química analítica instrumental
- Médico patologista
- Técnico em laboratório
- Técnico em segurança do trabalho
- Assistente administrativo