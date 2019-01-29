Salário de até R$ 5,7 mil em dez concursos abertos no Estado

Prefeitura da Serra abriu cadastro de reserva para médicos diaristas e como plantonistas Crédito: Guilherme Ferrari

Concurseiros de plantão podem começar a se preparar, pois já foi dada a largada para a maratona de concursos públicos no Espírito Santo. Há dez seleções abertas ou com início das inscrições nos próximos dias e com salários que chegam a R$ 5,7 mil.

Entre as oportunidades em vista, há chances para cargos de todos os níveis de escolaridade em prefeituras da Grande Vitória e do interior, além da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Polícia Civil e Marinha.

Na Serra, a prefeitura vai contratar médicos diaristas e plantonistas. Os salários chegam a R$ 5,6 mil e as inscrições terminam amanhã. Em Viana, a administração está com inscrições abertas até o dia 5 para 271 vagas e salário de até R$ 2,6 mil.

Em Guaçuí, a prefeitura vai contratar profissionais para vários cargos, como farmacêutico, psicólogo, enfermeiro, auxiliar administrativo e servente, com salário de até R$ 2.036,57. Os interessados podem se inscrever até sexta-feira, dia 1º.

Já em Fundão, são sete vagas para os cargos de médico ESF (3), pediatra (2) e enfermeiro ESF (2). A remuneração varia de R$ 2.793,65 a R$ 3.645,08. As inscrições vão até 5 de fevereiro.

Na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), há seleção aberta para 15 vagas de professor substituto. A remuneração varia de R$ 2.442,66 a R$ 4.272,99, com inscrições de 4 a 6 de fevereiro, no departamento que oferece a vaga.

Já na Polícia Civil, são 173 vagas, como auxiliar de perícia, escrivão, investigador, médico legista, psicólogo e perito criminal. A remuneração pode chegar a R$ 5.103,84.

No Ifes de Santa Teresa, há uma vaga aberta para professor de Português/Espanhol, com rendimento de até R$ 5.786,68. Por fim, o Instituto Jones dos Santos Neves vai contratar cientista de dados, com salário de R$ 5.742,57. Inscrições já estão abertas.

AS SELEÇÕES

PREFEITURA DA SERRA

Médicos

A seleção vai preencher cadastro de reserva para médicos diaristas e como plantonistas. Inscrições até amanhã, no site processoseletivo.serra.es.gov.br . A remuneração varia de R$ 3.222,98 a R$ 5.612,43.

IFES DE SANTA TERESA

Professor

Chance para professor de Português/Espanhol. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o salário vai de R$ 3.126,38 a R$ 5.786,68, de acordo com a titulação do candidato. Inscrições até o dia 5 de fevereiro, na Coordenadoria-Geral de Gestão de Pessoas do campus Santa Teresa.

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Cientista

Vaga para cientista de dados. Salário de R$ 5.742,57. Os interessados podem se inscrever a partir de segunda-feira, 28, até o dia 1º de março, somente via e-mail.

PREFEITURA DE GUAÇUÍ

Vários cargos

As vagas são para enfermeiro (1), psicólogo (1), farmacêutico (1), assistente social (1), técnico de enfermagem (2), auxiliar administrativo (1), artesão (1), motorista (1) e servente (1). A remuneração varia de 998,00 a R$ 2.036,57. Inscrições até sexta-feira (1º), no Centro de Referência de Assistência Social, que fica na Rua José Beato, 144, centro da cidade.

PREFEITURA DE VIANA

Vários cargos

Seguem até 5 de fevereiro, no site www.consulpam.com.br , as inscrições para o concurso que vai preencher 217 vagas. Os salários variam de R$ 970,00 até R$ 2.674,98.

PREFEITURA DE FUNDÃO

Saúde

São sete vagas para os cargos de médico ESF (3), pediatra (2) e enfermeiro ESF (2). A remuneração varia de R$ 2.793,65 a R$ 3.645,08. Inscrições até 5 de fevereiro, na Secretaria de Saúde, que fica na Rua Luiza Gon Pratti, 185, Centro, em Fundão.

FAMES

Professores

Vagas para a função de professor temporário, com remuneração de até R$ 4,5 mil. Inscrições até 31 de janeiro, no setor de Protocolo da Fames, que fica na Praça Américo Poli Monjardim, 60, Centro, em Vitória.

UFES

Educação

A oferta é de 15 vagas para professor substituto. A remuneração varia de R$ 2.442,66 a R$ 4.272,99. As inscrições vão de 4 a 6 de fevereiro, no departamento que oferece a vaga.

POLÍCIA CIVIL

Chances

São 173 vagas, sendo quatro para assistente social, 20 para auxiliar de perícia, 20 para escrivão, 60 para investigador, 15 para médico legista, quatro para psicólogo e 50 para perito criminal. A remuneração pode chegar a R$ 5.103,84. Inscrições até o dia 11 de fevereiro, no site institutoaocp.org.br

MARINHA

Aprendizes

São 1.000 vagas para as Escolas de Aprendizes-Marinheiros, em quatro instituições: Espírito Santo, Ceará, Pernambuco e Santa Catarina. Inscrições até o dia 13 de fevereiro, pelo site inscricao.marinha.mil.br